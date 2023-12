Highlighty víkendu: Běsnící Haaland, vlastní gól roku a trefa proti svým

Krutá zima škrtala zápasy od české ligy až po mnichovský Bayern, pořád ale bylo na co koukat a co řešit. V tradičních Highlightech víkendu se tentokrát zaměříme na běsnění Erlinga Haalanda (23), neuvěřitelný vlastní gól v Německu i Joaa Felixe (24), který vítězným gólem srazil klub, kterému stále patří.

Gól víkendu

Blíží se Vánoce, tak je jasné, že se zase bude skloňovat jméno Mac Allister. Než Kevin opět nachystá pasti na zloděje, můžeme si užít show od jeho jmenovce Alexise. Nádherná střela argentinského záložníka přispěla k tomu, že Liverpool ovládl divoký zápas s Fulhamem (4:3).

Smolař víkendu

Brankář Daniel Fernandes Heuer je obvykle oporou Hamburku. Kromě zákroků vyniká parádní rozehrávkou, server The Athletic o něm minulý týden napsal, že to je "playmaker v brance." Jenže pak přišlo derby se St. Pauli, nenáviděným městským rivalem a neporaženým lídrem 2. Bundesligy. A v něm rozehrávka rodáka z Bochumi, který v mládeži reprezentoval Portugalsko, hrubě selhala... Výsledkem je jeden z nejkurióznějších vlastních gólů, který jsme kdy viděli. Utkání skončilo 2:2.

Ze sociálních sítí

Leitmotivem této rubriky je tentokrát minimalismus. Jestli nás sociální sítě něco naučily, je to fakt, že k vyjádření emocí nejsou potřeba dlouhé elaboráty, občas prostě stačí jediné emoji. O tom přesvědčuje poměrně často David De Gea. Bývalá jednička Manchesteru United je pořád na trhu volných hráčů a svůj bývalý klub pořád pozorně sleduje. Pokaždé, když se United nepodaří zápas, dá na sociální síť X (dříve Twitter) jen emoji. Tentokrát asi naznačoval, že jeho bývalí parťáci byli proti Newcastlu jako zamrzlí...

Statistika víkendu

Smutnící fanoušci Manchesteru United odpustí, ale u jejich prohry s Magpies ještě zůstaneme. Rudí ďáblové totiž mají povážlivě mizernou formu proti celkům z horní části tabulky. Od října 2021, tedy přes dva roky, nevyhráli na hřišti týmu, který se v době výkopu nacházel v nejlepší ligové osmičce. Poslední triumf zařídil ještě Ole Gunnar Solskjaer, od té doby zapsali United tři remízy a deset proher.

Příběh víkendu

Zápas Barcelony s Atlétikem Madrid měl už před úvodním hvizdem jasného hlavního aktéra. Byl jím Joao Félix, hvězdý ofenzivní fotbalista, který je ale v systému Diega Simeoneho nepotřebný a poslední dvě sezony tak hostuje. Po krátké anabázi v Chelsea ho Atleti zapůjčili právě do Barcelony. Osud tomu chtěl, že Felix jediným gólem rozhodl nedělní vzájemný zápas španělských velkoklubů. Zatímco mnozí fotbalisté by proti svému bývalému (v tomto případě technicky ještě současnému) zaměstnavateli neslavili, Joao Félix oslavoval přímo před sektorem fanoušků Atlétika. "Byla to úleva, po tom všem, co jsem v létě zažil," řekl po zápase. Zdá se čím dál pravděpodobnější, že se hostování v létě změní v přestup a Felix se už do Madridu nevrátí.

Fotka víkendu

Fotbaloví fanoušci často vtipkují, že Erling Haaland není člověk, ale kyborg, zkrátka stroj na góly. V nedělním šlágru Manchesteru City s Tottenhamem (3:3) ale střelec dokázal, že i on je člověk z masa a kostí, kterému občas ujedou nervy. Norovi (a koneckonců všem kolem Manchesteru City) se nelíbilo několik rozhodnutí rozhodčího Simona Hoopera. Nejvíc je rozezlila situace, ve které byla ponechána výhoda pro City, ale ve chvíli, kdy se Jack Grealish dostal do nadějné situace, Hooper najednou dopísknul faul. Vznikla z toho nejedna fotka, která vykresluje Haalanda, jak jsme ho ještě neviděli – absolutně nepříčetného.