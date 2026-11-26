"Atlanta už tam byla dvakrát, ale teď jsou ty podmínky pro nové týmy úplně někde jinde. Takové mužstvo může za rok za dva hrát play off, protože je to tak nastavené. A výsledky díky těm regulím můžou být zajímavé. Je to obrovské město, sportovní město. Mohlo by to jít," mínil Štefan.
Málokdo je povolanější k tomu hovořit o Atlantě než on. V roce 1999 se stal nejvýše vybraným hráčem nového klubu Thrashers, kteří z něj udělali jedničku draftu NHL. V podcastu proto zavzpomínal na tento velký úspěch v juniorském věku i na kariéru v NHL, kterou předčasně uzavřely zdravotní problémy. I na následnou práci hokejového agenta, jenž zastupoval třeba současného forvarda Pavla Zachu z Boston Bruins.
"S Pavlem jsme dodnes asi nejlepší kamarádi. Od té doby, co jsme se poznali, jsme si neskutečně sedli. Jsme neustále v kontaktu, voláme si snad ještě častěji, než když jsem ho zastupoval," popisoval Štefan.
A co aktuální dění v lize: trejd Dylana Larkina z Detroit Red Wings do Montreal Canadiens, střeleckou formu Cuttera Gauthiera z Anaheim Ducks a další témata – včetně problémů Toronto Maple Leafs, kteří se i v této sezoně potácejí ve spodních patrech Atlantické divize.
"Ty prohry se akumulují a za chvíli nemusí mít o co hrát. Máte nového manažera, nového trenéra, jedničku draftu, a vypadá to takhle – to není jednoduchá situace. A je tam Auston Matthews, kterému už tolik let smlouvy nezbývá..." naznačil Štefan, že kapitán týmu nemusí v největším kanadském městě zůstat napořád. "Toronto je tak specifický market, že ty tlaky tam nejsou jednoduché."