"Byl to takový typický zápas se Spartou. Utkání mělo dobré tempo. Chvíli jsme se do toho dostávali, ale od druhé třetiny jsme zase zapnuli. Vytvořili jsme si pár šancí a na začátku třetí třetiny už odskočili na rozdíl tří branek," řekl Kelemen po utkání novinářům.
Východočeši skórovali v každé z třetin. Právě Kelemen vstřelil gól jen 17 sekund po nástupu na závěrečnou dvacetiminutovku. "Věřil jsem na sto procent," usmál se při popisu situace, kdy střela prošla za gólmana Josefa Kořenáře. "Chtěl jsem to dostat na bránu. Věděl jsem, že spoluhráči tam jsou. Jak říkám, nakonec to tam propadlo, nebo se puk odrazil."
I když Pražané zanedlouho snížili, Pardubičtí větší drama nepřipustili. "Každý hrál výborně, brankář Subban nás podržel. Důležité jsou především tři body, když je získáme do tabulky," uvedl Kelemen.
Domácí se dokázali vyrovnat i se změnami v útocích, v průběhu zápasu ze zdravotních důvodů odstoupili Jakub Lauko a Martin Kaut. "Myslím, že jsme zkušení. Trenér to rozdělil, každý věděl, kdo s kým střídá. Věřím, že chlapci budou v pořádku," přál si Kelemen.
Slovenský reprezentant se v polovině utkání zapojil do bitky s protihráčem Pospíšilem. "Trochu mě tam trefil. Měl jsem nervy a zastal jsem se sám sebe," popisoval Kelemen. "Ale klobouk dolů před ním, byla to fajn bitka. Uvidíme, někdy v budoucnu třeba zkusíme další," vyprávěl v dobrá náladě po utkání.
Dynamo vybojovalo patnácté extraligové vítězství, k tomu navíc v týdnu postoupilo do čtvrtfinále Ligy mistrů. "Program je nabitý, snažíme se každý zápas odmakat a bodovat v něm. Zatím se nám to daří, do reprezentační přestávky ještě máme kupu zápasů. Musíme dobře regenerovat a chystat se na další zápasy," uzavřel Kelemen.