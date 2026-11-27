O nutnosti mluvit o úzkostech i v kabině
"Tohle téma se příliš neotevírá, nebo jsem se s tím alespoň nesetkal. Nemám ale problém s tím, aby mi někdo třeba i po dnešním rozhovoru napsal nebo zavolal a zeptal se, jak to zvládám já a jak jsem s tím bojoval. Můžeme si o tom popovídat. Kolikrát opravdu stačí patnáctiminutový hovor. Nikdo z brankářů to nebude bagatelizovat a říkat, že je to jen hokej. Všichni víme, že je to jen hokej, nejde o život a nemáme si na co stěžovat. Máme krásnou práci, která nás baví a živí. To si uvědomujeme, ale pořád jsme jen lidé a někdy se může stát, že se ti to vzadu v hlavě jednoduše zasekne."
O vážnosti celého tématu a testech v extralize
"Mezi brankáři je bohužel také hodně pokusů o sebevraždu, a dokonce i těch úspěšných. Když se na to podívám zpětně, týká se to i některých českých gólmanů. Je jednoduché říct, že brankář po kariéře sklouzl k alkoholu a dalším látkám. Ale co když nezačal pít z nudy? Co když za tím byly neřešené úzkosti a psychické problémy, třeba i důsledky toho, že opakovaně dostával pukem do hlavy a nikdo neřešil, jaký to na něj může mít vliv? Jsem strašně rád, že extraliga začala po úderech do hlavy zavádět testování. To je hrozně dobře. Sám mám dvě děti a těch deset minut mi opravdu stačí k tomu, abych zjistil, jestli je hlava otřesená, nebo ne."
Livesport Daily se Šimonem Hrubcem
Proč se rozhodl otevřeně promluvit
"To, co se mi stalo letos v létě, bylo něco jiného než všechno, čím jsem si prošel předtím. Najednou jsem si říkal: Co se to se mnou děje? Neměl jsem chuť trénovat ani nastoupit do zápasu. Začal jsem se bát, jestli se na nadcházející sezonu vůbec dokážu dobře připravit, přestože mám skvělého trenéra brankářů, který je zároveň i mým psychologem. Pomohlo mi také, že jsem o tom začal mluvit s tátou. Řekl jsem mu, že mám problém a jestli by mi mohl pomoct, případně zda o někom neví. Doporučil mi psycholožku Helenu Sovákovou, která je shodou okolností také z Vimperka jako já. Napsal jsem jí zprávu, ve které jsem popsal, co se se mnou děje. A najednou mi vlastně stačilo vědět, že je tu někdo, kdo je připravený mi pomoct. Už jen to, že jsem o svém problému dokázal promluvit a říct si o pomoc, mi přineslo úlevu."
O tom, jak se brankáři v NHL bojí přiznat slabost
"Myslím si, že jedním z důvodů, proč o tom kluci nemluví, je obrovská konkurence. NHL je jeden z největších hokejových kolotočů a byznysů. Na jedno místo tam čeká dalších, troufám si říct, patnáct lidí. Kluby si opravdu mohou vybírat, protože rozdíly mezi jednotlivými brankáři už nejsou tak velké. Někdy jde třeba jen o procento nahoru nebo dolů v tom, kdo je lepší a kdo horší. Pak už záleží hlavně na tom, jak se s tím dokážeš vyrovnat."
O upřímnosti vůči trenérovi brankářů
"Se svým trenérem sdílím opravdu všechny pocity. Ať už se týkají osobního života, nebo především gólmanské a sportovní stránky. Řeším s ním třeba i to, že nevím, co si o mně myslí hlavní trenér. On mi buď vysvětlí, jak to skutečně je, nebo mi řekne, že celou situaci vnímám úplně jinak. To je na této úrovni strašně důležité. Mít trenéra brankářů, který tomu rozumí. Samozřejmě musí být dobrým trenérem po sportovní stránce, ale zároveň musí umět pracovat i s psychikou hráče. Každý jsme jiný, a když má pod sebou dva brankáře, musí přesně najít rovnováhu v tom, jak s každým z nich komunikovat."
O tlaku na vítězství
"Výhru beru jako něco, za čím jdu a proč tam jsem. Myslím si, že bych se z vítězství mohl umět víc radovat. To je jedna z věcí, na kterých bych mohl zapracovat. Zároveň si ale myslím, že je to určitý instinkt šampiona. Jdete za vítězstvím, protože tam vlastně nejste kvůli ničemu jinému. Když pak vyhrajete a všechno se povede, máte v sobě takový pocit, že jste splnili to, proč tam jste. Když se naopak prohraje, začnete přemýšlet a já to beru úplně jako svou vlastní prohru. Říkám si: Já tady přece nejsem kvůli prohrám. I na tomhle bych určitě mohl ještě zapracovat."
O tom, proč se dívá na góly, které dostávají gólmani v NHL
"Rád se dívám na sestřihy NHL a zavedl jsem to i v šatně v Curychu. Začal jsem s tím už v Omsku. Každý si v těch sestřizích totiž může najít něco, co mu pomůže. I ty největší hvězdy NHL dělají chyby. A to je přesně můj případ. Hrozně rád se dívám na góly, které dostávají ostatní brankáři, protože dostávají úplně stejné jako já. Dostávají hloupé góly, krásné góly, soupeři je přehrají do prázdné branky a oni sami někdy pokazí rozehrávku. Přesně tak jako já. Nepadají tam žádné jiné góly. A přitom jde o světové špičkové brankáře. I oni dělají chyby, a mně strašně pomáhá si to uvědomovat."
O opakovaných ranách pukem do hlavy
"Často se dělají vtipy o tom, jak jsou brankáři hloupí, protože dostávají pukem do hlavy. Sám jsem je také říkal, směju se jim a používám je, když udělám nějakou chybu. Jenže ve skutečnosti to může mít na hlavu opravdu velký vliv. Vezměte si, kolik takových zásahů brankář během kariéry schytá. Nedávno jsem o tom psal i článek. Když si spočítáte rychlost puku z určité vzdálenosti a kinetickou energii, se kterou narazí do hlavy, při rychlosti kolem 130 kilometrů za hodinu to odpovídá okamžitému nárazu o hmotnosti zhruba 30 až 50 kilogramů. Je tedy namístě ptát se, jestli to nemůže mít negativní vliv na psychické problémy. Vznikla na toto téma řada studií, například u hráčů NFL, u kterých se po opakovaných otřesech mozku objevovaly závažné neurologické a psychické následky, včetně případů sebevražd."
O zlaté jizvě z olympiády
"Jednu jizvu v sobě mám asi pořád. Je spojená s olympiádou v Číně. Strašně mě tehdy mrzelo, že nikdo vlastně nevěděl, jak to na olympiádě vypadá. Ať už přímo v týmu, nebo v okolním prostředí během pandemie. Je to jedna velká jizva, kterou v sobě pořád nosím. Jestli mě to udělalo silnějším, zatím nedokážu říct. Myslím si totiž, že se ta rána ještě úplně nezacelila. Chtěl bych ale svou zkušenost ukázat ostatním hráčům, brankářům i rodičům, kteří mají děti hokejisty nebo brankáře. Aby viděli, že ne všechno je jen hezké. Pokud by si někdo chtěl popovídat, jsem tomu otevřený a můžu mu dát kontakt."