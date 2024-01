Chci pomoci Viktorce k záchraně, uvedl Hoftych. V plánu je nákup několika hráčů do základu

Téměř dva roky pracoval Pavel Hoftych (56) pro Mladou Boleslav, s posledním prosincovým dnem město škodovek však opustil. Přesunul se o patro níž. Stal se sportovním manažerem druholigové Viktorie Žižkov a hned na úvod vybral nového trenéra Marka Nikla (47).

Společnými silami se pokusí zachránit klub v soutěži. "Můžeme se bavit o posilách do každé řady. Rádi bychom přivedli čtyři až pět hráčů, ale žádné sparing partnery. Měli by to být adepti do základní sestavy," uvedl Hoftych v rozhovoru pro eFotbal.cz.

Proč jste se rozhodl právě pro Nikla?

"Vytipovaných trenérů bylo víc. Věděli jsme, že nový kouč přijde do nelehké situace, i proto byl jednou z možností zkušený Jiří Krejčí. Když nám svůj příchod nepotvrdil, zaměřili jsme se na dohodu s Markem. Vždycky to byl poctivý dříč. Kluk, na něhož byl spoleh. O práci ve Viktorce projevil eminentní zájem a jsem rád, že do toho půjdeme společně."

Prozradíte, proč nevyšel příchod Krejčího?

"Měl k tomu osobní důvody, zkrátka chtěl zůstat dál v Živanicích. A já to respektoval."

Hned na úvod nové mise vás čekalo zásadní rozhodnutí. Předpokládám, že tím dalším bude složit adekvátní hráčský kádr, aby se vykopala záchrana.

"Zásadní rozhodnutí jsem musel dělat už před lety v Trnavě, na práci pod tlakem jsem zvyklý. Nevadí mi to. Podobně to začalo i teď na Žižkově, ale jdeme postupnými kroky. Tím prvním bylo určit nový realizační tým. Nakonec jsme se rozhodli ponechat ten stávající a zvolit jeho hlavu, tedy Máru Nikla. Co se týče mužstva, 8. ledna jde do přípravy, v první fázi bez výraznějších změn. Chceme dát Márovi prostor, aby si současný kádr v klidu vyhodnotil, byť já už svou představu samozřejmě mám. Tým jsem několikrát viděl během podzimní části. A byť na jejím konci se výsledkově nedařilo, chtěl bych pochválit kouče Míšu Horňáka, že tu odvedl velmi dobrou práci."

Žižkov se po podzimní části nachází na předposledním místě. Livesport

Prozradíte, jaké posty budete chtít posílit?

"Můžeme se bavit o posilách do každé řady. Rádi bychom přivedli čtyři až pět hráčů, ale žádné sparing partnery. Měli by to být adepti do základní sestavy. Takoví, co budou dobře nastavení psychicky, neboť na jaře nás čeká kus těžké práce."

Z první ligy jste zamířil do druhé, Mladou Boleslav jste vyměnil za Viktorii. Není to málo?

"Jsem člověk, co má rád výzvy, velký prostor k práci. Navíc není tajemství, že majitel klubu Milan Richter mě sem lanařil už po mém angažmá v Liberci, já se ale tehdy rozhodl pro Boleslav. Viktorka měla ovšem vždycky moje sympatie. Nejenže tam rád chodím na fotbal, díky panu Steinbrochovi (bývalý ředitel Žižkova i Bohemians) toho hodně vím i o žižkovské historii. Je to staropražský klub a já bych mu chtěl hodně pomoci. Mou jedinou podmínkou bylo, že pokud by se během jara objevila nějaká zajímavá nabídka na trénování v cizině, Viktorka mi nebude bránit."

O vašem návratu na trenérskou pozici se hodně mluvilo už teď. Jak blízko či daleko to bylo?

"Nabídku trénovat Žižkov jsem dostal, to je pravda. Ale řekl jsem, že v tuhle chvíli trenéřinu rozjíždět nechci. Do června jsem si dal totiž deadline na zahraniční angažmá. S tím, že pak se může stát cokoliv. Není tedy pravda, že bych v Česku trénovat už nechtěl. Jen chci do léta počkat, zda se neobjeví zajímá nabídka z ciziny. Zároveň to ale není tak, že bych chtěl z Viktorky hned zmizet pryč. To určitě ne. Můžu tu strávit dva měsíce, dva roky nebo i deset let. To teď nikdo neví."

Počítáte do zahraničí i Slovensko?

"To ne. Tímhle směrem se nedívám."

A co třeba Blízký východ? Lákalo by vás jít i tam?

"Lákalo by mě něco, co mi dá nové životní zkušenosti, nový životní rozměr. V tuhle chvíli ale s nikým nejednám. Momentálně se plně koncentruji na Viktorku Žižkov."

Za sebou máte skoro dva roky v Mladé Boleslavi, vykonával jste tam funkci trenéra i sportovního manažera. Jak byste tuhle éru zhodnotil?

"Mám radost, že se nám povedlo vybudovat velmi silný mančaft. Že jsme Douděru či Pecha posunuli ještě dál, kluky jako Kušeje podobný vývoj asi brzy čeká. Celkově jsem za štaci v Boleslavi moc rád. Výborně se mi spolupracovalo s hráči, realizačním týmem i s lidmi v klubu, touto cestou zdravím hlavně chlapy z pořadatelské služby (směje se). Už v říjnu jsme se ale se šéfy dohodli, že od prvního ledna si půjdeme každý vlastní cestou. Sám jsem cítil, že mé pracovní vytížení je menší, než jsem očekával, ale rozešli jsme se korektně."

Spolu s vámi skončil v klubu i trenér Marek Kulič, jehož jste do té funkce prosazoval. Jak moc vás mrzí, že mu vedení nedalo větší prostor?

"Jen bych chtěl upřesnit, že první impulz, aby se Mára stal trenérem, vzešel od pana Dufka (majitele klubu), já ten nápad dostal asi o tři dny později (s úsměvem). Že teď musel Mára skončit, mě mrzí za něj i jeho realizák. Hlavním trenérem byl teprve půl roku a až na těch posledních pár kol dělal dobré výsledky. Je mi moc líto, že se v Boleslavi rozhodli s ním nepokračovat."