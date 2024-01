Manchester United v novém roce konečně vstoupil na venkovní hřiště pravou nohou

Manchester United ve 3. kole FA Cupu nedopustil senzaci a ve Wiganu vyhrál 2:0. Rudí ďáblové zápasu dominovali, a ačkoliv neproměnili spoustu slibných šancí, nakonec se zásluhou vítězné trefy Dioga Dalota probojovali do dalšího kola. Postupové razítko přidal po změně stran z penalty Bruno Fernandes. Hosté tak svůj první duel v novém roce ovládli, čímž zároveň prolomili sérii pěti střetnutí v řadě na hřištích soupeřů bez vítězství.

Wigan se po osmi sezonách strávených v Premier League mezi lety 2005 a 2013 postupně skryl fanouškům až ve třetí nejvyšší soutěži. Na návrat do Championship to navíc momentálně nevypadalo, The Latics totiž patřila nevábná 18. příčka. O favoritovi klání nebylo pochyb, nicméně United mimo Old Trafford již pětkrát v řadě nedokázali zvítězit.

DW Stadium naplněný k prasknutí málem propukl v jásot už ve třetí minutě, když rychlý protiútok po pravé straně zakončoval Thelo Aasgaard. Norský ofenzivní univerzál však nedokázal propálit hostujícího brankáře. Domácí se od úvodních minut prezentovali poměrně útočným fotbalem, avšak kvalitativní rozdíl potřít nedokázali. Do vedení poslal Rudé ďábly ve 22. minutě Dalot. Portugalský zadák otevřel skóre zápasu výstavní obalovačkou k levé tyči. Nicméně inkasování The Tics nikterak nerozhodilo a i nadále byli pro Manchester tvrdým oříškem.

Atraktivní podívaná plná šancí na obou stranách pokračovala i po změně stran. Z nastaveného trendu neustoupil ani Manchester, který mrhal jednou šancí za druhou, a zvyšoval tak sebevědomí skvěle chytajícího Sama Ticklea. Když už to vypadalo, že se Wigan nadechuje k vyrovnání, předvedl Fernandes v pokutovém území hereckou vložku a poroučel se k zemi. Nařízenou penaltu sám kapitán proměnil a ukončil tak veškeré naděje domácích na pohárovou senzaci.

