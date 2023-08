Datové zrcadlo ligy: Mizerný start sezony? Je velká šance ho nakonec zvrátit

Úvodní kola FORTUNA:LIGY s sebou často přinášejí řadu překvapení a tu a tam se stane, že se po několika týdnech řada týmů nachází na pozicích, na které bychom je před startem sezony netipovali. Jsou ale špatné, či naopak nečekaně dobré vstupy do sezony dobrým indikátorem konečného umístění? Na to se podívají datoví experti z 11Hacks.

V předchozích třech sezonách se ani jednou nestalo, aby po pěti odehraných kolech chyběla mezi třemi vedoucími celky obě pražská "S" společně s Viktorií Plzeň. To je zajímavá informace především ve světle současných výkonů Západočechů, jimž po prohře v Teplicích, domácí remíze s Hradcem Králové a vytoužené výhře proti Baníku patří až desátá pozice. A společně s ní také vyhlídky na blížící se nevyzpytatelné střetnutí s olomouckou Sigmou.

Dobré starty týmy z "elitní trojky" v drtivé většině případů promění v boj o umístění na předních příčkách, což ale asi není žádné velké překvapení. Existují však výjimky, jako třeba právě Plzeň v sezoně 20/21, kdy skončila až na pátém místě s pětibodovým odstupem na čtvrté Slovácko a propastnou ztrátou 28 bodů na mistrovskou Slavii.

Má ale postavení v tabulce po pěti odehraných kolech nějakou korelaci s výsledným umístěním? Analýza posledních pěti sezon FORTUNA:LIGY ukazuje, že pokud počítáme s odchylkou maximálně dvou míst oběma směry, tým se na konci sezony umístí na stejném místě, jaké mu patřilo po odehrání úvodních pěti kol, v 61 % případů. V 39 % případů se tabulkou posune dále.

Pro zajímavost ale můžeme operovat také s pořadím, které týmu patří po odehrání pěti kol v datové metrice očekávaných bodů (xPoints). Ta bere v úvahu to, jak nebezpečné brankové příležitosti si daný celek vytváří i povoluje soupeřům a následně počítá, s jakou pravděpodobností měl ve svých utkáních bodovat.

V takovém případě se tým na konci sezony umístí na stejném místě, jaké by mu mělo po odehrání pěti kol patřit dle tabulky očekávaných bodů, v 56 % případů.

Jakmile počítáme s odchylkou maximálně jednoho místa, tak:

a) se tým umístí na stejné příčce v 33 % případů, pokud bereme v potaz jeho postavení v tabulce po pěti odehraných kolech

b) se tým umístí na stejné příčce v 40 % případů, pokud bereme v potaz jeho postavení v tabulce xPoints po pěti odehraných kolech

Pakliže byste se nás tedy za nějaké dva týdny zeptali, jak velká je šance, že se váš oblíbený tým do konce sezony posune tabulkou o maximálně jedno místo směrem nahoru či dolů, odpověděli bychom vám, že je to 33 %. Jinými slovy, jakmile má váš tým mizerný start do sezony, existuje velká šance, že dokáže její nepříznivý průběh zvrátit. A naopak - pokud začne skvěle, ještě rozhodně nemá jisté, že ho čeká podobné umístění i po odehrání posledního jarního utkání.

Vzorek posledních pěti sezon FORTUNA:LIGY je sice pro základní přehled poměrně dostačující, nicméně objem dat je pro přesnou datovou analýzu naprosto stěžejní. Proto jsme se jej rozhodli ztrojnásobit zařazením také posledních dvou sezon všech pěti největších evropských soutěží, tedy anglické Premier League, německé Bundesligy, španělské La Ligy, italské Serie A a francouzské Ligue 1:

Maximální odchylka dvou míst oběma směry:

Tým se na konci sezony umístí na stejném místě, jaké měl po odehrání úvodních pěti kol, v 52 % případů

Tým se na konci sezony umístí na stejném místě, jaké by mu mělo po odehrání pěti kol patřit podle tabulky očekávaných bodů, v 48 % případů

Maximální odchylka jednoho místa oběma směry:

Tým se na konci sezony umístí na stejném místě, jaké měl po odehrání úvodních pěti kol, v 32 % případů

Tým se na konci sezony umístí na stejném místě, jaké by mu mělo po odehrání pěti kol patřit podle tabulky očekávaných bodů, v 32 % případů.

Vidíme tedy, že při obou sledovaných odchylkách jsou výsledky v podstatě totožné, ať už se bavíme o výchozím pořadí týmu na základě reálných bodů nebo těch očekávaných. Ve větším vzorku sezon jsou zároveň výsledky po pátém odehraném kole o něco směrodatnější, ptáme-li se na jejich korelaci s konečným pořadím po odehrání celé sezony. I když stále platí, že se toho ještě může opravdu hodně stát. Výsledky jsou totiž stále ještě ovlivněny mnoha různými faktory - rozdílnou přípravou, stále ještě probíhajícím přestupovým oknem, zraněními a především losem zápasů. Silné závěry z několika úvodních zápasů zkrátka vyvozovat nelze.