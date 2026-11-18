Pochettino ve svém posledním zápase dovedl USA k vítězství 2:0 nad Haiti. Američané v součtu dvojzápasu zvítězili 8:0 a postoupili do semifinále Ligy národů CONCACAF. Jejich dalším soupeřem v soutěži bude Mexiko. Nový trenér Rudých ďáblů po utkání poskytl rozhovor televizi TNT Sports US, v němž zdůraznil, jak populární je Manchester United na druhé straně Atlantiku.
Bývalý hráč Manchesteru City DaMarcus Beasley, který v klubu působil na hostování v sezoně 2006/07 a dnes pracuje jako televizní expert, žertem poznamenal, že Manchester bude vždy modrý. "To tedy ne! Uvidíte sami. Dejte mi čas a určitě se to změní. Těšíme se, protože nás čeká nová a velká výzva. Zároveň je to ale přesně ten adrenalin, který chcete cítit," odpověděl Pochettino.
Manchester United se aktuálně v tabulce anglické Premier League nachází až na sestupovém 18. místě, když v deseti zápasech získal pouze osm bodů. "Víme, že současná situace neodpovídá tomu, co by si klub jako Manchester United a jeho fanoušci zasloužili. Všechno je neuvěřitelné. Od chvíle, kdy jsme tady v Americe podepsali smlouvu, potkávám na ulici lidi a z každých deseti je devět fanoušků Manchesteru United. Je to úžasné," dodal argentinský kouč.
Pochettino nyní zamíří do tréninkového centra v Carringtonu, kde začne pracovat ve své nové funkci, informoval klub na svém webu. Připravovat se bude na nedělní zápas Premier League proti Liverpoolu.