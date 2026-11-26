Poločas bez střely na bránu
První půle byla na Střelnici především soubojem na středu hřiště. Oba celky se pokoušely získávat míče uprostřed a kombinacemi se dostávat do útočné třetiny soupeře. To se Jablonci i Luganu relativně dařilo, přesto ani jeden tým nezaznamenal během úvodních 45 minut jediný střelecký pokus mířící mezi tři tyče.
Severočeši se pokoušeli hrozit ze standardních situací, hned sedmkrát navíc pálili v pokutovém území švýcarského klubu. Pokaždé ovšem mimo bránu. Zato hosté úvodní poločas kontrolovali, ale i přes větší držení míče se kromě tvrdé rány Beckhama Castra vedle Mihelakovy branky do výraznější šance rovněž nedostali.
Kletba útočníků prolomena
Jablonec v aktuálním ročníku trápí produktivita ofenzivních hráčů a jinak tomu povětšinou nebylo ani v duelu s vedoucím celkem Konferenční ligy. Prakticky neviditelný byl na postu "desítky" Dominik Hollý, který se dostal ke třem přihrávkám do útočné třetiny a žádnou významnou příležitost nevytvořil.
Velice aktivní byli Lamin Jawo a Alioum, kteří rychlými přechody zakládali útočné akce Jablonce. Druhý jmenovaný měl slibnou možnost z přímého kopu v první půli, když přestřelil hostující branku. V samém závěru pak nastřelil z dálky břevno.
Gambijský forvard zase necelých 15 minut před koncem trestuhodně zahodil obrovskou šanci poté, co osamocený z prostoru penaltového puntíku tváří v tvář gólmanovi hostů minul.
Svůj nezdar však zanedlouho napravil, když dorazil do odkryté brány dalekonosnou dělovku Jiřího Slámy mířící do břevna. Jawo tak ukončil gólový půst a zapsal svou první trefu v sezoně. Svěřence Luboše Kozla přesto musel důležitou brankou k výhře nasměrovat nejlepší střelec týmu, ačkoli nastupuje v obranné řadě.
Cedidla potvrdil roli střelce
Martin Cedidla vstupoval do zápasu jako nejúspěšnější kanonýr severočeského týmu a svou pověst stvrdil i na evropské půdě. Jablonecký bek úspěšně dorazil do sítě vypadlý míč po přímém kopu Richarda Sedláčka, jenž díky několika tečím přímo ohrozil brankáře Lugana. Odchovanec Zlína se tak postaral o premiérový domácí zásah Jablonce v KL a svou pátou brankou v sezoně mu zařídil cenný triumf.
Důležitý skalp lídra KL
Pro Severočechy se může jednat o přelomové vítězství. To je totiž v tabulce KL dostalo na příčky zajišťující minimálně souboj o postup do vyřazovací fáze. Zelenobílí navíc dalším povedeným výkonem proti favoritovi ukázali, že v soutěži dokáží konkurovat komukoli. Se zdviženým sebevědomím se bude jabloneckým lépe bojovat na obou frontách, v Evropě i české nejvyšší soutěži.