Fotbalový víkend ONLINE: Southampton slaví postup do Premier League, Traoré opustí Plzeň

Southampton slaví postup do Premier League.

Ligový fotbal zanedlouho vystřídá Euro, ale ještě než se zraky fanoušků upřou na reprezentační výběry, je třeba dokončit finišující ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

Neděle, 26. května

20:03 – Galatasaray vyhrál 3:1 na půdě Konyasporu, přehoupl se přes stobodovou hranici (102) a získal turecký titul, druhému Fenerbahce na trůn nepomohla ani drtivá výhra 6:0 nad Istanbulsporem.

20:01 – Atalanta potvrdila úspěšný závěr sezony výhrou ve 38. kole Serie A před domácími fanoušky nad Turínem FC 3:0. Klub z Bergama tak poskočil v tabulce na čtvrtou příčku, díky čemuž se pražská Slavia na dálku kvalifikovala přímo do třetího předkola nemistrovské části Ligy mistrů. V příští sezoně si tak zahraje při nejmenším základní skupinu Evropské ligy. Více informací naleznete v článku.

19:27 – Remízou s Plzní zakončila Sparta povedenou sezonu. Letenští si dříve zajistili obhajobu mistrovského titulu, před několika dny k němu navíc přidali triumf v MOL Cupu. "Prožili jsme úžasný týden. Pomalu mi už dochází energie. Hráči si zaslouží ten největší respekt, vyhráli dva důležité zápasy po sobě. Nejprve zvítězili v sobotním ligovém utkání v Mladé Boleslavi a ve středu v Plzni ve finále domácího poháru. Slavili tak, jak jsem ještě nikoho neviděl a stejně dnes nastoupili. Zaslouží si to," prohlásil trenér Brian Priske.

19:12 – Midtjylland sice jenom remizoval se Silkeborgem 3:3, i tak se stal šampionem Dánska. Tým českého obránce Adama Gabriela předčil o jeden bod konkurenční Brondby, to doma senzačně prohrálo s Aarhusem 2:3.

Výsledná tabulka skupiny o titul v dánské Superlize. Livesport

18:42 – Sparta doma remizovala v posledním 5. kole nadstavbové skupiny o titul s Plzní 1:1 a ziskem 87 bodů v sezoně vytvořila nový rekord v historii samostatné ligy. Pražané vedli po gólu Jaroslava Zeleného, ve druhé půli vyrovnal střídající Tomáš Chorý. Letenští nenavázali na středeční vítězství 2:1 na stadionu Viktorie ve finále domácího poháru, po němž zkompletovali po 10 letech double.

18:26 – Ostrava rozdrtila v závěrečném 5. kole ligové nadstavby ve skupině o titul Slovácko 6:0 a stala se po Spartě, Slavii a Plzni čtvrtým českým jistým účastníkem příští sezony pohárů. Baník obsadil v konečné tabulce čtvrté místo, které znamená start v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Slezané si zahrají poháry poprvé od ročníku 2010/11. O poslední místenku se 31. května utkají Mladá Boleslav s Hradcem Králové.

17:55 – Zápas o postup do Premier League, ale také o zhruba 140 milionů liber (cca čtyři miliardy korun), se odehrál ve Wembley mezi Leedsem a Southamptonem. Veledůležité utkání nakonec zvládl lépe celek z jižního pobřeží Anglie, který Leeds porazil 1:0. O vítěznou branku se už ve 24. minutě postaral Adam Armstrong. Southampton se tak stal posledním účastníkem příští sezony Premier League, již dříve si postup do nejvyšší anglické ligy zajistily Leicester a Ipswich za který chytá Václav Hladký. Více informací naleznete v článku.

Statistiky zápasu. Livesport

17:31 – Ve Francii se v sobotu konalo pohárové finále mezi Lyonem a PSG (1:2) a už několik hodin před začátkem došlo na střety fanouškovských táborů. Během potyček bylo zraněno 30 příznivců, 10 jich bylo zatčeno.

17:20 – Leonardo Bonucci prostřednictvím sociálních sítí potvrdil konec aktivní kariéry. Sedmatřicetiletý italský obránce hrával za Juventus či Union Berlín, v tuto chvíli patří Fenerbahce, které má kolo před koncem malou naději na zisk tureckého titulu.

16:45 – Do fanzóny na pražské Letné dorazily tisíce fotbalových fanoušků, kteří zde slaví 38. mistrovský titul hráčů Sparty Praha. Ještě před zahájením programu dorazily v poledne první stovky sparťanských příznivců všech generací, mnozí z nich v rudých dresech a klubovými vlajkami a šálami. Těsně před zahájením přenosu zápasu z blízkého stadionu spustili různé fanouškovské chorály. Zklamaně zahučeli, když Jan Kuchta v úvodu zápasu neproměnil pokutový kop. Na pořádek dohlíží policisté.

15:50 – O několik minut dříve než pro jeho spoluhráče skončila letošní sezona pro Davida Soriu. Brankář Getafe se v závěru utkání proti Mallorce srazil s protihráčem, utrpěl zranění hlavy a následovalo dlouhé ošetřování. Gólman nakonec musel střídat, jeho spoluhráči ve čtrnáctiminutovém nastavení neudrželi náskok a prohráli 1:2.

13:50 – Ibrahim Traoré dnes odehraje poslední zápas za Plzeň. Záložník přišel loni zdarma ze Slavie a zapadl do základní sestavy, na západě Čech mu ovšem končí smlouva a hledá si další angažmá, reálný je i odchod do zahraničí.

12:05 – Dnešní pozdní odpoledne rozhodne o tureckém mistrovi pro sezonu 2023/24 a fanouškům se podle všeho naposledy představí Leonardo Bonucci. Zkušený italský obránce odchod do důchodu nepotvrdil, rychlejší v tomto ohledu bylo Fenerbahce.

10:55 – Příchod Radoslava Kováče do Liberce poprvé oficiálně potvrdil i severočeský klub. Představení nového trenéra a jeho realizačního týmu proběhne v prvním červnovém týdnu.

10:50 – Dávid Hancko svými výkony přerostl Feyenoord a mluví se o jeho dalším stěhování. Slovenského obránce sleduje Neapol, spekuluje se o možném přestupu do Liverpoolu a nyní se hlásí další nápadník, a to navrátilec do Premier League z Leicesteru.

09:55 – David Jurásek zůstává objektem zájmu Hoffenheimu. Český obránce zde na jaře hostoval z Benfiky, která ho chce prodat a pro německou stranu je příliš vysoká opce nastavená na jedenáct milionů eur. Zástupci obou klubů ale zůstávají v kontaktu, Hoffenheim se nyní snaží dojednat další hostování.

Jurásek nastoupil za Hoffenheim do 13 zápasů. Livesport

09:30 – Sporting suverénně ovládl portugalskou ligu a dnes může přidat rovněž triumf v tamním poháru. Lisabonský klub čeká finále proti FC Porto, útočit bude na první double po dlouhých 22 letech.

08:25 – Juventus zakončil sezonu italské fotbalové ligy výhrou 2:0 nad Monzou. Gólem se s turínským týmem rozloučil brazilský obránce Alex Sandro, jenž zároveň 327. startem vyrovnal klubový rekord Pavla Nedvěda v počtu odehraných zápasů zahraničním hráčem.

Sobota, 25. května

23:14 – Pařížané zvítězili ve finále Coupe de France nad Lyonem 2:1, a získali tak už 15. trofej z této soutěže. Utkání hrané na stadionu Lille rozhodli ve svůj prospěch červenomodří už během úvodní půle. Nejprve se hlavou prosadil Ousmane Dembélé, na něhož úspěšnou dorážkou navázal Fabián Ruiz. Na dokonání francouzského treblu měl podíl i Kylian Mbappé, který v dresu Paris Saint-Germain odehrál svůj poslední zápas. Více informací naleznete v článku.

22:07 – Leverkusen s Patrikem Schickem v základní sestavě porazil ve finále DFB Pokalu druholigový Kaiserslautern 1:0, a částečně tak napravil dojem z nepovedeného finále Evropské ligy. O výhře mistra Bundesligy rozhodl krátce po čtvrthodině hry parádní ranou zpoza vápna Granit Xhaka. Více informací naleznete v článku.

20:40 – Zlín v 5. kole skupiny o udržení ve FORTUNA:LIZE podlehl Jablonci 0:1 a skončil na poslední příčce tabulky, v příští sezoně si tak zahraje až druhou nejvyšší tuzemskou soutěž. Ševcům k záchraně nestačilo ani angažování trenéra Bronislava Červenky, po němž se klub vyšplhal mimo zónu přímého sestupu. Jasno o své budoucnosti ještě nemají týmy Českých Budějovic a Karviné, které si zahrají baráž. Dynamo čeká třaskavý souboj s Táborskem, Slezané se utkají s Vyškovem. O Konferenční ligu se po výhře 2:0 nad Teplicemi popere Hradec Králové. Více informací naleznete v článku.

Tabulka F:L po 5. kole nadstavbové skupiny o udržení. Livesport

20:16 – Ženský tým Barcelony si zajistil výhru v Lize mistryň. V neděli večer porazily hráčky katalánského celku na Estadio San Mamés před 50tisícovou návštěvou Lyon 2:0.

19:43 – Michal Sáček slaví zisk ligového titulu v Polsku. Ten si s Jagiellonií zajistil poté, co v posledním kole porazil Wartu Poznaň jednoznačně 3:0.

19:37 – Dominik Janošek si zahraje finále baráže o účast v nejvyšší nizozemské soutěži. Jeho Breda se tam dostala poté, co v semifinálové odvetě zdolala Emmen 3:0.

19:02 – Příbram zvítězila ve 30. kole Fortuna národní ligy doma nad Vyškovem 2:0, přesto se kvůli výhře Prostějova na Žižkově rozloučila se druhou nejvyšší soutěží. Domácí tým rozhodl o svém triumfu dvěma góly kapitána Josefa Hušbauera, které ale přišly pro Středočechy příliš pozdě. Osudovými se jim totiž staly dva odebrané body svazem kvůli nesplacení dluhů.

Tabulka FNL po 30. kole. Livesport

18:45 – Fotbalisté Michalovců pod vedením českého trenéra Františka Straky zvítězili v odvetném barážovém utkání nad Petržalkou 2:0 a zachránili se v Niké lize, které se tak zúčastní i v příští sezoně 2024/25.

18:10 – Fotbalisté Manchesteru United zvítězili v repríze loňského finále FA Cupu nad Manchesterem City 2:1. Pomstu za minulý rok ve Wembley odstartoval ve 30. minutě Alejandro Garnacho, jenž potrestal hrubku Joška Gvardiola při malé domů. Zisk historicky 13. prvenství Rudých ďáblů v anglickém poháru zajistil ještě v úvodním dějství Kobbie Mainoo. Zároveň tak skončila neuvěřitelná série Rodriho, který v dresu Citizens prohrál po 74 zápasech. Více informací najdete v článku.

17:32 – Pyunik v posledním kole arménské ligy vyhrál 1:0 na půdě Shiraku a získal mistrovský titul. Na čele tabulky si udržel dvoubodový náskok na druhý Noah.

17:03 – José Ramón Sandoval po dvou měsících opět končí na lavičce Granady. Španělský klub v pátek schytal debakl 0:7 v Gironě, kouč svůj odchod potvrdil už před utkáním.

16:52 – Wissam Ben Yedder nedostane podle deníku L'Équipe novou smlouvu v AS Monaco, stávající kontrakt mu končí na konci aktuální sezony. Útočník za knížecí klub hrál pět let, během nichž nastřílel 118 branek.

16:45 – 2022 Sparta Praha, 2023 Feyenoord Rotterdam a v roce 2024 Liverpool? V případě slovenského reprezentačního obránce a jedné z defenzivních osobností Eredivisie Dávida Hancka by klidně mohl nastat i takový scénář. Co k tomu bývalý sparťan řekl? To se můžete dočíst v článku.

Hancko oslavuje zisk nizozemského poháru. Profimedia

16:10 – Osasuna remizovala ve 38. kole La Ligy na domácím hřišti s Villarrealem 1:1. Tým z Pamplony se ujal vedení ve 30. minutě díky Antemu Budimirovi, jenž vstřelil již svůj 17. gól v sezoně. Zato hostující snajpr Alexander Sörloth, který usiloval o korunu pro krále střelců, si po čtvrthodině hry přivodil svalové zranění a musel střídat. Více informací naleznete v článku.

15:30 – Marcos Alonso po letošní sezoně odejde podle Fabrizia Romana z Barcelony. Katalánský klub s obráncem nepočítá a nic na tom nezměnilo ani odvolání trenéra Xaviho, jehož povinnosti převezme Hansi Flick.

14:50 – Wayne Rooney se vrací k trénování a znovu se bude angažovat ve druhé nejvyšší anglické soutěži. Stále teprve 38letý manažer se ujme kormidla Plymouthu Argyle. Rooney po ukončení aktivní hráčské kariéry vedl Derby County, DC United a Birmingham, který se s ním rozloučil začátkem ledna tohoto roku. Birmingham nakonec sestoupil z League Championship, Plymouth naopak obsadil první nesestupovou příčku a zachránil se.

13:40 – Bayern Mnichov shání nového trenéra a příchod Vincenta Kompanyho z Burnley vypadal jako z nouze ctnost, vše ale dostává reálné obrysy. Belgický kouč se angažmá v Bavorsku nebrání, kluby se navíc už měly dohodnout na odstupném. Suma se pohybuje mezi 10 až 12 miliony eur. Více informací najdete v článku.

12:20 – Inter Miami před sebou má náročný program a trenér Gerardo Martino se rozhodl pošetřit své klíčové hráče. Trio Lionel Messi, Sergio Busquets a Luis Suárez nenastoupí proti Vancouveru Whitecaps, všichni dostali na víkend volno.

10:45 – Borussia Dortmund by sice ráda ve svých řadách udržela Jadona Sancha, setrvání hosta z Manchesteru United ovšem není příliš pravděpodobné. Rudí ďáblové za něj totiž dle informací Sky Sports Germany požadují příliš vysokou částku.

10:00 – Na fotbalovém mistrovství Jižní Ameriky, které se od 20. června do 14. července uskuteční v USA, budou poprvé rozhodovat zápasy ženy. Informovala o tom jihoamerická konfederace CONMEBOL. Na Copě América se představí celkem 101 rozhodčích a z toho osm budou ženy. V roli hlavních sudí budou utkání řídit María Victoria Pensová z USA a Edina Alvesová z Brazílie. "Je to další výrazný krok vpřed z pohledu rozvoje a profesionalizace žen ve fotbale," uvedla konfederace.

08:40 – Girona se rozloučila s povedenou sezonou sedmigólovým vítězstvím proti Granadě, čímž stvrdila narušení nadvlády trojice španělských gigantů. Poprvé od roku 2012 totiž sezonu na prvních třech pozicích zakončil někdo jiný než madridské kluby Real s Atlétikem a Barcelona. Tehdy obsadila třetí pozici Valencie.

Tabulka La Ligy (24.5.) Livesport

07:40 – Daniele Rugani podepsal novou smlouvu s Juventusem. Obránce má nově kontrakt do června 2026 a součástí bude opce na dalších dvanáct měsíců. Fotbalista měl o pokračování v Turíně velký zájem a důkazem je fakt, že přistoupil na nižší plat.

07:20 – Pierre-Emerick Aubameyang byl zvolen nejlepším hráčem letošního ročníku Evropské ligy. Jeho Marseille proklouzla až do semifinále, kde nestačila na Atalantu, gabonský střelec dal celkem deset branek.

Aubameyangova bilance v Evropské lize. Livesport

Pátek, 24. května

20:51 – Liberecký Slovan v pátek představil svou novou identitu. Hvězda ze severu, jak zní klubový slogan, se dočkala nového loga i odlišného odstínu modré. Identitu začně celek ze severu Čech využívat od startu sezony 2024/25.

20:43 – Lautaro Martínez se nestal nejlepším útočníkem aktuální sezony Serie A, nemusí ale truchlit. Střelec Interu Milán se může radovat z prestižnějšího ocenění, je totiž nejužitečnějším hráčem celého ročníku. Mezi útočníky kraluje Dušan Vlahovič z Juventusu.

20:19 – Brankář Lukáš Hradecký se o víkendu vrátí do základní sestavy Leverkusenu. Německého mistra čeká finále domácího poháru proti druholigovému Kaiserslauternu a trenér Xabi Alonsi v něm vsadí na finského reprezentanta. Jen na lavičku tak usedne Čech Matěj Kovář, který stanul mezi třemi tyčemi ve finále Evropské ligy. To Leverkusen prohrál s Atalantou 0:3.

19:57 – Televizní stanice TNT Sports Argentina v pátek informovala, že Rosario Central je blízko návratu 36letého forvarda Ángela Di Maríi, kterému na konci sezony vyprší smlouva s Benfikou. Prezident portugalského klubu Rui Costa ve čtvrtek hovořil o schůzce, na které se měla Di Maríova budoucnost řešit.

19:41 – Disciplinární komise FIFA tento pátek oznámila vysoký trest pro Emilia Nsueho a Rovníkovou Guineu. Podle řídícího orgánu světového fotbalu nastoupil útočník ve ve dvou kvalifikačních zápasech na mistrovství světa 2026, ačkoli k tomu nebyl způsobilý. Detaily neuvedla. V důsledku toho se zápasy s Libérií (1:0) a Namibií (1:0), které Nsue rozhodl, mění na dvě porážky. Jinými slovy, namísto toho, aby Rovníková Guinea vedla kvalifikační skupinu, připojí se k Svatému Tomáši a Princovu ostrovu na posledním místě bez zisku bodu. Nsuemu byla rovněž na šest měsíců pozastavena činnost a Rovníková Guinea obdržela pokutu 150 tisíc eur (3,7 milionu korun).

19:22 – Stefan Simič se loni v září dohodl na jednoleté smlouvě s Eibarem. Drtivou většinu angažmá v druholigovém španělském klubu však proseděl na lavičce náhradníků, místo výkonů tak na sebe upozornil jiným způsobem. Český obránce dostal čtyřzápasový disciplinární trest za urážku asistenta rozhodčího a pokutu 2,5 tisíce eur (62 tisíc korun).

19:15 – Záložník Realu Madrid Aurélien Tchouaméni bude chybět ve finále fotbalové Ligy mistrů kvůli zranění, uvedl dnes trenér Carlo Ancelotti. Francouzský reprezentant podle agentury AP utrpěl únavovou zlomeninu levé nohy v odvetě semifinále proti Bayernu Mnichov. Měl by se ale stačit uzdravit do začátku mistrovství Evropy v Německu.

18:48 – Legendární útočník Manchesteru United Wayne Rooney zatím v roli manažera propadá, přesto se zdá, že by brzy mohl zase dostat šanci trénovat. Je totiž v hledáčku klubu Plymouth Argyle, jenž se až v posledním kole udržel ve druhé nejvyšší anglické soutěži. Rooney je bez práce od ledna, kdy jej vyhodil konkurenční Birmingham.

18:00 – Manchester United čeká finále FA Cupu a po utkání by měl být propuštěn jeho manažer Erik ten Hag, informaci přinesl deník The Guardian.

17:10 – Serhou Guirassy letos nastřílel 28 bundesligových branek a řekl si o přestup ze Stuttgartu. O afrického útočníka hodně stojí Dortmund a už zahájil jednání, lákavá je i cena, výstupní klauzule fotbalisty je nastavena na osmnáct milionů eur.

Statistiky hráče. Livesport

15:50 – Simone Inzaghi dostal cenu pro nejlepšího trenéra italské ligy za letošní sezonu. Inter Milán vyhrál mistrovské Scudetto, kouč na trůnu nahradil Luciana Spallettiho.

14:00 – Antonín Kinský hostuje ze Slavie v Pardubicích a v dohledné době si bude hledat další angažmá. Mladý brankář má v Praze smlouvu na poslední rok a nabídku nové odmítl. "Chci být součástí klubu, kde to na mně bude z části postaveno. V takové pozici hráč na hostování jednoduše není," zdůvodnil své rozhodnutí.

11:55 – Očekávané prohlášení v pátek ráno poslalo do světa milánské AC. Na lavičce italského velkoklubu nebude pokračovat Stefano Pioli, vedení se s 58letým koučem po posledním utkání sezony rozloučí a bude hledat náhradu. Více informací najdete v článku.

08:40 – Druholigové italské Bari se v soutěži zachránilo až v baráži. V té porazilo v odvetném utkání 3:0 Ternanu, která tak opouští Serii B místo něj. Rozhodující branku vstřelil v den svých 41. narozenin obránce Valerio Di Cesare, pro kterého šlo o poslední utkání v profesionálním fotbale. Už dříve totiž oznámil, že po sezoně ukončí kariéru.

Statistiky hráče. Livesport

08:22 – Policie v souvislosti se zákrokem po sobotním fotbalovém zápase Sparty v Mladé Boleslavi prověřuje 11 oznámení, která se týkají situace, kdy policisté použili slzotvorný prostředek. Přímo na stadionu řešila šest přestupků proti veřejnému pořádku a majetku a dva trestné činy s víc než půlmilionovou škodou. Na hřiště se po konci zápasu dostala část fanoušků, policisté na výzvu pořadatelů zakročili a použili donucovací prostředky. Posuzování zákroku stále není ukončeno, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

08:17 – Dva postupy a konec? Ipswich Town si v příští sezoně s jistotou zahraje v Premier League, chybět na jeho lavičce by ale mohl trenér Kieran McKenna, který tým vytáhl až ze třetí ligy. O jeho služby má podle zpráv Sky Sports zájem Manchester United, jenž zvažuje, kdo by mohl nahradit Erika ten Haga, jehož setrvání na severu Anglie není jisté. Mezi dalšími kandidáty by kromě kouče Václava Hladkého a spol. měli být také Mauricio Pochettino, Thomas Frank, Thomas Tuchel a Gareth Southgate.

08:09 – Olivier Giroud po nadcházejícím mistrovství Evropy ukončí mezinárodní kariéru ve francouzské reprezentaci. "Bude to můj poslední turnaj s Les Bleus. Samozřejmě mi to bude chybět," řekl 37letý útočník listu L'Equipe. "Je čas dát prostor mladším hráčům. Člověk musí vědět, kdy skončit," dodal Giroud, který bude od léta hrát v MLS za Los Angeles FC. Hvězdný Francouz dal v reprezentaci za 131 utkání celkem 57 gólů a je jejím nejlepším střelcem. Více informací naleznete v článku.

07:52 – Kapitán Kostariky Keylor Navas ve čtvrtek oznámil, že ve svých 37 letech končí v národním týmu, a vyvrátil tak zvěsti, že se ještě zúčastní příštího turnaje Copa América. Brankář PSG debutoval na mezinárodní scéně v roce 2008, za Kostariku nastoupil do 114 zápasů a třikrát se představil na mistrovství světa. Nejdále se s týmem dostal v roce 2014 v Brazílii do čtvrtfinále.

07:30 – Srbský fotbalový svaz prodloužil tři týdny před startem mistrovství Evropy spolupráci s reprezentačním trenérem Draganem Stojkovičem. Devětapadesátiletý kouč podepsal před startem finálového turnaje v Německu novou smlouvu do roku 2026.