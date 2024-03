Začíná extraligové play off. Předkolo nabídne reprízu semifinále i další snahu Litvínova

V hokejové extralize odstartují ve středu úvodními zápasy předkola boje o titul a podesáté se bude hrát o Pohár T. G. Masaryka. Na pátý triumf za sebou bude útočit Třinec. Držitel Poháru Jaroslava Pouzara Pardubice se pokusí po základní části ovládnout zároveň i play off jako první od roku 2016, kdy se to podařilo Liberci.

Play off naváže na základní část, kterou provázel druhý nejvyšší divácký zájem v historii samostatné české extraligy. Celkových 364 zápasů navštívilo 2 024 469 diváků, což je v průměru 5562 na utkání. Hranice dvou milionů fanoušků byla překročena teprve podruhé. Rekordem je 2 083 674 příznivců v ročníku 2019/20, což bylo v průměru 5724 na utkání. "Od začátku soutěže jsme měli indicie, že bude velmi divácky atraktivní ročník," řekl na tiskové konferenci ředitel extraligy Martin Loukota.

"Utvrdila nás v tom už průběžná meta jednoho milionu diváků. Sledovali jsme průběžně i obsazenost jednotlivých arén, nejlépe si vedli v Českých Budějovicích. Je potřeba také vyzvednout rekordy, ať už Sparty, kde průměrně chodilo před 11 500 diváků, tak i v Pardubicích, kde udělali rekord za jeden ročník. Pomohlo k tomu i západočeské derby pod otevřeným nebem," zmínil Loukota únorový duel v Klingenthalu mezi Karlovými Vary a Plzní.

Systém play off zůstává stejný. V předkole mezi pátým až dvanáctým celkem se hraje na tři vítězná utkání a od čtvrtfinále jsou k úspěchu potřeba čtyři výhry. Od pátých zápasů se budou hrát duely až do rozhodnutí, do té doby bude v případě vyrovnaného stavu rozhodovat 20 minut prodloužení a po něm případně samostatné nájezdy.

Nový šampion extraligy bude korunován nejdříve v neděli 21. dubna a nejpozději týden nato. Slavnostně sezonu zakončí v úterý 7. května vyhlášení anket Hokejista sezony ve Slovanském domě v Praze.

Před rokem se teprve až po sedmém utkání série radovali z postupu Královéhradečtí. Očekávat lze další vyrovnanou sérii i s ohledem na vzájemné souboje v sezoně – poslední tři se nerozhodly v základní době. V neděli zvítězil tým Mountfieldu na ledě soupeře 2:1 po nájezdech.

"Ukázalo to, že další zápasy s Vítkovicemi budou zase velmi těžké, ale věřím, že je porazíme jako v té minulé sezoně a předkolo vyhrajeme. Musíme hrát hokej, který nás zdobí ve vítězných zápasech. Výhodou by pro nás mělo být, že začínáme doma. Vítkovice budou hodně nepříjemným soupeřem, ale musíme začít od sebe. Máme široký kádr, dva dny na odpočinek a do play off určitě vstoupíme dobře," řekl útočník Aleš Jergl.

Ostravané se zvedli a v závěru patřili k nejsilnějším celkům, přestože poslední dva duely těsně prohráli. "Měli jsme v poslední době období, kdy se to nějakým způsobem nastartovalo. Před měsícem jsme měli jiné starosti a obavy, ale dneska se můžeme těšit na play off. Hradec je těžký soupeř, ale já když to vezmu z pohledu celé sezony, tak který soupeř byl lehký? Žádný. Čeká nás těžká série, ale s tím počítáme a my se na ni připravíme tak, abychom prostě uspěli," uvedl pro klubový web trenér Vítkovic Pavel Trnka.

Litvínov si zahraje předkolo potřetí za poslední čtyři sezony, z výhry se ale Severočeši radovali ve vyřazovacích bojích o titul naposledy v roce 2017. "Po letech byla v Litvínově zase super základní část pro město, pro fanoušky a pro celý klub. Od pátého místa dolů je extraliga extrémně vyrovnaná a bude rozhodovat každá herní situace a každý detail," řekl k souboji s Plzní trenér Karel Mlejnek.

"Doufali jsme, že by ta první čtyřka vyjít mohla, ale nevyšla, musíme makat. Máme vyrovnanou bilanci skoro s každým týmem, se kterým jsme mohli hrát. Bylo to jedno, ale já jsem popravdě rád, že máme Plzeň. Myslím si, že pro nás je to nejhratelnější soupeř. Každopádně v předkole je každý nevyzpytatelný a kdokoliv může vyhrát," dodala opora týmu Ondřej Kaše.

Indiáni za posledních pět zápasů v základní části neuhráli ani bod. "Je potřeba zapomenout na to, co bylo, čeká nás vrchol sezony a chceme něčeho dosáhnout. Vyřazovací boje jsou hodně o hlavě. Litvínov určitě má svou sílu, ale to v play off mají všichni. Jsou tam šikovní hráči, avšak ty my máme taky, jen je musíme nyní v sobě probudit. Poslední týdny se všechna mužstva již připravovala na play off, teď to přichází, jistě se bude hrát urputný hokej," odtušil útočník Jan Schleiss.

České Budějovice do poslední chvíle bojovaly o čtvrté místo. Neuspěly, i tak zaznamenal Motor obrovské zlepšení oproti 13. místu z minulé sezony, do níž Jihočeši vstupovali jako obhájci bronzu.

"V play off se začíná vždycky od nuly, startovní čára je pro každého stejná. Nedívám se tak ani na to, jestli Karlovy Vary skončily první, nebo poslední. Čeká nás velice nepříjemný soupeř, ale budeme se soustředit především na náš výkon. Samozřejmě víme, jak Vary hrají, ale v sezoně i změnili trenéra. Vzájemné výsledky vypovídají o tom, že ta série může být dlouhá a vyrovnaná," uvedl hlavní trenér Ladislav Čihák.

Pro hosty znamenalo předkolo v předchozích třech ročnících pokaždé konečnou. Ví, že musí alespoň jednou uspět venku, aby to tentokrát bylo jinak. "Bylo nám dopředu jasné, že pokud předkolo uděláme, budeme začínat venku. Vstoupíme do toho naplno – úplně stejně, jako bychom hráli doma. A budeme se snažit ty zápasy uhrát. Je dobře, že po sérii proher jsme poslední dva zápasy vyhráli, určitě nám to psychicky pomůže," věřil karlovarský útočník Daniel Kružík.

Liberec bude proti Hanákům v roli favorita. Bílí Tygři ale dobře ví, že si nesmí dovolit výkyv, jaký předvedli třeba i v neděli v Plzni, kde při vedení 6:0 prohráli poslední třetinu 0:3. "Byl to takový obrázek naší celosezonní hry, jak výsledkově, tak herně. Snad nás třeba ta třetí třetina srazila trochu na zem a ve středu začneme s čistou hlavou a budeme vědět, že musíme hrát celých šedesát minut," přál si kanonýr Jakub Rychlovský.

Olomouc se od titulu v roce 1994 nedostala dál než do čtvrtfinále. "Pro postup uděláme maximum. Čekají nás zápasy, které budou mít energii, kvalitu a rozhodovat budou maličkosti. Velmi důležité bude sérii dobře začít. Víme, že Liberec je rychlý tým. Čím méně chyb ve střední zóně uděláme, tím lepší to bude. Chceme využít naše přednosti a zároveň jejich slabiny, hrát co nejdéle u nich v pásmu a nedat jim tu možnost se dostat do nebezpečných situací," uvedl asistent trenéra Róbert Petrovický.

