Na první pohled by se zdálo, že Slavia hostila nejslabší tým, se kterým se v aktuální sezoně v Evropě potkala. Villarreal nepřipomínal klub s typickou španělskou fotbalovou DNA. Momentum zápasu bylo na straně Pražanů, Slavia měla častěji míč na svých kopačkách, ba i v počtu akcí v soupeřově velkém vápně byla lepší.
Jenže málo platné. Více gólových šancí si vypracoval soupeř.
Trenér Pérez totiž zřejmě dostal od svých analytiků velmi dobrý rozbor hry Slavie a s relativně nezvyklou sestavou přednosti českého mistra téměř dokonale eliminoval.
Vzhledem k náročnému programu LaLigy a Ligy mistrů se rotace španělského týmu dala předpokládat, ale trenér Pérez opravdu vybíral jasnou typologii hráčů – sestavu vyztužil vysokými defenzivními specialisty.
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Španělská média: Slavia byla lepší, ale nedůrazná
S vědomím, že je Slavia soubojový tým, který velmi často využívá dlouhých pasů a zároveň hraje vzduchem (i v české lize má nejvíce vzdušných soubojů), zařadil do sestavy několik vysokých hráčů.
Oproti zápasu s Barcelonou zůstal na lavičce defenzivní záložník Santi Comesana, stoper Pau Navarro (oba 184 cm) i gólman Péter Gulácsi (191 cm). A v Edenu naopak komplikovali hru "sešívaných" středopolař Carlos Maciá (188 cm), střední obránce Logan Costa (188 cm) a vše jistil vzadu gólman Luiz Júnior (192 cm).
Výsledkem byla sestava v průměru o skoro 3 centimetry vyšší, což se promítlo do herních situací. Slávisté sice hráli více s balónem, ale přes organizovaný val urostlých defenzivních specialistů se k bráně skoro nedostali. Celkové xG vypracovaných šancí se zastavilo na čísle 0,97.
Villarreal měl v kolonce odvrácených míčů číslo 54, což je extrémně vysoká hodnota. V porovnání s utkáním v Barceloně, kde byl pod daleko větším tlakem (držení míče 70:30 %), jich měl na Camp Nou jen 35.
V této statistice jsou zahrnuty i standardní situace. Slavia kopala 13 rohových kopů, ale ani z jednoho nezakončila. Ze 43 centrů jen pět našlo adresáta.
"V některých zápasech jsme měli i dobré pasáže, ale nevyužili jsme spoustu standardních situací. Soupeř zareagoval dobře, dal na hřiště dva hráče 190 centimetrů a my se v těch standardkách neprosadili. Ale i ve spoustě situací v horní třetině hřiště jsme naše možnosti nedořešili," potvrdil Trpišovský podstatu problému po utkání ve vysílání Nova Sportu.
Pro ilustraci je k dispozici další statistika: Adresátem dlouhých pasů byl převážně 187 centimetrů vysoký Mojmír Chytil, který i v české lize má úspěšnost v soubojích jen 33,7 % (ve vzduchu je to 41 %). V Lize mistrů to však dopadlo ještě hůř. Hrot Slavie vyhrál jen jediný z 10 vzdušných soubojů.
Slavia měla v této herní činnosti úspěšnost jen 22 % – získala pro sebe pouze 6 ze 27 míčů ze vzduchu.
Pomohl by Chorý?
Při standardních situacích Pražanům jistě chyběl zraněný Štěpán Chaloupek, ale možná i odstavený a distancovaný potížista Tomáš Chorý. Právě v tomto utkání jeho přednosti Slavii chyběly.
"Připravovali jsme se na to hodně, chtěli jsme ze standardek dát gól. Ale Villarreal bránil ve velkém počtu lidí, bylo tam hodně zahuštěno a jejich hráči nás často drželi a nenechali ani rozběhnout," litoval Chytil v pozápasovém rozhovoru ve studiu Nova Sportu.
Ze slov útočníka Pražanů je patrné, že sešívaní zápas nezvládli takticky, žádný plán B zjevně nenastal, ač by se nějaká improvizace tentokrát hodila. Ale trenérský štáb se po této cestě nevydal. "Byla to ukázka velké kvality soupeřů a nějakých limitů, které máme. Někdy se v zápasech stane nějaký crash, který uděláme my jako realizák nebo hráči na hřišti. Někde je chyba," přiznal trenér Trpišovský.
Zatímco Villarreal tak vytěžil v Edenu z minima maximum a díky hubenému vítězství 1:0 se posunul na pozice, ze kterých se postupuje do jarního play off – Slavia znovu doplatila na neefektivitu a padla.