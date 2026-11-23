První poločas nabídl prachbídnou podívanou, ve které ani jeden z týmů nevystřelil na branku, i když domácí si alespoň zasloužili uznání za snahu útočit. Záblesky kvality byly k vidění pouze na straně Levante, ovšem kvůli bídné koncovce Levante hosté přečkali úvodní dějství bez úhony.
Thiago Fernandez po precizním centru Rogera Brugueho hlavičkoval z 12 metrů nad branku a Ivan Romero zase po chytrém přiťuknutí aktivního Brugueho vypálil z vápna těsně mimo. Ve městě proslulém paellou to 15 minut po změně stran vypadalo, že oba týmy předvedou druhý poločas postrádající základní ingredience jako tempo, nasazení a techniku.
Elche však zaskočilo domácí hned první střelou po přestávce. Když se krajní obránce Roy Revivo prohnal až k brankové čáře, nezdálo se, že by hrozilo velké nebezpečí, ale povedenou kličkou si připravil střeleckou pozici z úhlu a jeho pokus nakonec propadl až ke vzdálenější tyči.
Reakce Levante na inkasovanou branku byla okamžitá, ale zpočátku marná, neboť svěřencům Luíse Castra znovu chyběl klid v zakončení. Opět u toho byl Brugue, který tentokrát roli toho, kdo šanci zahodil, převzal na sebe, když z 12 metrů v jasné pozici tváří v tvář brankáři přestřelil.
Závěrečný tlak domácích přece jen stačil k tomu, aby Elche přišlo o sen o ukončení své dlouhé bídy na venkovních trávnících. Dlouhý centr na zadní tyč přesně vrátil do ohně Jon Ander Olasagasti a Requena volejem zajistil svému týmu remízu, která ovšem ani jednomu z celků v boji o záchranu příliš nepomůže.