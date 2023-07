Livesport Daily #33: Palce drží i Baranek, říká Ladislav Šindelář o probíhajícím MS lékařů

Ve Vídni o víkendu začalo fotbalové mistrovství světa lékařů. Na turnaji nechybí ani český tým, který z něj pravidelně vozí cenné kovy. Češi za sebou mají tři zápasy ve skupině a po výhrách nad Německem a Ukrajinou a remíze s Kolumbií postoupili do závěrečných bojů. Historicky nejlepším střelcem českého týmu je Ladislav Šindelář. Ten už přitom jednu medaili před pár týdny vyhrál – jako lékař fotbalistů Sparty je totiž mistrem fotbalové ligy. Právě Ladislav Šindelář je hostem dnešního vydání podcast Livesport Daily.

"Oslavy titulu se Spartou, to byl úžasný zážitek, když jsem stál na podiu na Letenské pláni a před námi byly ty davy lidí. Tady je to mnohem intimnější, ale zase to člověk vykope třeba s pětadvaceti kamarády, vybojuje to přímo na hřišti. Takže je to asi o něco silnější," porovnává hned na úvod Šindelář pocity z výhry ligového titulu a triumfu na mistrovství světa lékařů ve fotbale.

To kdysi začalo jako akce několika spřátelených lékařů z různých zemí, dnes jde ale o regulérní sportovní akci se vším všudy. "Každý rok se to zvětšuje a zvětšuje. Už zahajovací ceremoniál byl velkolepý, pro tisíce lidí, samozřejmě většinou členů rodin. Je tu 24 týmů v hlavní kategorii a 20 ve starší," popisuje Šindelář letošní mistrovství světa lékařů, které se koná ve Vídni.

Češi už zvládli postoupit ze skupiny, když porazili Německo a Ukrajinu a remizovali s Kolumbií. I letos tak budou bojovat o medaile, kterých už mají ve sbírce pořádnou fůru. "Jsme nejúspěšnější tým tohoto šampionátu. Třikrát jsme se stali mistry světa, čtyřikrát jsme brali stříbro. Celkem je za námi osm šampionátů, takže zatím jen při jedné účasti jsme nebyli ve finále," shrnuje Šindelář fascinující bilanci českých lékařů.

Livesport Daily #33: Palce nám drží i Míra Baranek, říká Ladislav Šindelář o probíhajícím MS lékařů Livesport

