Atlético Madrid znovu ovládlo penalty. Je to o štěstí, má jasno hrdina rozstřelu Oblak

Atlético Madrid se stalo prvním týmem v historii Ligy mistrů, který se představil ve čtyřech penaltových rozstřelech a tři z nich vyhrál. Hrdinou domácí odvety osmifinále s Interem Milán se stal brankář Jan Oblak (31), který byl vyhlášen mužem zápasu. Slovinec patří podle svých spoluhráčů k nejlepším gólmanům na světě, sám však uznal, že úspěšnost při penaltách je hlavně otázkou štěstí. Trenér Atlética Diego Simeone (53) přiznal, že se na penaltový rozstřel radši nekoukal.

Až do středečního večera neměl Oblak pověst specialisty. Statistici spočítali, že dosud v dresu Atlética čelil v rozstřelech 22 penaltám. Uspěl jen jednou, třikrát střelci minuli. Inkasoval 18krát. Třeba ve finále Ligy mistrů v roce 2016 proti Realu Madrid dostal pět gólů z pěti pokusů a trofej oslavil městský rival.

Tentokrát si Oblak bilanci výrazně vylepšil. Zneškodnil pokusy Alexise Sáncheze a Davyho Klaassena, v poslední sérii pak Lautaro Martínez minul. Atlético zvítězilo 2:1 po prodloužení, které v 87. minutě zařídil střídající Memphis Depay, penalty ovládlo 3:2. "Depayův příchod zápas změnil. A pak, máme jednoho z nejlepších brankářů – ne-li nejlepšího – na světě. Zase to ukázal," citoval web UEFA záložníka Kokeho.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Slovinský gólman chválu mírnil. "Vždycky říkám, že penaltové rozstřely jsou nakonec tak trochu o štěstí, protože musíte vybrat správnou stranu. Když se exekutor dobře trefí, stejně se to zachránit nedá. Proti Interu jsem naštěstí dvakrát uspěl, ale důležité je hlavně vítězství a postup,“ řekl Oblak.

Aktuálně čtvrtý tým španělské ligy zabral v pravou chvíli. Před odvetou nevyhrál čtyři z posledních pěti soutěžních duelů. "V posledních týdnech se nám moc nedařilo. Teď jsme ukázali, že máme na víc," ujistil slovinský gólman.

Trenér Simeone penaltový rozstřel nesledoval. "Nedělá mi to dobře. Dříve se nám v penaltách nedařilo. Teď jsme je ale zvládli a jsme mezi osmi nejlepšími v Evropě. To mluví za vše. Celý svět to mohl vidět. Proti neuvěřitelnému soupeři se naši hráči vzepjali. Koke ze sebe vydal vše, Griezmann musel střídat, protože už nemohl běhat. Depay přišel a ukázal se, když jsme ho opravdu potřebovali," uvedl argentinský kouč.

Oblakův protějšek Yann Sommer uspěl v rozstřelu jen jednou proti Saúlu Ňíguezovi, což nestačilo. "Je to těžké, opravdu těžké. Měli jsme několik dobrých šancí na vstřelení více gólů, ale nevyužili jsme je. Na téhle úrovni to takhle chodí. Rozhodují maličkosti," litoval švýcarský brankář Interu.

Výsledky Ligy mistrů