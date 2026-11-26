Jednadvacítka se podle Bílka dostala do těžké skupiny. Dva nejlepší týmy z každé ze čtyř skupin postoupí do čtvrtfinále. "Jasným favoritem naší skupiny je Portugalsko, se kterým máme zkušenost a odehráli jsme s ním zápasy v kvalifikaci. Kvalita je obrovská. Pak si myslím, že tam jsou tři týmy, které budou bojovat o druhé postupové místo," řekl kouč.
Řecko postoupilo na šampionát z baráže stejně jako Česko. Řecký tým vyřadil Island po dvou remízách 1:1 a výhře na penalty. Chorvatsko vyhrálo svou kvalifikační skupinu o šest bodů před Tureckem. "Další dva soupeře jsme neviděli, takže se k nim těžko můžeme vyjadřovat. Začneme ale ihned pracovat na tom, abychom o nich získali co nejvíce informací. Dostali se na mistrovství Evropy, takže kvalita je určitě vysoká. Chorvati vyhráli skupinu suverénně před Tureckem, se kterým jsme hráli v baráži, takže další kvalitní mužstvo," uvedl Bílek.
Postupem na závěrečný turnaj "Lvíčata" splnila základní cíl. "Teď nás čeká další. A tím je postup ze skupiny. Bude to nesmírně těžké, ale věřím tomu, že když předvedeme maximum, ukážeme kvalitu a české srdce, tak by se to mohlo povést," řekl bývalý kouč Sparty či Plzně.
Všechny zápasy ve skupině odehraje české mužstvo na stadionu v srbském městě Loznica. "Je to určitě příjemnější než cestovat a hrát každý zápas jinde. Stadion jsme zatím viděli jen na fotkách, ale vypadá velmi hezky. Že hrajeme všechny zápasy na jednom stadionu, je pro nás velmi dobrá zpráva," uvítal Bílek.