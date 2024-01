Nechceš hrát za Philadelphii? Zemři. Fanoušci Flyers mi vyhrožují smrtí, říká Gauthier

Cutter Gauthier (19) je v posledních dnech nejdiskutovanějším jménem v kanadsko-americké NHL. Philadelphii oznámil, že za ni nechce hrát, a následně byl vyměněn do Anaheimu. Jeho postoj v NHL rozdmýchal spoustu emocí. Vynucená výměna se nelíbí především fanouškům Flyers.

Americký útočník, který byl v roce 2022 draftován v prvním kole jako pátý hráč v celkovém pořadí, odehrál skvělý juniorský šampionát, na jehož konci byl vyhlášen nejlepším útočníkem. Hokejovou veřejnost proto překvapilo, že ho Philadelphia vyměnila do Anaheimu za obránce Jamieho Drysdalea a volbu ve druhém kole draftu 2025. Podobné výměny nejsou běžné.

Gauthier v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy přiznal, že jeho oblíbeným hráčem je Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, největšího rivala Philadelphie. Do jaké míry však tato skutečnost může za to, že nechtěl podepsat smlouvu s Letci, není zřejmé. "Je těžké o této situaci mluvit. Rád bych oznámil, že jde o osobní záležitost mezi mnou, mou rodinou a mým agentem," řekl Gauthier zámořským médiím.

Zejména ve virtuálním světě však jeho výměna rozpoutala absolutní chaos. "Jsem devatenáctiletý kluk, kterému vyhrožují smrtí. Tisíce lidí mi píší věci, které bych nepřál ani svému největšímu nepříteli. Je to těžké, ale je to byznys. V takové situaci si člověk uvědomí, kdo jsou jeho skuteční přátelé. Už se nemůžu dočkat, až si zahraju proti fanouškům Flyers," prozradil.

Flyers chtěli s Gauthierem podepsat smlouvu už po seniorském mistrovství světa 2023, na němž talentovaný forvard nasázel sedm branek. Gauthier však nabídnutý kontrakt odmítl. "Doufali jsme, že si to někdy rozmyslí, ale byl rozhodnutý. Na draftu se na nás podíval a řekl, že chce být součástí Flyers a že je pro to stavěný. O pár měsíců později už řekl, že za nás hrát nechce," řekl generální manažer Flyers Daniel Briere.

Philadelphia se tedy musela se situací vypořádat. "Původně jsme chtěli Cuttera chránit, ale když jsme si uvědomili, že smlouvu odmítá již několik měsíců, museli jsme změnit přístup a rozhodli jsme se pro výměnu," prozradil Briere.

Gauthiera si Flyers vybrali v draftu jako pátého hráče v celkovém pořadí. Hned za ním skončil český obránce David Jiráček, který je v současnosti hráčem s největším počtem zápasů v NHL z tohoto ročníku. Gauthier naopak zůstává posledním hráčem z elitní desítky, který v lize zatím nenastoupil. Produktivní útočník stále hraje na Boston College v NCAA.

Anaheim podpisem rodáka ze švédské Skelleftey ještě zvýšil už tak obrovský potenciál, který v útočných řadách má. Ducks zažívají roky útlumu, díky silnému, novému jádru a vysokým volbám v draftu by v horizontu pěti let mohli být aspirantem na Stanley Cup: "Generální manažer mi hned volal a říkal, že je nadšený. Jsem opravdu rád, že se to rozjelo. Nemůžu se dočkat, až budu součástí tohoto týmu," řekl Gauthier.