Spojení Tuyáové s Pochettinem se začalo formovat během Argentincova působení v Chelsea. Podle Mundo Deportivo Katalánka a její mentor Gerard Moras Feliu poskytovali trenérovi externí konzultace, aby mu nabídli jiný pohled na metodiku fyzické přípravy týmu.
Tuyáová má doktorát ze sportovních věd a v Barceloně vyučovala sportovní pedagogiku. Na plný úvazek začala s Pochettinem spolupracovat u reprezentace USA, se kterou se zúčastnila i letošního mistrovství světa. Také v americkém národním týmu byla historicky první ženou v této funkci.
Všestranná kondiční expertka sbírala zkušenosti také v ragby, basketbalu či triatlonu a vedle španělštiny a katalánštiny plynule ovládá angličtinu.
Pochettino na lavičce Rudých ďáblů nahradil Michaela Carricka, který byl odvolán po nejhorším vstupu týmu do ligové sezony od vzniku Premier League v roce 1992. Z úvodních deseti kol získal Manchester United osm bodů a v tabulce je na sestupovém 18. místě. Argentinec zahájí své čtvrté angažmá v Anglii nedělním ligovým šlágrem v Liverpoolu.