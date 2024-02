Derby Slavia – Sparta: Čtvrtfinále MOL Cupu nabídne reprízu posledního finále

V domácím fotbalovém poháru MOL Cupu je ve středu na programu čtvrtfinálový šlágr mezi Slavií a Spartou. V pražském derby a repríze loňského finále slávističtí obhájci trofeje přivítají úřadujícího mistra a lídra ligové tabulky od 18:00. O hodinu dříve nastoupí Zlín proti Liberci.

Pražští rivalové se v poháru utkají čtvrtou sezonu po sobě a popáté z posledních šesti ročníků. Zatímco v květnu v posledním finále zvítězila Slavia na stadionu Sparty 2:0, předloni v únoru stejným poměrem triumfovali Letenští ve čtvrtfinále v Edenu. Před třemi lety červenobílí mezi nejlepší čtyřkou MOL Cupu vyhráli na Spartě 3:0.

Nejslavnější české kluby se čtyři dny po pohárovém derby utkají i v lize. Vedoucí tým tabulky Sparta v neděli na Letné přivítá Slavii, na kterou má po 22 kolech náskok čtyř bodů. V úvodním derby v této ligové sezoně se rivalové na konci září rozešli v Edenu smírně 1:1. Zápas byl velmi vyhrocený a rozhodčí na každé straně vyloučil po jednom hráči i členovi realizačního týmu. Slávisté prohráli jediný z posledních pěti soutěžních duelů se Spartou.

Poslední vzájemné zápasy Slavie a Sparty. Livesport

"Na derby se moc těšíme. Je to svátek fotbalu, teď nás čekají dvě derby. Pro realizák je to hodně náročné, zápasy jdou rychle za sebou. Je to podobné jako play off, máte jednoho soupeře dvakrát rychle za sebou a vždy je to zajímavé," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který v úterý oslaví 48. narozeniny. Kouč červenobílých v začátcích kariéry vedl mládež ve Spartě.

Vršovičtí v neděli v lize díky hattricku útočníka Mojmíra Chytila porazili Pardubice 3:0, Sparta se naladila vítězstvím 3:1 na hřišti Slovácka. "Nahuštěný program v rytmu středa, neděle není překážkou, už jsme na něj zvyklí. Slavia bude samozřejmě těžkým protivníkem, ale náš tým si celé jaro drží vysokou herní úroveň. Je pro nás také poučné, jak jsme se prezentovali v první půli na Slovácku, která nebyla tak perfektní. Těším se na další výzvy a ta první na nás čeká ve středu," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske.

Liberec cítí Evropu

Zlín v sezoně 2016/17 vyřadil Liberec ve čtvrtfinále na cestě za pozdějším triumfem v poháru. V posledním vzájemném duelu v lize v prosinci zvítězili Severočeši v přestřelce 5:3, na stadionu Ševců ale pětkrát po sobě nevyhráli. Zlínští v nejvyšší soutěži figurují na 14. místě a bojují o záchranu, Liberec je sedmý.

"Čekáme dobrý zápas se skvělým soupeřem. Liberec má kvalitní tým, který je dlouho pospolu. Věřím, že diváci uvidí hezký zápas s úspěšným koncem pro nás," řekl zlínský trenér Bronislav Červenka. "Jsme ve čtvrtfinále poháru, cítíme určitou šanci (na Evropu)," podotkl liberecký trenér Luboš Kozel.