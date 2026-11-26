Série jediné výhry v devíti zápasech napříč všemi soutěžemi (4 remízy, 4 prohry) a žádného vítězství v posledních pěti duelech (2 remízy, 3 prohry) vedla Spartu Praha tento týden k odvolání trenéra Briana Priskeho a sportovního ředitele Tomáše Rosického. Sparta zaostává v domácí soutěži za vedoucím týmem o propastných 13 bodů a nedaří se jí ani v Evropě. Po vítězství v prvním utkání ligové fáze nevyhrála v posledních třech zápasech (1 remíza, 2 prohry). Jednu z těchto porážek utrpěla naposledy v EL doma s Bournemouthem. Českému týmu tak hrozí, že v této soutěži poprvé v historii prohraje dva domácí zápasy po sobě.
AZ bude chtít tomuto scénáři zabránit a poprvé od prosince 2006 vyhrát v této soutěži dva venkovní zápasy v řadě. Před třetím hracím dnem, kdy rozdrtilo Ararat-Armenia 4:0, AZ v devíti venkovních zápasech EL nevyhrálo. Poté sice podlehlo Juventusu, ale stále se pohodlně drží v TOP 24 (2 výhry, 2 prohry). Nizozemský celek tak má dobře nakročeno k zopakování postupu do osmifinále této soutěže z ročníku 2024/25. Sebevědomí mu navíc dodalo devět gólů ve dvou výhrách v Eredivisie od zmíněné porážky s Juventusem.
Vzájemná bilance
AZ vyhrálo oba vzájemné duely v osmifinále Konferenční ligy v minulé sezoně, včetně vítězství 4:0 na tomto stadionu. Prodloužilo tak svou neporazitelnost v evropských zápasech proti českým týmům na deset utkání (6 výher, 4 remízy).
Zajímavosti a série
Všech šest gólů, které Sparta inkasovala v ligové fázi, padlo po přestávce.
Jen pět týmů dostalo v prvních čtyřech hracích dnech více žlutých karet než Sparta (11).
Ve všech čtyřech zápasech AZ v ligové fázi této sezony vyhrál tým, který vstřelil první gól.
V posledních sedmi zápasech AZ napříč všemi soutěžemi bylo uděleno pět červených karet.
Koho sledovat a absence
Andrew Irving se v této sezoně přímo podílel na sedmi gólech Sparty (3 góly, 4 asistence). Všechny tři jeho góly padly při domácích výhrách, v nichž Sparta vstřelila nejméně tři branky. Mexx Meerdink v prvních 18 zápasech v hlavních evropských soutěžích za AZ neskóroval, v posledních třech už se ale trefil. Pouze dva hráči AZ však kdy skórovali ve čtyřech utkáních v řadě.
Spartě bude chybět suspendovaný Tobias Guddal, zatímco Hugo Sochůrek a Santiago Eneme vynechali víkendovou porážku. AZ se musí obejít bez Lewise Schoutena, Keese Smita a Weslleyho Patatiho.