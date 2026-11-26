Plzeň chtěla velkého favorita zaskočit, ale to, že mu nasype čtyři góly, nečekal nejspíš ani největší optimista. "Bylo to super," hlásil Kabongo s úsměvem od ucha k uchu. "Nemám slov a děkuju všem klukům. Kdyby nebylo jich, kdyby mi Hrošo nepřihrál na ten gól, tak se to nestane," smál se při komentáři svého dvougólového představení.
Když zazněl dotaz na oslavu gólu, kdy zůstal jen stát a dělal, že se vlastně nic mimořádného nestalo, tak se na Kabongově tváři objevil úsměv. "Mně se tahle oslava líbila. Musel jsem to udělat. Ten gól byl neskutečný, vypadá dobře," culil se jeden z plzeňských hrdinů.
V jednu chvíli spřádal i myšlenky na hattrick. "Když mi to dával Hrošo, měl jsem to v hlavě. Ale potom už jsem se soustředil, abychom zápas dohráli v klidu a hlavně, abychom nedostali gól," prozradil.
Užívali si také nadšeně skandující fanoušci. Po negativních reakcích z úvodu sezony, kdy diváci chtěli, ať hráči bojují za Plzeň, nebylo ani památky. "Prostě si to sedlo, tvořil se nový tým a sedá si to víc a víc. Nebylo to tím, že bychom nechtěli bojovat za Plzeň," dušoval se před kamerami útočník. "Jen jsme se do toho museli dostat," vysvětloval.
Na připomínku, že ve čtvrtek skvěle podporoval kromě útoku i defenzivu, reagoval s úsměvem. "Kdo zná trenéra Kováče, tak ví, že si na to potrpí. Musím to dělat. Když to tak nebude, tak nebudu hrát," doplnil šťastný hráč Plzně.