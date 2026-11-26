Jablonec vstupoval do čtvrtého hracího dne ligové fáze z 23. místa. Nejprve prohrál úvodní zápas a následně dvakrát remizoval, naposledy 1:1 s Rigou. Svěřencům Luboše Kozla tak hrozilo, že spadnou z postupových příček. V posledních devíti zápasech napříč soutěžemi zvítězili pouze jednou, doma navíc nevyhráli žádný z posledních pěti duelů. V Konferenční lize však Jablonec na své půdě v tomto ročníku ani jednou neprohrál – a to přivítal i anglický Brighton.
Lugano vstupovalo do čtvrtého hracího dne v roli lídra tabulky. Za jeho úspěchem stála mimořádná střelecká produktivita, díky níž vyhrálo všechny tři dosavadní zápasy hlavní fáze přesvědčivým způsobem a dařilo se mu i v předkole. Může se tak stát teprve třetím švýcarským mužstvem, které v soutěži vyhraje pět zápasů v řadě. Ani cestování by mu nemělo dělat problémy, protože v posledních 17 venkovních zápasech napříč soutěžemi dosáhlo na působivých 11 vítězství a padlo jen jednou.
Vzájemná bilance
Jablonec se poprvé utká se švýcarským soupeřem, zatímco Lugano má proti českým týmům z pěti duelů bilanci 2 výhry a 3 prohry.
Zajímavosti a série
Jen dva z posledních 12 zápasů Jablonce skončily rozdílem alespoň dvou branek.
V pouhém jednom z posledních šesti domácích evropských zápasů Jablonce skórovaly oba týmy.
V každém z posledních 13 soutěžních zápasů Lugana padlo více než 2,5 gólu.
V sedmi z posledních devíti venkovních zápasů Lugana se výsledek v poločase zopakoval i po závěrečném hvizdu.
Koho sledovat a absence
Po gólu proti Rize se Sebastian Nebyla může cítit jako talisman Jablonce. Klub totiž prohrál pouze jeden z posledních 11 zápasů, v nichž se tento hráč gólově prosadil. Z Lugana v poslední době září Daniel Dos Santos. V posledních osmi zápasech se podílel na osmi gólech (5 gólů, 3 asistence) a výrazně se prosazuje hlavně v začátcích, když ve čtyřech z posledních pěti utkání sám otevíral skóre.
Jablonci stále chybí brankářská jednička Jan Hanuš, Lugano se naopak musí obejít bez obránce Hannese Delcroixe.