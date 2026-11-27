Po opatrném úvodu se zápas rozjel krátce před patnáctou minutou, kdy domácí začali vyvíjet tlak na obranu hostů. Lukasz Skorupski musel vytáhnout skvělý zákrok, aby ve 13. minutě zabránil Johnu Yeboahovi poslat domácí do vedení. O několik okamžiků později už Benátky dopravily míč do sítě po vydařené hlavičce Redouanea Halhala, ale radost domácích byla zmařena, když dlouhá kontrola u systému VAR odhalila, že se Kike Perez v průběhu akce nacházel v ofsajdu.
Leoni Alati pokračovali v útočné aktivitě a Skorupski byl půl hodiny hry znovu v permanenci, aby zabránil Perezovi ve skórování. Na druhé straně se první vážnější šance Boloni objevila krátce poté, kdy Jens Odgaard poslal míč z nadějné pozice těsně nad břevno. Tato příležitost jako by přenesla momentum na stranu hostů, protože Filip Stankovic musel vzápětí předvést klíčový zákrok proti hlavičce Arthura Theatea z bezprostřední blízkosti.
Ke konci poločasu se tým Davida Nicoly mohl téměř radovat z vedení po nepovedené rozehrávce Skorupského, ale Yeboahův pokus směřoval přímo do brankáře, který tak okamžitě napravil své předchozí zaváhání. Rossoblù vstoupili do druhého poločasu velmi aktivně a šest minut po přestávce byli blízko gólu, když hlavičku Nicolo Casaleho zevnitř vápna brilantně vytáhl Stankovic a udržel nerozhodný stav.
Benátky se však s přibývajícím časem zlepšovaly a v 65. minutě byly blízko brance, když po nepřehledné situaci zazvonila branková konstrukce. Míč se do ní zřejmě nešťastně odrazil od Nadira Zortey z Boloni. S blížícím se koncem zápasu se v posledních deseti minutách snažil rozhodnout střídající Lion Lauberbach, ale jeho střela postrádala razanci a pro Skorupského znamenala snadný zákrok.
Na opačné straně Stankovic předvedl vynikající dvojzákrok k úlevě domácích fanoušků. Zápas, ve kterém oběma týmům chyběla kvalita v zakončení, nakonec skončil dělbou bodů. Benátky v úvodních 13 ligových zápasech vstřelily pouze osm branek a pokud se chtějí vyhnout sestupu, musejí být v koncovce efektivnější. Boloňa si díky zisku jednoho bodu polepšila na osmé místo.