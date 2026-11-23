Včely od začátku dominovaly, ale Jordana Pickforda donutily k prvnímu zákroku až v 15. minutě, kdy Mikkel Damsgaard pronikl do pokutového území a jeho ránu brankář Evertonu vyrazil. Michael Kayode měl o čtyři minuty později Pickforda znovu prověřit, ale pravý obránce svůj pokus z 12 metrů namířil mimo branku.
Brentford se zaslouženě ujal vedení v polovině první půle, kdy Jaidon Anthony poslal perfektní zpětnou přihrávku z první do cesty Lewisi-Potterovi, jehož střelu srazil do sítě s výrazným tečováním Jarrad Branthwaite. Pro Everton se o dvě minuty později opakovala noční můra, když Lewis-Potter zdvojnásobil své střelecké konto dalším tečovaným pokusem, tentokrát o Thierna Barryho, což ho vyneslo do čela tabulky střelců Brentfordu v této ligové sezoně (4 góly).
Situace hostů se zhoršila pět minut před přestávkou, kdy Tarkowski při odkopu zasáhl Jarmoljuka a rozhodčí Craig Pawson po konzultaci s videorozhodčím udělil červenou kartu. Brentford se snažil vedení pojistit, Pickford vyrazil Damsgaardovu ránu z dálky, ale Caoimhin Kelleher musel být na pozoru, aby zneškodnil Barryho hlavičku v nastavení. Brentford tak v této sezoně Premier League na domácím hřišti před přestávkou stále neinkasoval.
Moyes o přestávce poslal na hřiště Jacka Grealishe, který nahradil Tyriquea George a odehrál svůj první zápas od 17. října, ale Brentford nadále kontroloval hru a Kayode 10 minut po změně stran hlavičkoval mimo. Třetí gól však stál za to – Vitaly Janelt v polovině druhého poločasu vypálil z dálky raketu, která skončila v horním rohu branky, a kapitán tak spektakulárním způsobem vstřelil svůj třetí gól v sezoně.
Moyes následně stáhl Barryho a Kiernana Dewsburyho-Halla, čímž dal najevo, že zápas považuje za rozhodnutý. V 90. minutě pak střídající Fabio Carvalho po rohovém kopu dotlačil míč do sítě a Brentford si zajistil druhou domácí ligovou výhru v řadě poprvé v roce 2026. Pro Brentford je to první domácí vítězství ve vzájemném souboji po pěti pokusech.
Moyes na hřišti Brentfordu stále čeká na ligovou výhru (2 remízy, 4 prohry). Everton po porážce klesl na deváté místo a z posledních 11 venkovních zápasů v Premier League vyhrál jen jeden (5 remíz, 5 proher).