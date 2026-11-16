Frank byl bez angažmá od února, kdy po osmi měsících ve funkci předčasně skončil v Tottenhamu. V Crystal Palace by měl začít sobotním ligovým utkáním na hřišti Coventry.
Sage u týmu působil od léta, kdy vystřídal úspěšného Olivera Glasnera, který během dvou let dovedl londýnský klub k zisku Anglického poháru i Superpoháru a ovládl s ním rovněž Konferenční ligu. Navázat se mu ale nepovedlo, Crystal Palace pod Sageovým vedením vyhrál v Premier League jen dva z úvodních deseti zápasů. Na příčky zajišťující záchranu ztrácí dva body.
"Je pro mě ctí sedět tady a vést tento fantastický fotbalový klub. Opravdu se na to moc těším. Crystal Palace je ikonický klub v Anglii i v Premier League. Udělám vše, co bude v mých silách, abych pomohl hráčům i všem ostatním v klubu a podpořil je. Opravdu se těším, až se s nimi setkám," uvedl Frank bezprostředně po podpisu smlouvy pro klubový web.
"Jsem nesmírně rád, že můžeme Thomase přivítat v Crystal Palace. Opakovaně prokázal, že dokáže budovat vítězné týmy a zároveň rozvíjet jednotlivé hráče, což z něj dělá ideálního trenéra pro náš klub. Jsem přesvědčený, že Thomasovy bohaté zkušenosti z Premier League nám pomohou dosáhnout našich cílů ve zbývající části sezony," řekl na adresu dánského kouče předseda klubu Steve Parish.