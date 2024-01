Priske po výhře pochválil Kodaň i čerstvé posily: Teď pracujeme na herním stylu a fyzické stránce

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske (46) pochválil FC Kodaň za její podzimní účinkování ve skupině Ligy mistrů, z níž postoupila do osmifinále. Úřadující dánský mistr se v elitní soutěži utkal i s Galatasarayem Istanbul, na nějž Pražané narazí v únorovém úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy. Podle Priskeho se ale nyní Letenští soustředí v přípravě na pilování herního stylu a fyzičky.

Kodaň zvládla loni v létě tři předkola LM, ve třetím vyřadila na penalty v dramatické odvetě na Letné Spartu. V hlavní fázi "milionářské" soutěže poté v konkurenci Bayernu Mnichov, Galatasaraye a Manchesteru United obsadila druhé místo. Na přelomu února a března vyzve v boji o postup do čtvrtfinále obhájce trofeje Manchester City.

"Kodaň si vedla velmi dobře ve skupině. Když postoupíte do osmifinále, máte kvalitu, to je zřejmé. Viděli jsme to i dnes, i když hráli v oslabení a chybělo jim několik hráčů. Patří jim velké uznání za odvedenou práci v Lize mistrů," řekl Priske na tiskové konferenci po výhře 2:0 v domácím přípravném utkání.

Přehled utkání Sparta – Kodaň 2:0

Na úřadujícího tureckého mistra se zatím nesoustředí. "Podíváme se na všech šest utkání Galatasaraye v Lize mistrů, už jsme se dívali na jejich zápasy v turecké lize. Budeme připravení, až nastane čas," uvedl šestačtyřicetiletý Dán.

"Teď probíhá příprava, pracujeme na herním stylu a fyzické stránce, aby kluci byli připraveni na nadcházející období. Odehrajeme devět zápasů zhruba v 37 dnech. Od začátku (jarní části) budeme v plném zápřahu. Čekají nás i velká utkání v české lize a čtvrtfinále domácího poháru na Slavii," konstatoval Priske.

Statistiky utkání. Livesport

Proti Kodani nastoupily do obou poločasů kompletně odlišné sestavy. Poprvé za Spartu hrály zimní posily - norský záložník Markus Solbakken a albánský útočník Indrit Tuci. "Markus odehrál dobrý první poločas, vypadal velmi solidně. Prožil s námi dobré dva týdny, snažil se přizpůsobit fyzické i herní stránce. Vedl si velmi dobře, dobře se pohyboval a přihrával. Dobře věděl, kam si má nabíhat, vyhrál i několik soubojů. Byl to od něj velmi pozitivní výkon," podotkl Priske.

Zamlouval se mu i Tuciho výkon. "Je chytrý, dobře čte hru. Dnes hrál na pozici číslo deset, čehož se chopil velmi dobře. Pokud na této pozici odehraje ještě víc minut, zlepší se. Viděli jste také jeho schopnosti ve vápně. Nepochybuju, že nám v dlouhodobé perspektivě pomůže," prohlásil někdejší dánský reprezentant.