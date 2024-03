Benzema by se mohl vrátit do reprezentace, motivací je olympiáda v Paříži

Benzema by se mohl vrátit do reprezentace, motivací je olympiáda v Paříži

Evropský šampionát v Německu pomalu a jistě klepe na dveře a po tomto turnaji bude v létě k vidění další velká akce. Olympijské hry v Paříži jsou hlavně pro francouzskou reprezentaci důležitou událostí, i ty největší hráčské persony by na nich velmi rády startovaly a ukázaly se na domácí půdě. Dokonce není vyloučené, že by se v nominaci mohl objevit Karim Benzema (37).

Zkušený útočník na konci roku 2022 po mistrovství světa v Kataru oznámil svůj konec v dresu Les Bleus. Tehdy se na podniku konaném v Asii ani nepředstavil, těsně před jeho začátkem se totiž zranil. Jenže olympiáda, to je teď něco, co Benzemovi zřejmě dost motá hlavu. Vůbec by nebyl proti, kdyby nakonec pozvánku dostal. "Samozřejmě, proč ne. Mohlo by to být super," řekl v rozhovoru pro francouzský sportovní deník L'Équipe.

Mužstvo povede v Paříži kouč Thierry Henry a ten, stejně jako všichni ostatní trenéři, bude mít příležitost dopsat na soupisku tři hráče nad 23 let. Podle francouzského deníku Le Parisien má už na seznamu tři jména, které chce oslovit, a to Oliviera Girouda, Antoina Griezmanna a Kyliana Mbappého. Ovšem právě u posledně jmenovaného nastává velký problém. A tím je stanovisko Realu Madrid.

Statistiky hráče. Livesport

Očekává se, že ofenzivní lídr PSG zamíří během léta do španělského klubu. Ten se ovšem staví k olympijským hrám negativně a nechce na ně v průběhu příprav na novou sezonu nikoho uvolňovat. Mbappého start v Paříži je tak údajně velmi nepravděpodobný. "Všichni by tam chtěli být. Ale jestli budou moci přijet, to je na jinou debatu. Musíme každého trochu více probrat a zjistit možnosti. Je potřeba toho hodně naplánovat," povídal Henry.

Benzemovo povolání jakožto náhrada za Mbappého by tak ve finále nemuselo být žádnou nelogickou volbou. Francie bude potřebovat jiného ryzího střelce, tím rodák z Lyonu vždy byl. Sám hráč by měl navíc určitě velkou motivaci prahnout po úspěchu po letošním strastiplném ročníku v saúdskoarabském Al Ittihadu, kde je od letního přestupu podle několika indicií značně nespokojený.