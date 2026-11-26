Brankář
Ne každý den se stává, že brankář připraví spoluhráči gól. Alisson to proti Clubu Bruggy zvládl působivým způsobem.
Přesným dlouhým pasem našel útočníka Alexandera Isaka. Ten už pak musel obejít jen jednoho obránce, načež zvýšil na konečných 3:0 pro Liverpool.
Alisson ale neopomněl ani hlavní náplň své práce. Zlikvidoval všech pět soupeřových střel na branku a udržel čisté konto.
Obránci
Angel Ortiz (Real Betis) 9.0
Získal míč na pravé straně třicet metrů od brankové čáry, prodral se až k ní a přesným centrem našel na zadní tyči Cucha Hernándeze. Ten otevřel skóre a nasměroval Betis k výhře nad Slovanem Bratislava 2:0. Ortiz měl svůj kraj hřiště zcela pod kontrolou. Kromě asistence u úvodního gólu zvládl vytvořit i několik dalších šancí a předvedl komplexní výkon.
Federico Valverde (Real Madrid) 9.0
Odstartoval velkolepý obrat proti PSV Eindhoven, když krátce po změně stran vyrovnal prudkou přízemní střelou z hranice vápna, která zapadla k bližší tyči, na 1:1. Navíc byl v obraně nejlepším hráčem Realu.
Ještě před přestávkou, kdy Bílý balet působil nejistě, několikrát zatáhl za záchrannou brzdu. Jako poslední hráč kupříkladu vyhrál rozhodující souboj a devětkrát získal míč zpět.
Jacobo Ramón (Como) 9.1
Jak vypadá dokonalý zápas stopera? Čisté konto, vysoká úspěšnost v soubojích a velký vliv na rozehrávku, odpověděl by nejspíš každý pilíř zadní řady. Přesně takový výkon předvedl Ramón při těsné výhře Coma 1:0 nad AEK Atény. Vyhrál 80 procent soubojů, pomohl udržet čisté konto a měl 97procentní úspěšnost přihrávek.
David Raum (RB Lipsko) 8.7
Když Lipsko zahrává přímý kop, obvykle se k míči staví Raum. Nejinak tomu bylo i při výhře 3:1 nad Lens. V šesté minutě se levonohý fotbalista rozběhl k míči z 25 metrů z pravé strany, a místo aby ho podle očekávání zatočil přes zeď k vzdálenější tyči, poslal ho k té bližší. Cestou lehce tečovaný míč otevřel Lipsku dveře k pohodlné výhře.
Raum se navíc stal klíčovou postavou duelu. Jeho 106 dotyků s balonem bylo nejvíce ze všech hráčů na hřišti. Svými výpady navíc vytvořil ještě jednu velkou šanci.
Záložníci
Jude Bellingham (Real Madrid) 8.8
Levačkou si zpracoval míč, pravou si ho ještě jednou nadhodil do vzduchu a poté vyslal nechytatelnou střelu. Z 24 metrů zamířil Bellingham přesně k vnitřní straně pravé tyče, a nádherným gólem tak otočil zápas ve prospěch Realu Madrid.
Chytrým lobem přes obranu soupeře navíc připravil pro Vinícia Júniora gól na konečných 5:1. Fanoušci na Bernabéu za odměnu vyvolávali jeho jméno.
Pablo Rosario (Porto) 9.1
Rosario fakticky vyhrál Portu zápas s Feyenoordem. Ne tím, že by vstřelil jediný gól utkání, ale protože doslova držel pohromadě obranu. Desetkrát odvrátil míč, z toho jednou z brankové čáry, blokoval střely, vrhal se do soubojů a vytvořil i velkou šanci na opačné straně hřiště. Zaslouženě se stal hráčem zápasu.
Luis Milla (Como) 8.7
Martin Baturina převzal míč na hranici vápna a ideálně ho přistrčil Luisi Millovi. Ten si ho zpracoval a z 22 metrů pravačkou ho krásně zatočil do pravého horního rohu. Šlo o jediný gól utkání. Como si díky němu připsalo čtvrtou výhru z posledních pěti duelů. Milla celkově předvedl solidní výkon. Vyhrál 75 procent soubojů, téměř všechny jeho přihrávky našly adresáta a šestkrát vybojoval míč zpět.
Antonio Nusa (RB Lipsko) 9.1
Nusa i v této sezoně září v dresu Lipska. Norský křídelník v úterý dvěma góly výrazně pomohl k výhře nad Lens a na kontě má v tomto ročníku už devět tref. Ve vápně je navíc jako doma – obě jeho zakončení byla chladnokrevná. V útočné třetině měl také úspěšnost přihrávek 78 procent a desetkrát posunul hru vpřed vlastním průnikem s míčem.
Útočníci
Alexander Isak (Liverpool) 9.3
Hned v úvodu zápasu zužitkoval zpětnou přihrávku od Dominika Szoboszlaie, které předcházela chyba gólmana Yanna Sommera v rozehrávce, a poslal Liverpool do vedení. "Je ve skvělé formě," chválil po zápase švédského útočníka trenér. Isak mohl po hodině hry přidat asistenci, ale Szoboszlai po jeho přihrávce v dobré pozici šanci zahodil.
Deset minut před koncem si švédský reprezentant přece jen připsal druhý gólový příspěvek. Naběhl si na dlouhý míč od Alissona, zbavil se obránce, před brankářem soupeře zachoval chladnou hlavu a lobem zvýšil na 3:0.
Kylian Mbappe (Real Madrid) 9.7
Bez špičkového výkonu Mbappého by se lekce Realu Madrid neobešla. Francouz byl v prvním poločase s PSV neefektivní, po přestávce se ale podílel téměř na všech útocích Bílého baletu. Dokonalou přihrávkou vnějším nártem připravil Bellinghamovi gól na 2:1 a poté nemilosrdně potrestal chybu obrany nizozemského celku po přihrávce od Ardy Gulera.
Tím ale neskončil. V 84. minutě ho Brahim Díaz vyslal do samostatného úniku, Mbappé kličkou poslal brankáře celku z Eindhovenu Matěje Kováře k zemi a zvýšil na 4:1.