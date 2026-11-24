Pochettinův pekelný debut u Rudých ďáblů
Pochettino věděl, že ho v Manchesteru United čeká obtížný úkol. Nehledě na aktuální rozpoložení týmu totiž prvním soupeřem byl rozjetý Liverpool na Anfieldu. Fanoušci Rudých ďáblů mohli doufat alespoň v "new manager bounce", tedy krátkodobé zlepšení výsledků po startu nového kouče, kdy se namotivovaní hráči chtějí předvést.
Opak ale byl pravdou. Již v osmé minutě se nechal vyloučit Leny Yoro za nedovolené zastavení prchajícího Alexandera Isaka, do 13. minuty bylo skóre 0:2. Argentinec se stal prvním koučem v historii Premier League, jehož tým při jeho debutu dostal červenou a dva góly v prvním poločase. Po výměně stran Reds korunovali triumf dalšími dvěma zásahy.
Rudí ďáblové tak pro nového kouče obstarali pekelný debut. Po 11 kolech PL mají osm bodů a v tabulce jim náleží předposlední 19. příčka.
Alonso marně hledá identitu Chelsea
Na rozdíl od Pochettina měl Alonso již dostatek času implementovat svou ideologii v Chelsea. Prohra s Leedsem ale byla již čtvrtou z posledních pěti duelů, počítáme-li nezvládnutý penaltový rozstřel proti Liverpoolu v EFL Cupu.
Leeds slavil na Stamford Bridge poprvé od roku 1999, Londýňany deklasoval na jeho vlastním hřišti 4:1. Měsíc zpátky zde v lize uzmul tři body Tottenham teprve podruhé za posledních 36 let, kdysi nedobytná tvrz ze západní části Londýna je pod Alonsem k smíchu. Blues inkasovali v této sezoně PL již dvacetkrát, hůř jsou na tom jen čtyři týmy.
Jak je ale možné, že po nadějném vstupu do sezony přišel takový kolaps? Vítězná branka Leedsu vzešla z kontroverzního rozhodnutí Michaela Olivera, jenž přisoudil hostům penaltu za údajnou ruku Morgana Rogerse. Výkon ale byl natolik tristní, že nepřipadá v úvahu se vymlouvat na sudího.
Alonso si v létě mimo jiné přál energické wingbeky pro rozestavení 3-4-3, pod rozjetým Joaem Pedrem si pak užívali produktivitu v meziprostorech Cole Palmer a Rogers. Londýňanům se ale zranilo několik klíčových hráčů a španělskému stratégovi nevyšla snaha přizpůsobit sestavu tomu, co má k dispozici. Vedle nejlepšího stopera Blues Maxence Lacroixe chybí v obraně i kapitán Reece James a Jorell Hato. Zmíněný Pedro je rovněž na marodce, právě v duelu s Whites se k němu navíc brzy přidal i nejlepší záložník týmu Moisés Caicedo.
V rozestavení na čtyři obránce je Chelsea příliš zranitelná v přechodné fázi. Pokud se nestihnou vrátit ofenzivně ladění beci, musí si poradit laxní Wesley Fofana s Levim Colwillem, jenž rovněž potřebuje zlepšit svůj úsudek a adresování agrese. Obzvlášť nevydařený duel si tentokrát protrpěl i zprava nastupující Josh Acheampong. Alonso má nadále důvěru vedení.
Zavinilo ztrátu favoritů GTA VI?
Ztrátu Chelsea, stejně jako Manchesteru City proti Fulhamu a Brightonu v utkání s Hullem, mohlo podle zajímavé teorie zavinit vydání nové hry GTA VI. Instagramový profil Odd Sport před víkendem předpověděl prohru těchto tří celků, ačkoliv byly ve svých duelech jasnými favority. Od perfektní predikce jej dělila remíza giganta z modré části Manchesteru.
Důvod pro tuto předpověď? Právě Blues (23,5 let), Citizens (24,2) a Seagulls (24,3) mají nejmladší kádry v lize. U mladíků lze předpokládat, že 19. listopadu vydanou hru, na kterou se od pátého dílu čekalo dlouhých 13 let, si budou užívat do noci na úkor potřebné regenerace, což ovlivní jejich připravenost na utkání.
Ačkoliv pochopitelně vešla v platnost spousta odlišných faktorů a tuto teorii je potřeba brát s rezervou, frustrovaný fanoušek v rozhovoru pro Blues Fans TV rovněž připomněl zmíněnou hru. "Můžu vám říct, že Cole Palmer bude večer hrát GTA VI, ani nebude nad tímto výsledkem přemýšlet. Máme až moc hráčů, kterým je tento klub ukradený," zpochybnil mentalitu fotbalistů ze Stamford Bridge.
Kinský v boji o Zlatou rukavici?
Kinský si připsal páté čisté konto v probíhající sezoně Premier League, když jeho Tottenham skolil Ipswich 2:0. Český gólman přispěl k čistému štítu třemi zákroky, zároveň si připsal 88% úspěšnost v rozehrávce (21/24), kdy neúspěšné byly jen tři ze sedmi pokusů o dlouhé pasy.
Spurs vyhráli počtvrté z posledních pěti duelů, Kinský v tomto období inkasoval jen dvakrát. V boji o Zlatou rukavici, který je stále teprve v rané fázi, jsou před rodákem z Prahy jen David Raya z Arsenalu a Bart Verbruggen z Brightonu (oba mají na kontě sedm čistých kont). Tito konkurenti v uplynulém kole obdrželi dvě branky.
Obhájce osobního ocenění Raya se navíc zranil v utkání s Newcastlem a musel střídat. S ramenem podstoupí potřebné testy, během případné absence ale logicky nemůže sbírat další čisté štíty. V minulé sezoně vyhrál poté, co vychytal 19 nul - o ročník dříve jich mu k triumfu stačilo 13.
Petr Čech drží rekord Premier League díky 24 čistým kontům v sezoně 2004/05, kdy celkem inkasoval rekordně nízký počet 15 branek. Zvítězil i v ročnících 2009/10 (17), 2013/14 (16) a 2015/16 (16). Nikdo nezískal Zlatou rukavici častěji, o toto prvenství se dělí s Joem Hartem. Raya má o jednu trofej méně.