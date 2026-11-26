Lugano šlo do utkání s plným počtem bodů a z prvního místa tabulky. Na Střelnici utrpělo teprve druhou porážku v 26. soutěžním utkání sezony. Rozhodly o tom góly Martina Cedidly ze 70. minuty a Lamina Jawa z 85. minuty.
"Dosáhli jsme velmi cenného a myslím, že i zaslouženého vítězství. Soupeř měl větší držení míče, vyloženou šanci měl ale jen jednu, kdy nás podržel brankář Mihelak. Dnes jsme chtěli víc vyhrát než soupeř," zhodnotil Kozel.
Zkušený kouč na předzápasové tiskové konferenci varoval před nebezpečnými brejky Lugana. Jeho svěřenci tak podobně jako při porážce ve Freiburgu a domácí remíze s dalším favoritem Brightonem hráli ze zabezpečené obrany. Netypickým prvkem bylo, že hrotový útočník Jawo se stahoval na pravou stranu a uhrával souboje s levým obráncem soupeře.
"Měli jsme nějaký taktický záměr, vždy je ale důležité, aby to hráči přenesli na hřiště a věřili tomu. Dneska to vyšlo. Počítali jsme s tím, že jim na levém beku bude hrát menší hráč, chtěli jsme z toho získávat výhodu. Na druhé straně hřiště jsme věřili, že Alioum bude svou rychlostí platit na jejich vyšší stopery. Mám radost, že to bylo účinné," uvedl Kozel a pochválil střelce druhé branky. "Lamin po té zlomenině ruky už takový výkon potřeboval. Hrál výborně, mohli jsme se o něj nahoře opřít," přidal.
Gambijský útočník, který kvůli zranění vypadl ze hry ve druhé polovině října a postupně se vrací do formy, patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Mohl ale být smutným hrdinou poté, co v 79. minutě za stavu 1:0 po přihrávce Antonína Růska minul odkrytou bránu.
"Hned jsem si pomyslel, aby nás to nemrzelo. Ještě jsem si říkal: hlavně v klidu, je to přečíslení čtyři na dva. Přihrávka to splňovala, to zakončení už ne," podotkl Kozel s úsměvem, který ale vystřídaly obavy při popisu zdravotního stavu Cedidly. "Martin se bohužel u toho gólu zranil. Trochu se bojím, abychom ho teď na nejbližší dobu neztratili," řekl bývalý trenér Dukly, Liberce nebo Ostravy.
Za dva týdny Jablonec nastoupí na hřišti Trabzonsporu a 17. prosince zakončí ligovou fázi doma proti Iberii Tbilisi. Ze společné tabulky 36 mužstev projde dál 24 nejlepších, Severočeši mají na kontě pět bodů a k postupu by jim měla stačit ještě jedna výhra.
"Dnešní vítězství nám může hodně pomoct, ale pořád to nic neznamená. I kdybychom to s Trabzonsporem nezvládli, stačí nám vyhrát doma proti Iberii Tbilisi. Máme, co jsme chtěli, hrát do posledního kola o postup," dodal Kozel, jehož tým dnes zvítězil po pěti soutěžních duelech.