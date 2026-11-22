"Samozřejmě, že to není ideální situace. Je to ale, jak to je. Musíme se s tím srovnat," řekl Svozil po litvínovské výhře 3:2 po samostatných nájezdech. Severočeši získali dva body i bez Theodora Pištěka, který ze zápasu odstoupil již v 11. minutě. "Budeme doufat, že Pišta je v pohodě nebo bude co nejdřív v pohodě, a pokračovat v tom, co děláme. Víme, že je to bez těch hráčů těžké, ale snažíme se na to nemyslet a pořád pracovat," podotkl Svozil.
Litvínov na kladenském ledě nastoupil bez Ondřeje Kašeho, Davida Kämpfa, Michala Guta, Pavla Zygmunta, Michala Moravčíka a Vojtěcha Husineckého. "Samozřejmě, že ti hráči jsou ztráta, ale jak jsem řekl, snažíme se na to nemyslet a makat zápas po zápase, trénink po tréninku. A ždímat ze sebe, co můžeme," podotkl třiadvacetiletý bek.
Při početné marodce dostávají šanci hráči z první ligy nebo ti, kteří doposud čekali na větší herní vytížení. "Ať je tady hráč odkudkoliv nebo jsme v jakékoliv sestavě, makáme jeden za druhého a na ledě se to zatím ukazuje. Pro všechny kluky je to možnost získat si důvěru trenérů a hrát více," řekl Svozil. S bojovným týmovým výkonem se podle něj dá porazit každý tým. "A když vás drží gólman, děláte, co máte a jste obětaví, tak to většinou dopadne dobře," uvedl.
Bývalý juniorský reprezentant si v zápase proti Kladnu připsal druhý gól v sezoně, ve 29. minutě překonal brankáře Adama Brízgalu střelou od modré čáry. "Puk šel po mantinelu a David (Kaše) ho nechal projet na mě. Před bránou byl Tomáš Urban a Pepa Jícha a skvěle clonili gólmanovi. A se štěstím to tam padlo," popsal Svozil pátou extraligovou trefu v kariéře.