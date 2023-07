Novým výkonným ředitelem Brna bude Valášek, má pomoci vybudovat klubovou strukturu

Brno čeká v pondělí vstup do druhé ligy, doma přivítá Vlašim.

Novým výkonným ředitelem Zbrojovky Brno se v nejbližších dnech stane zkušený funkcionář Ladislav Valášek, který v minulosti působil v klubech z Plzně a Zlína či v Bohemians Praha 1905. Na pondělní tiskové konferenci to oznámili noví akcionáři druholigového klubu ze společnosti Portiva.

"Pan Valášek by měl pomoci vybudovat klubovou strukturu i směrem k mládeži. Jeho působení bude časově omezeno a počítáme s tím, že tuto strategickou pozici obsadíme zkušenou osobností, která nemusí mít zkušenosti z fotbalu," řekl Pavel Svoreň, výkonný ředitel skupiny Portiva.

Tato investiční skupina získala od současného majitele Václava Bartoňka minoritní podíl, který se má během půl roku navýšit na 61 procent. Portiva má i předkupní právo na odkup zbytku akcií.

Prvotním cílem bude vrátit Zbrojovku do první ligy, což je jasným úkolem pro trenéra Luďka Klusáčka a sportovního ředitele Zdeňka Psotku. Střednědobým cílem je pak stabilizace a celkový růst. "Půjdeme krok za krokem. Během pěti let chceme rozpočet zdvojnásobit tak, aby se to odrazilo ve všech sférách klubu," dodal Svoreň.