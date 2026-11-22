Zkušený gólman v posledních dnech trénoval s Popradem a podle vlastních slov by chtěl působit v Česku. To podpořily spekulace o zájmu Brna. Halák už několik měsíců trénuje, aby byl plnohodnotně připravený, pokud se skutečně s nějakým klubem dohodne.
Od jeho posledního zápasu uplynuly už tři a půl roku, letos si zachytal na rozlučkovém utkání Zdena Cháry v Trenčíně a následně také v zápase legend, kdy se postavil do branky Montrealu proti Winnipegu.
Jeho agent Allan Walsh však nyní přišel s informací, že rodák z Bratislavy by dokonce mohl bojovat o místo v NHL. "Jaro je odhodlaný znovu hrát v NHL. Poslední měsíce tvrdě trénoval a hodiny trávil na ledě i v posilovně," napsal na svém profilu na sociální síti X.
"V současnosti hledá klub, který by mu nabídl zkoušku v AHL, kde by mohl ukázat, že má stále co nabídnout. Je připravený zasloužit si smlouvu, nechce nic zadarmo," pokračoval Walsh.
Dojde tedy na možný comeback?