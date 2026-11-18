Chiellini o rostoucí finanční převaze anglických klubů v evropském fotbale hovořil v pořadu na YouTube kanálu Business in Sport. "Všichni dnes dodávají hráče do Premier League," upozornil. Podle něj mohou finanční síle celků z Anglie konkurovat pouze Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain, Real Madrid a Barcelona.
"Díky televizním příjmům se propast jen zvětšuje. Bournemouth dnes, se vší úctou, může utratit mnohem více než Juventus. Kdybyste mi to řekli před deseti lety, všichni bychom se tomu zasmáli," prohlásil.
Hlavním důvodem rostoucí převahy Premier League jsou podle bývalého italského reprezentanta vysoké příjmy z prodeje televizních práv na mezinárodních trzích. Oproti tomu například Serie A v tomto ohledu výrazně zaostává. Situaci navíc komplikuje Liga mistrů, která podle Chielliniho stále více konkuruje národním soutěžím v boji o televizní příjmy.
Devítinásobný vítěz italské ligy s Juventusem proto volá po změně pravidel a zavedení jednotných finančních limitů napříč Evropou. "Zavedl bych výdajový strop. Nejen v Itálii, ale v celé Evropě. Aby byl fotbal udržitelnější," vysvětlil svůj návrh.
Chiellini zároveň pochybuje, zda současné finanční předpisy UEFA dokážou zabránit klubovým ztrátám. Není si jistý, jakým směrem se evropský fotbal v příštích letech vydá a jak výrazně se prohloubí finanční rozdíly mezi soutěžemi. "Jsem zvědavý, jak bude situace vypadat za pět let," uzavřel.
Zatímco v předních evropských ligách se přestupové okno již uzavřelo, v české nejvyšší soutěži mohou kluby posilovat až do 8. září. V aktualizovaném speciálu Livesport Zpráv můžete sledovat informace o dokončených i chystaných transferech stejně jako přestupové spekulace a novinky v hráčských smlouvách.