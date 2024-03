Datové zrcadlo extraligy: Jak dopadne předkolo? Statistiky naznačují konec finalisty

Zápasy Hradce Králové a Vítkovic slibují to pravé play off už v předkole.

V hokejové extralize začne dnes večer ta nejrychlejší, nejdrsnější a nejzábavnější etapa sezony. Play off. První je na řadě předkolo, v němž balancuje osm týmů na hraně úspěšného a neúspěšného ročníku. Není čas na chyby a v sérii na pouhé tři vítězné zápasy ještě o to víc. Jak si stojí jednotliví soupeři proti sobě, jaký očekávat průběh sérií a jaké budou jejich klíčové faktory? Odpovědi na tyto otázky nastiňují i čísla ze základní části.

Forma

Před play off se určitě lépe naladil Liberec, i když by určitě byli na severu Čech radši za dvě výhry navíc a jistotu čtvrtfinále. To Olomouc se, dá se říct, do předkola protrápila. Z posledních 10 zápasů získala jen tři výhry.

Útok

Trošku překvapivě vyprodukovala víc střeleckých pokusů Olomouc, ale co oba týmy rozděluje, je efektivita. Liberec je celou sezonu nesmírně přesný, a i když nemá na ledě převahu, je schopen střílet hodně gólů, a to o hodně víc než soupeř. Ne náhodou opory Bílých Tygrů triumfovaly v soutěži produktivity i střelců.

Obrana

Liberec jednoznačně pouští víc střel na svého brankáře. Výsledkem je i víc inkasovaných gólů a celkově malá převaha nad soupeři. Olomouc vykazuje lepší čísla, ovšem obdržených branek o tolik méně nemá. Ve výsledku jich dostává podobně z méně střel. Což znamená, že buď špatně chytá brankář, nebo dopřává soupeři kvalitní šance. U Olomouce platí spíš to druhé.

Porovnání statistik ze základní části. Livesport

Gólmani

Bude to střet dvou generací – veterán Konrád proti mladému Královi. Lepší čísla má Konrád, ovšem obrana na něj nepouští tolik střel. Víc práce bude mít Král a tlak na něj bude o něco větší. Bude zajímavé sledovat, jak se s ním vypořádá. Olomoucký veterán podá určitě spolehlivý výkon a je schopen ukrást zápas pro sebe. Otázka je, jak efektivní bude Liberec.

Speciální týmy

V přesilovce je lepší jednoznačně Liberec. Olomouc je totiž v této situaci nejhorší v extralize. Úspěšnost má špatnou a vstřelila i nejméně gólů. Přitom průměrně za jednu přesilovku vypustí skoro stejně střel. Jenže jńejsou tak kvalitní a chybí jí i trochu štěstí. V oslabení si oba týmy stojí dost podobně, jen s tím rozdílem, že Hanáci pustí na svou branku o něco méně puků.

Klíčový faktor

Efektivita střelby a přesilovky. Pro Liberec bude zásadní udržet si střeleckou úspěšnost ze základní části (11,7 %, druzí za Pardubicemi). Olomouc musí doufat, že jí pomůže brankář Konrád a naopak obrana musí vyjít vstříc jemu tím, že nechá Tygry střílet třeba často, ale z horších pozic. Jednoznačně pak Hanáci musejí zapracovat na přesilovce.

Predikce

Liberec vyhraje ve čtyřech zápasech. Gólostroj se zatím nezadrhne, pomůže mu i hra v početní výhodě.

Forma

Oba jdou do play off v útlumu. I když se "chemici" těsně před koncem základní části zmátořili, jejich forma není oslnivá. Vyloženě špatná fazona potkala Plzeň. Pět prohraných zápasů v řadě jí určitě nepomohlo, v druhé polovině sezony byla její forma nejhorší ze všech.

Útok

Litvínov dostane na branku soupeře víc puků, vstřelil víc gólů a je efektivnější. Střeleckých pokusů na branku soupeře vypustí oba týmy podobně. Trochu překvapivě si větší převahy užívá v zápase Plzeň, nicméně to je dáno dalším aspektem hry.

Obrana

V obraně si totiž Litvínov počíná naopak hůř než jeho soupeř. Inkasuje víc střeleckých pokusů, střel na branku i gólů než Plzeň. Ta nemá dobrá čísla, ovšem proti svému sokovi je jen přece o něco lepší a stačí jí to právě na větší převahu. Je to zapříčiněné stylem hry Litvínova, jenž se musí spoléhat na to, že jeho gólman nápor vydrží.

Porovnání statistik ze základní části. Livesport

Gólmani

Tomek to už od začátku sezony nemá vůbec lehké. Bude na něj chodit hodně střel, na což je už zvyklý (jeho tým povolil v základní části nejvíc ran ze všech – celkem 1722). U Plzně je otázka, komu dá trenér Kořínek důvěru. Zřejmě to bude nový brankář Klouček. Ten má celkově lepší čísla než Tomek, naproti tomu odehrál své zápasy za lepší obranou.

Speciální týmy

Litvínov se pyšní solidní přesilovkou a bude to pro něj jednoznačně větší zbraň než pro Plzeň, která se spíš trápí a byla v extralize druhá nejhorší. Chemici vyprodukují v početní výhodě méně střel na branku, o to kvalitnější a efektivnější však jsou. V oslabení se oba týmy téměř neliší. Výhoda bude na straně Litvínova.

Klíčový faktor

Trestání okének v obraně Litvínova. Vše by mělo hrát pro žlutočerné, ale pokud Plzeň chytne slinu a využije jeho prostupné obrany, může se stát, že dojde na jedno nebo i na víc překvapení. Musí se to ale sejít se skvělým výkonem plzeňského gólmana, neboť jen na góly Západočeši nevyhrají.

Predikce

Litvínov sérii zvládne. Padne hodně gólů na obou stranách a v jednom, dvou zápasech lze očekávat otevřená stavidla.

Forma

Aktuální rozpoložení obou protivníků nemůže být odlišnější. Kdyby nebylo posledních dvou zápasů Varů, skončily předposlední a play off je minulo. To Budějovice si drží konstantní formu celou sezonu a jsou určitě v lepší pohodě než soupeř.

Útok

Budějovice se prezentují jednoznačně lepšími čísly ve všech aspektech. Vyšlou víc střeleckých pokusů, střel na branku a jsou efektivnější. To znamená i víc gólů. V palebné převaze byly čtvrté v celé extralize (52,85 %). Vary mají celkově velmi špatnou ofenzivu, z účastníků play off zaměstnaly soupeřova brankáře jasně nejméně.

Obrana

Podobný příběh. Budějovice soupeřům moc nepovolí, Vary zase naopak. Protivníci je předčí jak ve střeleckých pokusech, tak i v ranách na branku. V číslech celkové převahy jsou Vary nejpřehrávanějším týmem v extralize. Gólů však inkasovaly méně. Není to velký rozdíl, ale je to velmi zajímavé. Asi není překvapivé, kdo jim k tomu dopomohl...

Porovnání statistik ze základní části. Livesport

Gólmani

Jestli někdo Vary může podržet, je to gólman Frodl. Má velmi dobrou úspěšnost zákroků i průměr inkasovaných gólů. Jak sám říká, má motivaci dovést tým dál než jen do předkola. V budějovické brance to je větší rébus. Hrachovina nedosahoval v základní části dobrých výkonů (89,6 %), a tak nejspíš začne Strmeň. V brankovišti budou určitě silnější Vary.

Speciální týmy

Celkově z porovnání vyjdou lépe Vary. Mají jedno z nejlepších oslabení v extralize a dokážou udeřit i při přesilovce. I když v ní úspěšnost hovoří pro Budějovice, rozdíl není tak patrný jako v oslabení. Energie bude mít určitě možnost efektivně eliminovat budějovické zbraně v oslabení a vypomůže jí s tím i Frodl.

Klíčový faktor

Budějovická převaha ve hře pět na pět a situace v brankovišti. Jihočeši mohou potvrdit pozici favorita ve vyrovnaném počtu a dokázat ze své převahy vytěžit co nejvíc. V přesilovkách nebudou mít nejspíš tolik možností. Velkým otazníkem je, jak si povedou jejich brankáři. Na rozdíl od druhé strany tam není jednoznačná jistota, což může smazat všechny výhody.

Predikce

České Budějovice se protrápí k výhře ve čtyřech zápasech.

Forma

Vítkovice zcela jasně vstupují do této série v lepší formě. Vždyť ve druhé části sezony byly v lepší polovině extraligy, zato Hradec, loňský finalista, se spíš trápil (11. místo). Získal o propastných 11 bodů méně a inkasoval o 14 gólů víc.

Útok

Co Hradci nedělá problém, je střelba na branku a pokusy celkově. Vítkovice jsou na tom opačně. Oba týmy mají ale podobně gólů. Kamenem úrazu u Hradce je efektivita. Zakončuje z jednodušších pozic a pálí šance. Hradec má lepší ofenzivu, musí se však zlepšit. Pomohla by mu větší kvalita v předbrankovém prostoru, zvlášť proti gólmanovi Vítkovic.

Obrana

V play off rozhoduje obětavost. A ta je rozhodně na straně ostravského celku, který dominuje v porovnání statistiky zblokovaných střel obou týmů (903:601). I přes tento markantní rozdíl dělila oba celky v základní části jediná inkasovaná branka. Díky svým obráncům tak mohl vyniknout i brankář Klimeš.

Porovnání statistik ze základní části. Livesport

Gólmani

Vítkovická opora je nejlepším gólmanem extraligy po základní části. On je velkým důvodem, proč je jeho tým v předkole a proč má takovou formu. Jeho čísla jsou skvělá. Hradec je naproti tomu v naprosto odlišné situaci. V brankovišti vystřídal pět gólmanů a dva už v Hradci ani nejsou, největší porci zápasů odchytal problémový Bartošák.

Speciální týmy

V početní nevýhodě si vede lépe určitě Hradec. Vítkovice nepouštějí na branku mnoho střel a ne jen proto, že hrály nejméně oslabení ze všech. Pro Hradec možná bude nepříjemné, že vítkovické přesilovky budou méně čitelné tím, že do nich nenastupuje žádná gólová mašina. Soupeř se musí mít zase na pozoru před tím, aby nenastartoval tresty hradecký útok.

Klíčový faktor

Hra pět na pět a brankáři. Hradec nejspíš zasype Klimeše mnoha střelami. Jenže produktivita Východočechů není velká. Pařík naopak bude pod tlakem. Pečlivá hradecká obrana mu nejspíše dopřeje luxus toho, že nebude muset tolik zasahovat, o to víc však bude záležet na každém jednotlivém zákroku.

Predikce

Série dojde do pátého zápasu. Klimeš Vítkovicím zařídí postup a pomstu za loňské vyřazení v boji o finále.