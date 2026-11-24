Palmer prožívá náročné období. Vypadl z anglické reprezentace, jeho výkonnost v posledních měsících poklesla a stále častěji se objevují otázky nejen ohledně jeho formy, ale také přístupu a chování na hřišti. Frustraci navíc ještě prohloubila víkendová porážka Chelsea 1:4 na hřišti Leedsu. Po závěrečném hvizdu se následně objevily záběry, na nichž Joao Pedro zřejmě vybízí Palmera, aby poděkoval přítomným fanouškům. Anglický reprezentant však zamířil do kabin, aniž by jejich gesto ocenil. V kontextu nepovedeného odpoledne šlo o nepříjemný moment, který jen přiživil spekulace o jeho rozpoložení. Stále výraznější Palmerova řeč těla navíc podle všeho není všem v klubu po chuti.
To automaticky neznamená, že se na Stamford Bridge schyluje k vážnému konfliktu. Podobné situace však přirozeně otevírají prostor pro úvahy o hráčově další budoucnosti. Pokaždé, když se objeví pochybnosti o Palmerově spokojenosti v Chelsea, začíná se skloňovat také Manchester United. Možnost jeho přesunu na Old Trafford se v minulosti již probírala a nyní by tyto spekulace mohly znovu ožít, zvlášť pokud by se potvrdil zájem o obnovení spolupráce s Mauriciem Pochettinem.
Palmer si totiž pod vedením argentinského trenéra v Chelsea pochvaloval své působení a patřil k hráčům, na které Pochettino pravidelně spoléhal. Jejich vzájemný vztah byl podle všeho velmi dobrý, a případné opětovné spojení tak představuje téma, které se nabízí k diskusi. Přesto existuje jeden zásadní argument, proč případný odchod zatím není na pořadu dne.
Palmer totiž nedávno prodloužil smlouvu s Chelsea, čímž jasně naznačil, že chce svou budoucnost spojit s londýnským klubem. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by aktivně hledal cestu pryč. Aby se přestup vůbec stal reálnou variantou, muselo by nejspíš dojít k výraznému zhoršení vztahů mezi hráčem a vedením či trenérským štábem.
Ve fotbale se však situace dokáže změnit velmi rychle. Chelsea nyní potřebuje najít způsob, jak znovu dostat ze svého klíčového ofenzivního hráče maximum. Sám Palmer zase musí znovu objevit formu, sebevědomí a nadšení, díky nimž se stal jednou z nejvýraznějších tváří současného klubového projektu. Zatím tedy není důvod předjímat jeho odchod, napětí kolem anglického talentu ale rozhodně nelze přehlížet.