Osmatřicetiletý kouč narozený v Pamploně fotbalově vyrůstal v Bilbau, kde získal i první zkušenosti na profesionální úrovni. V baskickém celku se ale nikdy neusadil v prvním týmu, zbytek kariéry proto strávil převážně ve druhé lize. Přes hostování v Mallorce a Huesce se dostal do Numancie, aby se v závěru své kariéry vrátil do místa svého rodiště. Působení na španělských trávnících ukončil v roce 2022 v dresu tehdy druholigové Osasuny.
Kolegové i kamarádi
Po ukončení hráčské kariéry začala úspěšnější etapa jeho fotbalového působení. Hned poté, co ve svých 34 letech pověsil kopačky na hřebík, se stal asistentem svého bývalého spoluhráče Andoniho Iraoly v Rayu Vallecanu.
"Změna role v týmu pro mě nebyla velkým šokem, jelikož jsem se na to připravoval mnoho let. Andoni to věděl také, vždy jsme byli blízcí přátelé," vysvětlil kouč. A právě jeho kamarád, kolega a nynější trenér Liverpoolu položil základy Pérezova úspěchu ve Vallecanu.
Přitom měl Španěl původně jiné plány. Odchod Iraoly na Britské ostrovy měl znamenat i konec Péreze na lavičce Raya. Jenže v Anglii nedostal pracovní povolení, tudíž se k svému parťákovi v Bournemouthu nemohl oficiálně připojit.
Organizovaný chaos ve Vallecanu
Krátký čas ovšem v Anglii přesto strávil coby neoficiální asistent trenéra, než se po neúspěšném působení Francisca Rodrígueze vrátil do Vallecana. Tentokrát ovšem už v roli hlavního kouče. "Život si užívám mnohem víc jakožto kouč, než jako hráč," přiznal Pérez.
Na základech, které vybudoval Iraola, dokázal Pérez postavit možná ještě víc, než si fanoušci madridského celku představovali. Charakter týmu zůstal stejný, Iraolův rukopis je v taktice Péreze rovněž znatelný. Vysoký presink, sbírání odražených míčů a intenzita hry. Všechny fotbalové aspekty, které svým hráčům coby trenérští parťáci vštěpovali, byly zachovány.
"Líbí se mi, že charakteristickým rysem mého týmu je, že jdeme na hřiště s tím, že riskujeme. A přitom si jsme schopni zachovat pořádek," přiblížil Pérez. To jsou ostatně hodnoty, které sám Iraola zastával jak ve Vallecanu, tak v Bournemouthu. "Když jste odvážní, váš soupeř začne hrát hru, která není jejich," popsal nynější kouč Reds.
Pérez prokázal, že má pro trénování vlohy hned v první sezoně u kormidla. Vallecano díky jeho práci skončilo podruhé v řadě na osmém místě, což znamenalo i postup do pohárové Evropy. Konec v horní polovině tabulky je pro klub o velikosti Vallecana úspěchem sám o sobě. Pérezovi to ale nestačilo.
Mezi oběma kouči je i statistická paralela, která mapuje velmi podobnou úspěšnost v první stovce duelů. Z té sice vychází jako o něco úspěšnější Iraola, Pérez ovšem další sezonu přidal nadstavbu, na níž je každá statistika krátká. Dotáhl Vallecano do evropského finále. To pro španělský celek nedopadlo dobře, Vallecano v posledním duelu Konferenční ligy prohrálo s anglickým Crystal Palace 1:0 a na vytouženou trofej nedosáhlo.
Osmatřicetiletý trenér se ale navzdory finálovému neúspěchu postupem do poslední fáze soutěže nesmazatelně zapsal do klubové historie. Evropské finále totiž příznivci madridského celku právě díky němu zažili vůbec poprvé. I díky tomu si Pérez získal srdce mnoha fanoušků a vstoupil do dějin klubu i z pohledu podporovatelů.
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Mladý trenér staré školy
Ve Vallecanu se mu vyplácela zejména sázka na zkušenost. Jeho tým měl v poslední sezoně průměrně nejvyšší věk (28,7) ze všech celků LaLigy. Za jeho úspěchem ve vedení klubu tak stál v této době poněkud neobvyklý přístup. Zatímco celosvětově dostávají prostor čím dál tím mladší hráči i na té nejvyšší úrovni, Pérezovi nesl ovoce přístup opačný.
Jedním z důležitých statistických aspektů, na které kouč kladl důraz, bylo i držení míče. Rayo se v této oblasti drželo na úplné špičce mezi španělskými celky, průměrná hodnota držení míče činila v minulé sezoně 53,4 %. Lepší v tomto ohledu byla jen Barcelona s Realem a Elche. V dlouhodobém kontextu se v tomto ohledu Vallecano zlepšilo významně, o dvě sezony dříve totiž tato hodnota nedosahovala ani 50 %.
O poněkud staromódním fungování Vallecana svědčí i klubové zázemí, které zdaleka nedosahuje špičkové úrovně. "Z hlediska struktury a logistiky se klub musí zlepšit. Ale právě kvůli nedostatečné struktuře se trenér podílí na rozhodování v mnoha různých oblastech a odděleních," uvedl pro The Athletic v minulé sezoně Pérez ještě coby kouč Vallecana.
"Pokud to dokážete přijmout a neztrácet energii přemýšlením o věcech, které by se daly vylepšit, je Rayo možná tím nejlepším klubem v LaLize, kde se můžete jako trenér rozvíjet," dodal. Ambice rozvíjet se se španělskému koučovi vydařila natolik, že si po úspěšné štaci ve Vallecanu řekl o zvučnější angažmá.
Neschopnost udržet vedení
Pérez před sezonou dorazil na lavičku Villarrealu. Třetího celku loňské sezony, účastníka Ligy mistrů a týmu s podstatně vyššími ambicemi, než na které byl zvyklý. A nutno podotknout, že jeho působení zatím zdaleka nesplňuje očekávání vedení Žluté ponorky.
Východošpanělský celek se aktuálně krčí v polovině tabulky se takřka vyrovnaným skóre (19:18). Co jednoznačně zůstalo ve hře z Pérezovy taktiky, je důraz na držení míče, v němž je Žlutá ponorka druhým nejlepším celkem španělské ligy hned za dominantní Barcelonou. Stejně tak jeho důraz na zapojení krajních obránců do útočných akcí jeho celku.
Jinak je to ale v podání celku z Estadio de la Cerámica trápení. Nedaří se mu ani v Lize mistrů, kde dokázal porazit pouze Neapol. A to měl k bodům nakročeno ještě minimálně v jednom případě. V polovině října totiž zavítal Villarreal na stadion Liverpoolu, což pro Péreze z logiky věci představovalo velmi speciální zápas.
V nejprestižnější fotbalové soutěži se postavil právě proti svému příteli, který mu otevřel dveře trenérské kariéry. "Je to speciální zápas, Iňigo je můj přítel. Je privilegium, že se proti němu mohu postavit v Lize mistrů," svěřil se před zápasem Iraola.
A Pérezův celek vstoupil do zápasu na slavném Anfieldu famózně. Ve 30. minutě vedl 2:0 a mířil za vítězstvím. Jenže Reds dokázali ještě do poločasu vyrovnat a po změně stran dokonali obrat. Gól Tanitoluwy Oluwaseyiho ze závěru tak pouze upravil skóre na finálních 4:3 a ze souboje dvou kamarádů se radoval ten zkušenější z nich.
Právě dobré vstupy do utkání, na které Pérezovi svěřenci nedokážou navázat, se zatím stávají jedním z nejvýraznějších rysů jejich hry. Žlutá ponorka to znovu potvrdila v neděli v generálce na zápas Ligy mistrů se Slavií. Proti Barceloně vedla už po sedmi minutách 2:0, ve zbytku zápasu však nepředvedla takřka nic a poté, co sklapla Csaplárova past, se z Katalánska vracela bez bodu.
Z celkových 10 zápasů, ve kterých se v jakékoli fázi dostali do vedení, dokázali k vítěznému konci dospět jen v polovině případů. Třikrát z pozice vedoucího mužstva nedosáhli ani na bod a dvakrát z toho byla remíza. Schopnost udržet příznivý výsledek jde z velké části právě za trenérem, jeho taktické přizpůsobivosti či míře střídání.
Statistické zlepšení
V některých statistikách se ovšem oproti minulé sezoně Villarreal navzdory nepovedeným výsledkům významně zlepšil. Vyprodukuje v průměru takřka o pět střel na zápas více než pod trenérem Marcelinem. S tím se pojí i větší hodnota xG, která se zvedla z 1,75 na zápas na 2,03. Jenže tento vítěz Evropské ligy ze sezony 2020/21 šance neproměňuje.
Ofenzivnímu kanadskému triu Tanitoluwa Oluwaseyi, Nathan Saliba a Tajon Buchanan se nedaří, dohromady mají na starosti jen tři ligové branky. K tomu se přidává i hrotový útočník Georges Mikautadze, který pod Pérezem rovněž nezáří. Na kontě má také pouze tři ligové zásahy ze 13 zápasů.
Korunku útočné bídě dodává Ayoze Pérez, který se zatím trefil jen jednou, navíc mu mezi hráči LaLigy patří sedmá příčka v zahazování velkých šancí. V této sezoně jich neproměnil už sedm a jeho úspěšnost zakončení činí mizerných 5,4 %. Ani jednou se zatím netrefil Ilias Akhomach, marocký forvard, který pod Pérezem působil ve Vallecanu.
V mnoha ohledech tak Villarreal hraje lepší fotbal než před rokem, ale pravidelně ztroskotává na útočné impotenci a neschopnosti dovést dobře rozehraný duel do úspěšného konce. Což ostatně připomíná i působení pražské Slavie v milionářské soutěži.