Pláněk dostal dodatečný trest za zákrok na útočníka Matěje Kubiesu ve třetí třetině, který rozhodčí Luděk Pilný a Lukáš Květoň neoznačili za nedovolený. Podle předsedy disciplinární komise Radima Bičánka se ale jednalo o vražení na mantinel.
"Protihráče atakoval v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu v situaci, kdy se soupeř nacházel ve zranitelné pozici a neměl možnost se vedenému zákroku bránit," uvedl Bičánek, jenž Pláňkovi zároveň udělil pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu.
Za zákrok ve stejném utkání byl dodatečně potrestaný i Voženílek, který byl ve 46. minutě vyloučen za sekání. "Po vzájemném souboji udeřil protihráče zezadu holí drženou v obou rukou do oblasti levé ruky," popsal Bičánek neadekvátní reakci Voženílka, jehož hokejku předtím bez trestu ze strany rozhodčích držel Radovan Pavlík.
Jurčík dostal distanc za nedovolený zásah do hlavy nebo krku útočníka Roka Macuha. Už v zápase v Olomouci litvínovského útočníka rozhodčí Tomáš Cabák a Filip Vrba poslali s vyšším trestem předčasně do kabiny.
"Bočně vedeným zákrokem zasáhl protihráče, který již nebyl v držení puku. Zákrok nebyl veden z navýšené pozice ani se zvýšenou intenzitou, Jurčík však primárně zasáhl oblast hlavy a krku protihráče," uvedl Bičánek.
Orsava ve stejném utkání u mantinelu podrazil obránce Ondřeje Baláže, za což dostal dvouminutový trest. "Atakoval protihráče, který se nacházel ve zranitelné pozici a neměl možnost se proti zákroku způsobem dovoleným pravidly bránit. V důsledku zákroku protihráč bezprostředně ztratil stabilitu a narazil hlavou do mantinelu," konstatoval předseda disciplinární komise.