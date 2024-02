Bylo to nádherné pro oba kluby, chválil utkání pod širým nebem plzeňský Schleiss

Hokejový útočník Jan Schleiss (29) před osmi lety kvůli zranění přišel o start v utkání pod širým nebem v Brně, dnes se ale dočkal. Kapitán Plzně pomohl gólem a dvěma asistencemi v Klingenthalu k výhře nad Karlovými Vary 5:2. V rozhovoru s novináři řekl, že si akci užil a zážitek umocnila výhra jeho týmu.

"Byl to skvělý zážitek, super akce. Všechno bylo perfektně zorganizované. Ještě jak se setmělo, byla to krása. Osvětlení i hudba byly povedené. Lidi byli opravdu blízko ledu, takže atmosféra taky parádní," pochvaloval si Schleiss akci "Hockey Outdoor Triple", kterou němečtí pořadatelé primárně připravili pro německé druholigové kluby a západočeské extraligové týmy na ni přizvali.

Přestože na tribunách ve skokanském areálu byli i němečtí fanoušci, hlavní část z 13.000 diváků, kteří na akci dorazili, byla z Česka. "Jsem rád, že dorazilo tolik fanoušků. Bylo to nádherné pro oba kluby. Navíc jsme vyhráli, o to víc nás to všechny bavilo," uvedl devětadvacetiletý útočník.

Všechny týmy se musely vyrovnat s atypickými podmínkami. K dispozici měly malé provizorní kabiny, sprchy vedle a k ledu museli hráči vždy pochodovat zhruba 100 metrů. "Podmínky byly polní, ale s tím se muselo počítat. Hraje se venku, počasí nejde naplánovat, se sněhem by to třeba bylo ještě hezčí," řekl Schleiss. Malé kabiny bral s nadhledem. "Připadali jsme si chvilku jak hobíci. Sranda, stmelilo nás to," podotkl s úsměvem.

Kvalita ledové plochy nebyla valná, i s tím ale prý hráči počítali. "Věděli jsme, že puk bude skákat a budou tam rýhy. Bruslení je těžší, spoustu kluků z toho bolely přitahovače. Museli jsme se přizpůsobit, ne to řešit. Patří to k tomu. Připomnělo mi to doby, kdy jsme hráli jako malí na rybníku," řekl Schleiss.

Přehled utkání Karlovy Vary – Plzeň 2:5

Plzeňští se nakonec lépe vyrovnali i s měnícími se podmínkami. "Před druhou třetinou najednou šíleně svítila světla kolem, jak už byla tma. Byl to dost rozdíl. Tak jsme chtěli víc střílet na gólmana, protože proti světlům toho moc neviděl. A před třetí třetinou už byla větší zima. Když jde člověk zpocený střídat, bylo to znát. A potilo se plexi," popisoval Schleiss.

Přestože Plzeň byla oficiálně hostujícím týmem, nakonec měla na tribunách hlasitější podporu. "S výsledkem se lepšili i naši fanoušci. Když jsme šli na rozcvičku, tak autobusy asi ještě nedorazily. Ale nakonec dojeli a udělali skvělou atmosféru. Snad jsme jim udělali radost," řekl.

V Klingenthalu se letos uskutečnil šestý extraligový zápas pod širým nebem v historii. Plzeň jej odehrála i v roce 2016 v Brně, kde mohl startovat i Schleiss. Zranění jej ale vyřadilo ze hry. "Je to hezké, že se mi to povedlo. Ještě jsem si při olympijské pauze zahrál exhibici ve Svatém Mořici, kde to bylo krásné. Svítilo sluníčko a byly krásně vidět zasněžené hory. Ale byla to exhibice, dnes to mělo náboj," dodal Schleiss.