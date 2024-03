Obránce Pavelka pomohl gólem ve vlastním oslabení: Když eliminujeme vyloučení, bude se nám hrát lépe

Velká dílčí radost z prvního bodu na kontě a také obrovské varování vyplývající ze špatné disciplíny. To jsou dva zásadní dojmy, které si z úvodního duelu předkola proti Vítkovicím odnesli hokejisté královéhradeckého Mountfieldu. Za obratem a vítězstvím 4:3 je však paradoxně nasměrovala vyrovnávací branka obránce Tomáše Pavelky (30) ve vlastním oslabení.

"Jejich hráče zablokoval někdo od nás na kruhu a díky tomu, že jsem měl ostatní hráče stažené, jsem si mohl dovolit jít se soupeřem až k modré čáře," pustil se Pavelka do popisu jednoho ze zlomových okamžiků utkání. "Tam jsem ho asi překvapil tím, že jsem mu puk vypíchl. Se štěstím jsem se dostal za něj a jel sám na bránu," řekl.

Tým Mountfieldu sice tradičně hraje v oslabení velmi aktivně, ale aby se do samostatného úniku dostal obránce, to se stává opravdu výjimečně. Pavelka si navíc proti Klimešovi poradil nádhernou kličkou poté, co naznačil střelu golfovým úderem. "Původně jsem myslel, že vystřelím, ale byl dost vyjetý. Proto jsem si po naznačení řekl, že to zkusím utrhnout a dostat se za něj," popsal vyrovnávací gól na 2:2.

Od toho momentu se Východočeši hnali za vítězstvím. Na začátku třetí třetiny využili dvě přesilové hry a zápas mohli dohrávat zdánlivě v klidu, jenže zopakovali zbytečné prohřešky z první třetiny a po Percyho snížení se o vítězství ještě hodně báli. Právě v oslabeních inkasovali všechny tři branky. Většina faulů přitom vůbec nevyplývala ze hry, šlo vyloženě o neopatrnost a nešikovnost, zejména při práci hokejkou.

"Špatná disciplína nás bohužel provází delší dobu. Myslím si, že když eliminujeme ta vyloučení, tak se nám bude hrát daleko lépe," pokrčil Pavelka rameny.

Jeho předpoklad vychází z toho, že v plném počtu hráčů byl Mountfield od začátku do konce utkání jednoznačně lepším týmem. Pokud Vítkovice nehrály v převaze, nevytvořily si takřka nic.

Statistiky utkání. Livesport

"Vychází to z naší aktivní hry, máme pohyblivé útočníky. Myslím si, že hra pět na pět je ta cesta, přes kterou musíme jít a díky níž máme možnost přes Vítkovice projít," přikývl hradecký obránce. Přehnaný optimismus však krotil. "Sice jsme je přehrávali, ale zítra to může být úplně jinak. Nepřikládal bych tomu úplně velkou váhu," upozornil.

Mountfield prohrával, ale znovu vyhrál

Úvodní duel nebyl vůbec snadný pro domácího brankáře Lukáše Paříka. Často se opakovala situace, že několik minut neměl ani zákrok a poté musel zničehonic čelit velkému tlaku Vítkovic ve velmi dobře sehraných přesilovkách. "Musí to pro něj být strašně nepříjemné, ale věřím, že se s tím popere. Je to pořád lepší varianta, než kdybychom byli deset minut pod tlakem," pousmál se Pavelka.

Stejně jako v posledním utkání základní části na ledě Vítkovic, i tentokrát si Mountfield došel pro vítězství, ačkoli prohrával. V minulých měsících se přitom tým z inkasovaných branek často velmi složitě oklepával, ale tentokrát udržel aktivitu i chladnou hlavu a v obou případech skóre zaslouženě otočil.

"Nevím, kde byl ten zlom, ale souhlasím s tím, že jsme zachovali trochu klidnější hlavy. Na střídačce jsme si řekli, že ať se stane, co se stane, tak se za jakéhokoli stavu musíme držet na naší cestě, po které chceme jít, a co nejméně z ní odbočovat," řekl Pavelka.