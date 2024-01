Kušej v Mladé Boleslavi prodloužil smlouvu, novým sportovním ředitelem klubu se stal Dovalil

Vasil Kušej (23) prodloužil smlouvu s Mladou Boleslaví do konce června 2026. Novým sportovním ředitelem středočeského klubu se stal Jakub Dovalil (49), bývalý trenér české reprezentace do 21 let. Mladoboleslavští o tom informovali na svých webových stránkách.

Kušej přišel do Mladé Boleslavi před rokem z druholigového Prostějova. Křídelní hráč měl v létě blízko k přestupu do Utrechtu, ale kluby se nedohodly. Podle médií se o něj zajímala i pražská Slavia. Kušej ve 33 ligových utkáních zaznamenal 10 branek a sedm asistencí, za reprezentační A-mužstvo nastoupil v listopadovém kvalifikačním duelu s Moldavskem.

"Pro nás je důležité, aby podával co nejlepší výkony a my jej i trošku uchránili od mediálního zájmu, který je enormní, neboť v českém fotbalovém prostředí je spousta lidí, kteří si na něm chtějí udělat osobní PR. Vnímám, že se v Mladé Boleslavi cítí dobře, a chceme mu nadále vytvářet co nejlepší podmínky k naplnění sportovního cíle v podobě nominace do českého reprezentačního družstva pro letošní evropský šampionát," uvedl generální ředitel klubu David Trunda.

"Jsem šťastný, že jsme si s panem (prezidentem klubu Josefem) Dufkem a panem Trundou sedli a vyřešili novou smlouvu, za kterou jsem vděčný. Pro mě osobně je důležité v každém zápase pomoct mladoboleslavskému týmu a případně se dostat s reprezentací na letošní evropský šampionát," přidal Kušej, jenž doléčil zranění a do zimní přípravy se naplno zapojí až tento týden.

Dovalil ve funkci nahradil Pavla Hoftycha, který na začátku ledna zamířil do druholigového Žižkova. Pozici sportovního ředitele už vykonával v Teplicích, poslední čtyři roky vedl reprezentační výběry Lotyšska do 18 a 19 let.

Mladá Boleslav před začátkem zimní přípravy změnila i trenéra. David Holoubek před dvěma týdny na lavičce osmého celku prvoligové tabulky nahradil odvolaného Marka Kuliče.