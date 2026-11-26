Nebojácný úvod
Benfica sice přijela do Štruncových sadů s pověstí ofenzivní mašiny, která nemá problém se střílením gólů, však také šla do duelu s vizitkou nejproduktivnějšího týmu základní části Evropské ligy (13 gólů). V úvodu ale byla určitě nebezpečnější Viktoria. Ve čtvrté minutě předvedl parádní zakončení plzeňský trumf Prince Adu. Jeho povedenou ránu však zneškodnil gólman lisabonského celku.
O pár desítek sekund později napřáhl ještě před pokutovým územím kapitán Patrik Hrošovský, na gólmana ale ani on nevyzrál. I když mu rána nadělala problémy, nakonec "horký brambor" zkrotil a skóre se neměnilo. Odvážný start ale jasně naznačil, že viktoriáni nechtějí hrát s favoritem druhé housle.
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Třígólový poločas snů nestačil
Jen jednou v této sezoně dostala do čtvrtečního duelu Benfika tři góly. V portugalské lize dokázal rivala pokořit rival z Porta, když vyhrál 3:1. Výborné defenzivní statistiky teď ale lisabonskému celku pokazila Plzeň, když zvládla Benfice nasypat tři branky za poločas. O tom se nemohlo snít ani největším plzeňským optimistům.
Portugalský tým má sice velkou sílu směrem dopředu, často se snažil držet míč, ale v defenzivě vyráběl na rozdíl od Viktorie chyby. A odvážná Plzeň špatné rozehrávky trestala. U gólu na 2:0 prokázal obrovské sebevědomí Prince Adu. Ten po přihrávce Kabonga mohl klidně přihrávat lépe postavenému spoluhráči, ale odpovědnost vzal na sebe a míč uklidil k tyči. A aby nebylo radosti v Doosan Areně málo, o chvíli později využil další lisabonský přehmat v souhře Kabongo. Míč zakroutil do šibenice a stanovil poločasové skóre snů 3:0. A Plzeň pořád neměla dost, po pauze přidala ještě čtvrtý zásah.
V hlavní roli kapitán Hrošovský
Kapitán Plzně ukázal svou důležitost pro tým trenéra Radoslava Kováče. Ve 29. minutě sice po parádní akci Filipa Prebsla mířil z tutové pozice mimo branku a obličej jen zklamaně ukryl v dlaních.
Neuběhla ani minuta a všechno bylo jinak. Po možná trochu nepovedeném obloučku Lukáše Červa se tentokrát Hrošovský prosadil přes obránce, pravačkou propálil gólmana a poslal Plzeň do vedení. O pár minut později pak ze standardní situace vyzval ke skórování Sampsona Dweha, ten ale mezi tyče nezamířil. Druhou asistenci si připsal ve druhé půli, kdy rozjel akci, jež přes Prince Adu vedla ke Kabongovi a ten skóroval.
Zmrzlá ofenzivní mašina byla výrobcem chyb
V Plzni se ve čtvrtek večer představil evropský gigant. Viktoriáni se o tom mohli přesvědčit i krátce před výkopem. Portugalský velkoklub ukázal, že nepodcení žádnou maličkost, když se kromě soupeře chystal i na chladné počasí panující v západočeském městě. A tak na rozcvičku vyběhla základní sestava Benfiky o pěkných pár minut před náhradníky.
Ti se na trávníku objevili až po nějakých pěti minutách. Základní sestava pak také trávník dříve opustila. Bylo znát, že se soupeř Viktorie soustředí na sebemenší detail spojený s utkáním. Jenže na hřišti to pak vypadalo úplně jinak a Benfica před pauzou dělala hrubé chyby, za které tvrdě pykala inkasovanými góly.