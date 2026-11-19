"Ukázali jsme charakter týmu. Drhlo nám to od začátku sezony, všichni to vědí. Kam se člověk podívá, tam se píše o Spartě, jak nehrajeme týmově, nehrajeme dobře a tak. My jsme věřili, že to můžeme zlomit a že v sobě máme výkon, který jsme dneska podali. I když jsme ve druhé třetině měli výpadky, pak jsme se naštvali, sebrali jsme charakter a všechny síly, dali jsme to dohromady a jsou z toho tři body," řekl Blümel.
Za první vícególový zápas v sezoně byl šťastný. "Jsem samozřejmě rád, že jsem konečně přispěl týmu víc. Nebylo to určitě jenom o mně, ale o celém týmu. Bylo to vidět. Hráli jsme víc na puku, hráli jsme v pěti po celém hřišti, nahrávali jsme si a měli jsme šance. Myslím, že se na to i koukalo dobře. Měli jsme nějaké odrazy. To je určitě super. Věřím, že už jsme našli vnitřní sílu a budeme ji teď používat," konstatoval Blümel, který si polepšil na sedm tref z 20 utkání v ročníku.
Poprvé po třech zápasech Sparta dokázala využít přesilovku a nakonec si hned třemi využitými vytvořila své maximum v této sezoně. "Níž už jsme asi nemohli spadnout po druhé třetině. Řekli jsme si k tomu pár věcí, uklidnili jsme se a najednou tři góly. Je to super a je to o týmové síle," podotkl Blümel.
Před třetí třetinou bylo v kabině Sparty živo. "Bylo tam i trošku řvaní, ale nebylo to bezhlavé. Byly to dobré věci, na které se chceme soustředit. Jsem rád, že to takhle dopadlo a našli jsme sílu to otočit," pochvaloval si útočník, který odehrál v NHL za Dallas a Boston 17 zápasů a vstřelil dvě branky.
Před reprezentační pauzou dal tři góly ve čtyřech zápasech, potom na Finských hrách v Praze a Helsinkách se ani v jednom ze tří zápasů neprosadil a v dalších dvou extraligový zápasech také ne. V Budvar Aréně se ale v 15. minutě dostal od levého mantinelu sám před Milana Kloučka, bekhendem ho překonal mezi betony a otevřel skóre. Ve 42. minutě po teči Pavla Kousala do horní tyče doklepl puk do prázdné branky a snížením na 2:4 zahájil velkolepý obrat.
"Popravdě se v zápasech cítím dobře. Prvních několik zápasů v sezoně nebylo nejlepších, zvykal jsem si. Pak jsem se trochu uklidnil, začal jsem hrát sebevědoměji. Chyběly tomu góly a body. Tak to je. Jsem ale určitě rád za dnešek. Při druhém gólu jsem měl i štěstí, odrazilo se to ke mně. Bylo jedno, kdo dá góly. To, co jsme předvedli, je fakt super. Jsem hrozně rád a pyšný na kluky," prohlásil Blümel.
V neděli se Sparta představí na ledě mistrovských Pardubic. "Je to hodně důležité pro naši psychiku. Teď máme čtyři zápasy venku a věděli jsme, že Motor hraje dobře doma. Byl to těžký soupeř, ale byli jsme schopní se vrátit. Jsem rád, že to dopadlo, jak dopadlo," prohlásil Blümel.
Až na pozici třináctého útočníka Sparty začal zápas Pavel Kousal, který postupně dostával více prostoru a zůstal ve hře i po stažení sestavy na tři útoky ve třetí třetině. "Kousy je skvělý hráč, oba si sedíme s rychlostí. Oba jsme dobří bruslaři, do toho nás Hradys (Vojtěch Hradec) skvěle podporuje a pomáhá nám při rozjetích a kolem brány. Je silný na puku. Klaplo to dneska a jsem rád, že to takhle dopadlo. Uvidíme, jak v neděli," dodal Blümel.