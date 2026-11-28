U brankářů se nejčastěji hledí na procentuální úspěšnost zákroků nebo na počet obdržených gólů. Obě metriky jsou však hluboce ovlivněny několika dalšími faktory, které relevanci metrik znevažují, což dokážeme na příkladu Álvara Vallese z Realu Betis. Například obě metriky výrazně ovlivňuje vytíženost gólmana - když Vallese porovnáme s Janem Oblakem z Atlétika Madrid, tak zjistíme, že oba brankáři mají úspěšnost okolo 76,7 %, avšak na Slovince jde v průměru 3,31 střely na 90 minut, zatímco na Vallese 5,31 střely na zápas.
Ani stejné vytížení ale nezaručuje stejnou kvalitu. Stole Dimitrievski z Valencie stejně jako Valles čelí průměrně 5,31 střelám na 90 minut, avšak zatímco Valles průměrně zachrání 0,63 gólu na 90 minut, u severomakedonského brankáře je to jen 0,01 branky na zápas. Stejné množství práce tak neznačí i stejnou kvalitu.
Abychom pak dokázali, že i počet obdržených gólů trochu lže, tak Vallese můžeme porovnat s Antoniem Siverou z Deportiva Alavés. Ten ve 13 dosavadních zápasech obdržel 18 branek, tedy jen o dvě více než gólman Betisu. Přesto však Sivera doposud obdržel o 0,8 branky více, než by podle statistik měl, zatímco Valles je lídrem celé LaLigy právě v počtu zabráněných gólů, jelikož oproti očekávání obdržel o 8,2 branky méně.
Právě statistika zabráněných gólů, kterou měří Opta, je pro porovnání spolehlivosti brankářů tou nejrelevantnější. Ta se opírá o metriku očekávaných gólů ze střel na branku (xGOT) a její rozdíl od reálně obdržených gólů. Na rozdíl od očekávaných gólů (xG) se však xGOT vypočítává až po střele, tudíž brankáře neznevýhodňuje okolnostmi jako špatný výhled či nepříjemná teč.
Z brankářských jedniček, tedy z gólmanů, kteří odchytali většinu utkání, má pozitivní číslo ve statistice zabráněných gólů hned 11 brankářů, což znamená, že devět jich obdrželo více branek, než podle statistik mělo. Přesto mezi španělskou elitou najdeme několik výrazných odchylek, které svému týmu výrazně pomáhají, či ho spíše potápí.
Gólmani, kteří své celky drží nad vodou
Mezi všemi brankářskými jedničkami v této sezoně jednoznačně vyčnívá již zmíněný Álvaro Valles. Tento 29letý odchovanec Realu Betis, který se do svého mateřského klubu zadarmo vrátil v létě 2025, má zdaleka nejvyšší číslo zabráněných gólů. Podle xGOT měli Los Verdiblancos obdržet 24,2 branky, avšak Valles chytil hned o 8,2 branky více, než by podle xGOT měl. To znamená, že na 90 minut průměrně zachrání 0,63 gólu. Zajímavostí je, že většinu svých skvělých zákroků předvedl na levé straně branky, zatímco většinu gólů dostal doprava.
I přes skvělou formu však dvakrát výrazně chyboval. Nejprve ho na hřišti Levante z dálky přeloboval Enzo Bardelli a poté v sevillském derby v nastavení neudržel v rukavicích střelu Kikeho Salase, která měla hodnotu xGOT jen 0,02, čímž svůj celek připravil o vítězství. Tyto laciné branky však dokázal vynahradit hned pěti zákroky s hodnotou více než 0,70 xGOT.
Na svého brankáře se může spolehnout i nováček z Deportiva A Coruni, jehož svatyni stráží Leo Román. Rodák z Ibizy se do Galicie přesunul před sezonou z Mallorky za devět milionů eur a tato investice se zatím Deportivu náramně vyplácí. Román totiž odchytal všech 13 utkání, ve kterých svému celku ušetřil 3,2 gólu, což je z jedniček druhé nejlepší číslo hned po Vallesovi.
Zároveň obdržel jen dvakrát branku s hodnotou xGOT 0,12, což ukazuje, že Román nedělá zbytečné chyby, ba naopak. V probíhající sezoně se již blýskl zákroky s hodnotou 0,92, 0,85 či 0,82 xGOT. Je nutno dodat, že Románovi také pomáhá obrana, jelikož na něj jde průměrně 4,46 střely za zápas, tudíž skoro o střelu méně než na Vallese.
Novou stálici mezi třemi tyčemi dost možná ve svém odchovanci a dosavadní dvojce našel Espanyol. Ten se po úvodních sedmi kolech rozhodl posadit Marka Dmitroviče a vsadit na Ángela Fortuňa. Zajímavé je, že Dmitrovič měl úspěšnost 68,8 % a zároveň ani neudělal žádnou hrubku. Na druhou stranu nepřidal žádný důležitý zákrok navíc a celkově chytil o 0,5 branky méně, než měl.
Sázka na Fortuňa se však ukazuje jako trefa do černého. V šesti zápasech, ve kterých nastoupil, udělal hned 30 zákroků, s 5,67 střelami na 90 minut je druhý nejvytíženější gólman LaLigy a přesto si drží neuvěřitelnou úspěšnost 88,2 %, se kterou vládne lize. Zároveň chytil o 4,1 gólu více, než podle xGOT měl, což je při přepočtu na 90 minut ještě vyšší číslo než u Vallese.
Důležité také je, že nedostává laciné branky - střela s nejnižší hodnotou xGOT, která skončila za jeho zády, měla 0,32. Samozřejmě Fortuňo pořád odchytal jen šest zápasů, avšak pokud v takové formě bude pokračovat, tak Espanyol možná našel dlouhodobou náhradu za Joana Garcíu.
Úspěšnou výměnu brankáře provedl i Villarreal. Jako jednička sice začal Luiz Júnior, který byl stálicí v minulé sezoně, avšak do sezony vstoupil špatně, dostal více branek (8), než udělal zákroků (6) a podle statistik byl nejhorším gólmanem v lize. Ve čtyřech utkáních inkasoval o 3,8 branky více, než měl, a úspěšnost zákroků měl jen 42,9 %.
Zajímavé je, že Júnior nepředvedl žádnou významnou chybu vedoucí ke gólu, avšak problém byl spíše opačný. Nejtěžší zákrok, který udělal, měl hodnotu pouhých 0,14 xGOT, tudíž prakticky rutinní zákrok. Nic navíc brazilský brankář, který se nedávno předvedl i v rámci Ligy mistrů na hřišti pražské Slavie, neukázal, a tak ho po čtyřech kolech nahradil maďarský veterán Péter Gulácsi.
Gulácsi, jenž začal na pozici dvojky, svou příležitost chytil za pačesy a v dosavadních devíti odehraných zápasech ukázal, že je stále kvalitní brankář. Chytil o 2,3 branky více, než měl obdržet, drží si 73,7% úspěšnost zákroků, a hlavně neinkasuje z jednoduchých střel. Nejnižší xGOT, které skončilo za jeho zády, mělo hodnotu 0,37, což dokazuje jeho spolehlivost, avšak na druhé straně nejvyšší chycené bylo "jen" 0,45, tudíž Gulácsi zatím žádný neuvěřitelný zákrok nepředvedl.
Brankářské nejistoty
Naopak Osasuna se na své brankáře úplně spolehnout nemůže. Celek z Pamplony do sezony vstoupil se Sergiem Herrerou v brance, avšak ten v prvních sedmi kolech vůbec nepřesvědčil. I přesto, že byl jedním z nejméně vytížených brankářů v lize a průměrně na něj šly jen tři střely za zápas, tak obdržel deset branek, což bylo o 1,3 více, než měl, udělal jen 11 zákroků a celkovou úspěšnost měl pouhých 52,4 %. Nechytil ani žádnou velkou příležitost, jelikož nejvyšší xGOT u střely, kterou za záda nepustil, bylo 0,41, a tak přišla brankářská změna.
Od osmého kola do branky naskočil Aitor Fernández, který však o moc brankářskou situaci v Pamploně nezlepšil. I přesto, že úspěšnost má o 8,2 % lepší než jeho konkurent, tak pustil také o 1,3 branky více, než měl. Vyšší úspěšnost, která však mezi gólmany s více než pěti starty znamená po Herrerovi hned druhou nejhorší v LaLize, je tak spíše způsobena mnohem vyšší vytížeností, jelikož na Fernándeze průměrně míří 5,5 střely za zápas. Osasuna se tak ani na jednoho ze svých brankářů příliš nemůže spolehnout.
Situace mezi třemi tyčemi je problematická i pro Sevillu. Ta je sice po 13 kolech na pohárové šesté příčce, ale Odysseas Vlachodimos zdaleka není tím faktorem, který by úspěšný vstup do sezony způsobil. Rodák ze Stuttgartu reprezentující Řecko odchytal všech 13 utkání, avšak chytil v nich o 2,4 branky méně, než měl, což je společně s Julenem Agirrezabalou úplně nejhorší číslo v celé LaLize.
Již zmíněný Agirrezabala, který stráží branku Racingu Santander, je také na chvostu mezi španělskou elitou v zabráněných gólech. Oproti Vlachodimosovi je však mnohem více vytížený (nejvíce z celé LaLigy), jelikož na něj jde v průměru 6,46 střel na 90 minut, což je o více než dvě střely více než na brankáře Sevilly.
Agirrezabala je zároveň druhý v počtu zákroků, kterých předvedl 52, a lepší je jen Valles, který chytil o jednu střelu více. Agirrezabalu však sráží jeho nekonzistentnost. Několikrát se blýskl úchvatnými zákroky, když dokázal zneškodnit střely s hodnotami 0,99, 0,84 či 0,80 xGOT, avšak pak jeho výkon srazí laciný gól v podobě pokusu s 0,03 xGOT.
Nic víc, nic míň
Mezi oběma extrémy je pak skupina brankářů, kteří nejsou svými výkony rozdíloví, ale ani svůj tým netáhnou dolů. Typickým příkladem této skupiny je brankář Valencie Stole Dimitrievski, který za 13 kol chytil o 0,1 branky více, tedy naprosto zanedbatelné číslo. Vzhledem k tomu, že je jedním z nejvytěžovanějších gólmanů LaLigy a už udělal 49 zákroků, tak si drží i slušnou 71% úspěšnost. Charakterizuje ho však hlavně to, že nedostal ani jeden gól pod 0,22 xGOT, avšak chytil jen jeden vyšší než 0,54 xGOT, tudíž za svá záda nepustí snadnou střelu, avšak nenabídne ani světový zákrok.
To Ionut Radu, který hájí barvy Celty Vigo, je dle úspěšnosti zákroků (78,6 %) druhým nejlepším brankářem letošní sezony. Radu jistě zažívá pozitivní sezonu, avšak úspěšnost opět neříká vše. Radu totiž podle očekávaných obdržených branek chytil jen o 1,1 branky více, tudíž vysoká úspěšnost signalizuje spíše to, že Radu prostě chytne to, co chytit má. To dokazuje i to, že nejtěžší zákrok byl na úrovni 0,57 xGOT. I přesto všechno se zatím Celta na svého rumunského brankáře může spolehnout, jelikož za svá záda zatím pustil jen dvě střely s hodnotou xGOT nižší než 0,46.
Velmi specifický je pak David Soria z Getafe. Brankář, kterému záda kryje Jiří Letáček, je jedničkou Azulones již devátou sezonu, avšak letos předvádí poměrně nekonzistentní výkony. Za svá záda již pustil tři pokusy s nižší hodnotou xGOT než 0,07, avšak zároveň dokázal vytěsnit střely s hodnotou 0,85 či 0,75. Dohromady pak odchovanec Realu Madrid obdržel o 0,3 branky více, než měl, což ho řadí do horšího průměru mezi španělskou elitou.
Mezi ligový průměr se pak v rámci počtu zabráněných gólů řadí ještě Matthew Ryan z Levante (+1,3), Matías Dituro z Elche (+0,7), Álex Remiro z Realu Sociedad (+0,5), Afonso Herrero z Málagy (-0,4), Emil Audero z Raya Vallecana (-0,8) či Antonio Sivera z Deportiva Alavés (-0,8). V těchto brankářích tak mají celky stabilní, avšak ne rozdílové brankáře, kteří by utkání zlomili ve svůj prospěch klíčovým výkonem.
Překvapivá čísla elity
Na první pohled může být překvapivé, že elitní brankáři ve statistikách obzvlášť nedominují. Důvodem je však to, že jejich týmy prostě a jednoduše nedají vlastním brankářům často možnost ve statistikách vyniknout, jelikož své soupeře nepouští do tolika šancí a gólmani tak často nemají tolik práce. Všechny jedničky tří elitních týmů, tedy Thibaut Courtois, Jan Oblak a García, čelí méně než čtyřem střelám na zápas (García je se 3,13 střely na 90 minut nejméně vytíženou jedničkou), tudíž přirozeně nemohou zamezit tolika brankám, jako například Valles, který čelí v průměru o dvě střely na zápas více.
Přesto se u Garcíi musíme zastavit. Odchovanec městského rivala z Espanyolu v letošní sezoně chytil o 0,6 branky méně, než bylo očekáváno, a co se týče úspěšnosti zákroků, tak je mezi jedničkami čtvrtý nejhorší. Jak již bylo zmíněno, když García udělá chybu, tak má mnohem méně příležitostí ji napravit, avšak i přesto je vidět, že se mu v lize letos tolik nedaří, což dokázalo utkání proti Villarrealu, kde inkasoval ze střel s hodnotami 0,09 a 0,1 xGOT a nezapsal ani jeden úspěšný zákrok.
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Jeho protějšek z Realu Madrid Thibaut Courtois za stejný počet utkání chytil o dvě branky více a drží si třetí nejvyšší úspěšnost v lize (77,8 %). Belgický reprezentant však v letošní sezoně zatím nepředvádí tolik elitních zákroků a zatím zpacifikoval jen dvě rány, které měly nad 0,54 xGOT.
Podobně spolehlivá je i jednička španělské reprezentace a Athletic Clubu Bilbao Unai Simón, který drží svou úspěšnost na 75 % a inkasoval o 1,8 branky méně, než se očekávalo. O něco hůře je na tom se zabráněnými brankami Jan Oblak, který je letos na hodnotě +0,9 oproti očekávanému číslu inkasovaných gólů. Na druhou stranu slovinský gólman inkasoval nejméně branek na zápas z celé ligy (0,77). Přesto si asi Oblak představoval, že předvede více klíčových zákroků, jelikož doposud nejtěžší střela, kterou chytil, měla hodnotu 0,63 xGOT.
Data tak jasně ukazují, které celky se na své gólmany mohou spolehnout - ať už jde o v životní formě hrajícího Álvara Vallese, či Ángela Fortuňa, který uchopil příležitost, jak se sluší a patří. Naopak spousta celků mezi třemi tyčemi oporu nemá, a tak se musí spolehnout na své výkony uprostřed pole, či svou pozornost směřovat na zimní přestupové období.