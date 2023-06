Černá Hora – Česko 1:4. Hladká výhra na závěr sezony, uspěli čtyři různí střelci

Tomáš Břečka

Čeští fotbalisté zvítězili v přátelském utkání na půdě Černé Hory 4:1. Zápas hraný v Podgorici měli v režii zejména fotbalisté pražské Slavie. Na úvodní trefu nové akvizice sešívaných Mojmíra Chytila (24) nahrával další hráč klubu z Vršovic David Douděra (25). Celek z Balkánu se sice po změně stran zmohl na historicky první branku do sítě Čechů ve vzájemných zápasech, nicméně v 76. minutě definitivně zlomil odpor domácích fotbalistů rovněž slávistický Lukáš Provod (26) po asistenci bývalého klubového spoluhráče Davida Zimy (22).

Jedním z hráčů, který si udržel místo v základní sestavě hostů, byl hrdina z Faerských ostrovů Václav Černý. Bundesligou lákaný křídelník hýřil aktivitou i tentokrát a v šesté minutě mu chyběl jen krůček k tomu, aby po chybné rozehrávce soupeře zakončoval do odkryté brány.

Levonohému šikulovi to chuť do hry nevzalo, gólové radosti se mu ovšem nedostalo ani v 17. minutě, kdy po oku lahodící individuální akci zastavil jeho střelu mířící do sítě skluzující Marko Bakič. Úspěch tak slavila až "sešívaná" spolupráce zakončená Chytilem, jemuž krátce před odehranou půlhodinou naservíroval balon na hlavu Douděra.

K další šanci se kmenový hráč Twente Černý málem dostal v 57. minutě, nakonec ale exekuci přímého kopu přenechal svému klubovému spoluhráči Michalu Sadílkovi a ten technickou ranou navýšil české vedení. Ještě pohlednějším způsobem ovšem brzy snížil Driton Camaj, když z rohu vápna zakroutil míč do vzdálenější šibenice. Záhy mohlo být dokonce srovnáno, jenže samostatný únik Andriji Raduloviče zneškodnil Tomáš Vaclík.

Hráčské statistiky. Livesport

Na druhé straně naopak zůstal v 76. minutě bezmocný Matija Šarkič, jelikož z prostoru penaltového puntíku skóroval po přiťuknutí provizorního levého beka Zimy zcela osamocený Provod. Jeho zakončení nakonec nebylo poslední brankou utkání, jelikož v závěru zápasu vyhrál důležitý hlavičkový souboj Chytil a Adam Hložek propálil gólmana střelou na bližší tyč.

Balkánský outsider tedy svého oslabeného soupeře nezaskočil a jednoznačně prohrál. Oba týmy se do akce vrátí 7. září, kdy Černá Hora zavítá na hřiště Litvy a Česko v Edenu přivítá Albánii.

Další výsledky přátelských utkání