Debatu o psychickém zdraví gólmanů nedávno znovu rozvířila série textů na webu The Athletic, v níž brankáři NHL popsali panické ataky, tlak a samotu. Podle Šimona Hrubce je klíčové, aby se o těchto tématech přestalo mlčet a aby si gólmani uvědomili, že v podobných pocitech nejsou osamocení. "Zjistit, že v tom nejsi sám a že se to děje hodně brankářům, skoro se teď můžeme bavit o tom, že většině gólmanů, tak je dobře, že o tom mluvíme. Není to náhodné téma," říká Hrubec.
Sám zažil v létě moment, kdy ztratil chuť trénovat i jít do zápasu a cítil vnitřní útlum, který v kariéře nebyl první. Zároveň snaží chránit svůj mentální prostor. "Sociální sítě jsem si odinstaloval z telefonu. Mám je jen na počítači, když fakt potřebuju řešit komunikaci s lidmi ohledně třeba Saves Help nebo nějakých reklam nebo spoluprací, které máme, abych je pořád plnil. Takže Instagram nešel úplně vymazat, ale mám ho v počítači a chodím tam se tam podívat třeba každý třetí den, kdo mi co napíše, kdo co potřebuje. Ohromná svoboda vůbec v telefonu sociální sítě nemít. Je to ta největší výhra, co jsem mohl udělat," popisuje brankář.
V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Proč je žádost o pomoc v brankovišti stále tabu?
Proč je podle Šimona Hrubce role hokejového brankáře extrémně náročná a jak se změnilo čtení hry i střel?
Jak mohou opakované rány pukem do masky souviset s pocitem únavy a vnitřního vyčerpání?
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