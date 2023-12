Vránův sešup pokračuje. St. Louis českého útočníka poslalo na farmu do Springfieldu

Jakub Vrána míří na farmu do AHL.

Vedení hokejového klubu St. Louis Blues poslalo českého útočníka Jakuba Vránu (27) na farmu do Springfieldu v AHL. Blues takto rozhodli poté, co o pražského rodáka neprojevil zájem žádný z klubů NHL, když ho umístili na listinu volných hráčů. Klub o tom informoval na webu.

Vrána, jenž v roce 2018 slavil s Washingtonem zisk Stanleyova poháru, má za sebou mizerný vstup do sezony. Zasáhl jen do 19 zápasů, v nichž nasbíral šest bodů za dvě branky a čtyři asistence, několikrát se ale nevešel do sestavy a zůstal jen na tribuně v roli zdravého náhradníka.

St. Louis získalo Vránu letos v březnu z Detroitu výměnou za Dylana McLaughlina a právo volby v sedmém kole draftu 2025. Útočník, kterého si v roce 2014 vybral jako třináctku draftu Washington, dosud v NHL odehrál 365 zápasů a zapsal 209 bodů (110+99).