FPL před 22. kolem: Alternativy za zraněného Salaha i blížící se Haalandův návrat

Vzpomínáte si, jak Kevin de Bruyne (32) vstřelil gól Newcastlu a zachránil zápas Manchesteru City poté, co přišel z lavičky? Už je to dlouho, že? A přitom šlo o předchozí kolo Premier League. Po lednových zmatcích se vracíme k normálnímu režimu hraní.

Ještě zbývá dohrát kontinentální turnaje v Africe a Asii a pak už bude relativně klid. Až do březnové reprezentační přestávky nebude v kalendáři Premier League žádná pauza. Budeme hrát každý víkend, nebo jako tentokrát – uprostřed týdne. Jak to v současné chvíli vypadá?

Egypt a Jižní Korea

Hned na začátek se určitě musíme podívat jak to vypadá s Egyptem a Jižní Koreou. Faraoni již vypadli z Afrického poháru národů, ale na tom se v souvislosti s Mohamedem Salahem (13,1) mnoho nemění. Lídr národního týmu si na turnaji přivodil zranění. Do Liverpoolu odcestoval s tím, že pokud jeho národní tým postoupí do finále, vrátí se mu pomoci. To se však nestalo, neboť Egypťané vypadli již v osmifinále po prohře s Demokratickou republikou Kongo. Pokud má však někdo Salaha v týmu, je lepší ho prostě prodat. Ti, co ho naopak nevlastní, mohou v poklidu počkat na jeho návrat na hřiště a koupit ho pak.

S Jižní Koreou to vypadá jinak. Situace tohoto národního týmu na Asijském poháru zajímá především potenciální majitele Heung-Min Sona (9,7), i když tam hraje například i Hee-Chan Hwang (5,6). Korejci jsou samozřejmě jedním z favoritů turnaje, ale v úterý je čeká osmifinálový duel proti Saúdské Arábii, která na posledním mistrovství světa dokázala porazit Argentinu. Je tedy třeba být v pozoru, protože to nemusí trvat dlouho a lídr Tottenhamu bude zase k dispozici.

Manchester City opět v oblibě

Jsme v bodě sezony, kdy si mnoho hráčů připomíná, který tým vyhrál titul Premier League pětkrát za posledních šest ročníků. Manchester City v posledních letech této soutěži dominoval, ale letos se hráči tohoto týmu ve Fantasy Premier League příliš neprosazují. Na Etihadu dochází k neustálé obměně obrany, v prvním kole sezony se na půl roku zranil De Bruyne (10,6) a v ofenzivě kromě Erlinga Haalanda (13,9) nebyly žádné možnosti. Nakonec se zranil i Nor a s body pro hráče v modrých dresech počítal málokdo.

Nyní se situace mění a důvodů pro tuto změnu je hned několik. Zaprvé se do hry vrátil De Bruyne a připomněl se tím nejlepším možným způsobem. Na hřiště přišel v závěru utkání s Newcastlem, kdy jeho tým prohrával 1:2. O minutu později vstřelil gól zpoza pokutového území a v posledních minutách zápasu se předvedl báječnou asistencí. Díky tomu je před zápasem s Burnley nejkupovanějším hráčem a jednou z nejlepších možností na post kapitána.

Druhým hráčem, který je blízko návratu na hřiště, je Haaland. Chyběl mnohem déle, než se očekávalo, ale poslední informace hovoří o tom, že Nor pravidelně trénuje a je možné, že bude v zápasové sestavě pro střetnutí s Burnley. I když v ní bude chybět, jeho návrat se blíží a všichni víme, že se dokáže pravidelně trefovat do sítě a je děsivé nemít ho v sestavě.

A konečně do třetice. Manchester City čeká v únoru dvojzápas, což je chutné sousto pro všechny hráče FPL. Odehrají totiž dva domácí zápasy – proti Chelsea a Brentfordu. To vše se odehraje ve 25. hracím kole. Z tohoto důvodu hráči FPL stále touží po De Bruynem a Haalandovi a poohlížejí se i po dalších možnostech Manchesteru City. Mezi nejoblíbenější hráče, které je možné v tomto kole koupit, patří Phil Foden (8,0), Kyle Walker (5,4) nebo Julian Álvarez (7,0).

Koho zvolit za kapitána?

Otázku kapitána si necháváme téměř na samotný závěr. Koho se vyplatí vybrat tentokrát? Připomeňme si – Salah zraněný, Son v Kataru, Haaland s nejistým startem a Bukayo Saka (9,1) zcela z formy.

Za lídra našeho týmu tedy opět zvolíme někoho z druhé řady. Někoho, kdo by pravděpodobně nebyl naším kapitánem, kdyby výše zmíněná čtveřice byla ve hře a přinášela nám body. Po kom se vyplatí sáhnout?

Pokud má někdo v týmu De Bruyneho, je Belgičan téměř automatickou volbou. V průběhu své kariéry v Premier League sice nemá ve zvyku být hvězdou FPL, protože na hřišti často odvádí práci, za kterou není odměněn góly, ale zároveň je momentálně nejzářivější hvězdou ligy. Všichni čekali na jeho návrat a on se vrátil ve velkém stylu – navíc teď bude hrát doma proti jednomu z nejhorších týmů v lize. Nevím, zda by vás nějak zvlášť lákalo ho koupit, ale pokud už ho máte v týmu, stojí za to mu dát šanci.

Další návrhy jsou o něco horší a každý z nich má jedno "ale". Opravdu byste se mohli rozhodnout pro Saku, jehož Arsenal hraje venku proti Nottinghamu, ale to není v žádném případě snadný soupeř. Anglický reprezentant je navíc z formy, což potvrzují i čísla – v posledních šesti ligových zápasech dal pouze jeden gól a nepřipsal si žádnou asistenci. Vsadit byste si mohli také na Jarroda Bowena (8,1), který hraje doma proti Bournemouthu, ale... stále je to "jen" Bowen z West Hamu a my se přece bavíme o kapitánovi našeho týmu.

Další možností jsou přímí konkurenti ze zápasu Liverpool – Chelsea. Opravdu by se dalo uvažovat o sázce na Dioga Jotu (7,9) nebo Colea Palmera (5,8), nicméně oba budou hrát proti těžkému soupeři, navíc The Reds čeká další duel bez Salaha. Jistě, nedávno rozdrtili Bournemouth i bez Egypťana v kádru, ale i tak je to prvek, který přidává náznak pochybností o úspěšnosti tohoto plánu.

Odvážlivci si mohou vsadit také na Ollieho Watkinse (8,9). Angličan však v posledních zápasech nevyniká. Hraje proti Newcastlu, který prohrál poslední čtyři zápasy v řadě, ALE na druhou stranu je to stále Newcastle, který v této sezoně hrál Ligu mistrů a bojuje o postup do evropských pohárů.

Koho koupit?

Pervis Estupiňán (5,1) – Samozřejmě nejde o překvapení, ale přesto bych rád připomněl, že vlastnit Ekvádorce je v tuto chvíli téměř povinnost. V každém z posledních tří přátelských utkání se postaral o výrazný bodový zisk, přičemž v jednom z těchto zápasů odehrál pouze 45 minut, protože se vracel po zranění. Brighton má navíc jeden z lepších programů v lize, což dává velkou šanci na Estupiňanovo čisté konto. Momentálně ho má v sestavě 28 % hráčů, ale klidně by toto číslo mohlo být i vyšší.

Diogo Jota (7,9) – Absolutní hrdina zápasu proti Bournemouthu, který v utkání vstřelil dva góly a připsal si i asistenci. Portugalec si celkově vysloužil 19 bodů, přičemž v držení ho v tu chvíli mělo jen několik procent hráčů FPL. Jota se zdá být při absenci Salaha jedním z lídrů ofenzivy Liverpoolu a v příštích kolech by mohl přinést opravdu hodně bodů. Jeho cena 7,9 milionu není nijak odstrašující a koneckonců se bavíme o jedné z nejzajímavějších možností v ofenzivě ligového lídra. Navíc je ve hře stavěn na pozici středního záložníka a v praxi rozhodně hraje blíže k soupeřově brance. Určitě mu někteří hráči dají kapitánskou pásku.

Pedro Neto (5,6) – Lídr Wolves se vrátil do hry po dlouhém zranění a už v zápase proti Brightonu, ve kterém nastoupil v základní sestavě, se ukázal ve velmi dobrém světle. Připsal si tři klíčové přihrávky a byl velmi aktivní kolem branky soupeře. Je vidět, že právě přes něj půjdou všechny akce svěřenců Garyho O'Neila. Pokud máte volný přestup a nemáte v kádru žádné větší problémy, vyplatí se tohoto portugalského kouzelníka za málo peněz získat.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Kyle Walker (5,4) – Přestože domácí zápas svěřenců Pepa Guardioly proti Burnley si doslova žádá o zařazení ofenzivních želízek do FPL sestav, já doporučím stálici do obranných řad. Tou je anglický reprezentant Kyle Walker. Ten dosud nastoupil do všech ligových zápasů Citizens v této sezoně, což bývala v minulých ročnících rarita. Hlavním důvodem jeho zařazení je pro mě double gameweek, který přijde v 25. kole, los je navíc příznivý i v nejbližších třech kolech – Burnley doma, Brentford venku, Everton doma. Ačkoliv ofenzivní přínos krajních beků Citizens není v letošní sezoně tak značný, kromě čistých kont by mohl Walker přispět i nějakou asistencí, což se mu ostatně povedlo v posledním zápase na hřišti Newcastlu.

Diogo Jota (7,9) – Ideální čas přivést portugalského záložníka do týmu byl podle bodového přínosu minulý týden. Přesto jsme nyní o mnoho informací chytřejší a koupě Joty dává smysl i teď. Mohamed Salah by měl kvůli zranění zmeškat minimálně dva až tři nejbližší duely, Liverpool navíc po postupu do finále ligového poháru nebude hrát zápas 26. kola proti Lutonu v původním termínu, naopak by se zápas měl přesunout do double gameweeku 25, což v čase psaní zatím nebylo oficiálně oznámeno, ale šance je minimálně 80 %. Přidáme-li k tomu střeleckou formu Portugalce a zvýšenou minutáž, v cenovce 7,9 milionu jde o ideální náhradu do záložní řady, například právě pro vlastníky zraněného Salaha.

Eberechi Eze (6,0) – Sázkou na los a obnovenou spolupráci s Michaelem Olisem je volba Eberechi Ezeho. Svěřenci Roye Hodgsona působili na Emirates Stadium odevzdaným dojmem a spekulace o budoucnosti anglického lodivoda na pohodě nepřidají. Přesto mají Eagles ideální příležitost otočit vývoj událostí na svoji stranu. V zápase 22. kola je čeká domácí utkání proti Sheffieldu United, poslednímu týmu tabulky. Po uzdravení se navíc vrací do nominace Michael Olise (5,9), který patří s Ezem ke klíčovým hráčům, bohužel oba dva v letošní sezoně brzdí zranění. Eze je exekutorem penalt a standardních situací, za cenu 6 milionů tedy patří k tomu nejhodnotnějšímu, co momentálně záložní řady FPL nabízí.