Muchová porazila Avanesjanovou a poprvé si zahraje čtvrtfinále French Open

Tráva, hard a už i antuka. Muchová je ve čtvrtfinále grandslamu také na French Open

Luboš Zabloudil

Karolína Muchová (26) již podruhé vylepšila své maximum na pařížské antuce. Při premiéře v osmifinále French Open přehrála po soustředěném a uvolněném výkonu 6:4, 6:3 Elinu Avanesjanovou (20) a počtvrté v kariéře a již na všech třech površích postoupila do čtvrtfinále grandslamu. O vyrovnání svého nejlepšího výsledku na turnajích velké čtyřky se utká s Anastasií Pavljučenkovovou (31).

Karolínu Muchovou v této sezoně zatím nelimitují žádné závažné zdravotní problémy, které by ji vyřadily ze hry na delší období, a díky zápasovému rytmu si udržuje i stabilní formu.

Tu nyní prodává také na French Open, které odstartovala skalpem světové devítky Marie Sakkariové a předznamenala své možnosti. Následně totiž vyřadila bývalou semifinalistku Nadiu Podoroskou i neoblíbenou soupeřku Irinu Beguovou a zkompletovala sbírku grandslamových osmifinále.

Ani s tím se však šestadvacetiletá rodačka z Olomouce nespokojila a míří dál. Dnes při premiéře ve 4. kole French Open si po sebevědomém výkonu na kurtu Suzanne Lengleonové poradila také s Elinou Avanesjanovou.

O šest let mladší Rusku arménského původu, jež jako šťastná poražená kvalifikantka hrála hlavní soutěž grandslamu teprve podruhé v kariéře a při debutu na Roland Garros si připsala první tři vítězství, přehrála po 72 minutách hry 6:4, 6:3.

Česká tenistka předváděla svůj tradiční pestrý tenis se širokou škálou úderů a herních variant. Obě hráčky dlouho dělaly minumim laciných chyb, zároveň však bojovaly se servis či vysokými míčky na straně kurtu proti sluníčku.

I proto měla Muchová potíže ukončit oba sety a v závěru ukání využila až 5. mečbol. První dvě příležitosti na uzavření zápasu měla už za stavu 6:4, 5:2 a 40:15 při svém servisu, ale na chvíli ztratila koncentraci, vypadla z jinak velmi soustředěného módu a po sérii chyb dala ještě své soupeřce šanci. Nakonec zápas ukončila vítězným bekhendovým úderem po lajně v gamu při podání sokyně.

"Jsem teď samozřejmě moc šťastná. Závěr prvního setu i zápasu byl trochu nervózní, ale děkuju všem za podporu," hodnotila Muchová v pozápasovém rozhovoru s Fabricem Santorem.

Bývalá světová devatenáctka zápas ukončila s bilancí 31 winnerů a 25 nevynucených chyb a v žebříčku si zajistila posun do TOP 30.

"Někdy vyberu až tu třetí čtvrtou možnost a ne tu nejlepší. Kolikrát je obtížné vybrat ten správný úder, ale s týmem na tom pracujeme, aby ta první zvolená volba byla správná. Jsem ráda, že o této rezervě víme a budeme na ní pracovat," řekla svěřenkyně Emila Miškeho.

"Byl to těžký zápas. Snažila jsem se opět hrát agresivně a chodit si pro údery. Soupeřku jsem moc neznala, ale cítila jsem, že se v průběhu zápasu zlepšuje a vrací více míčů. Vypadalo to, že jakmile jí dám trochu prostoru, využije toho. Honila mě z jednoho rohu do druhého, takže to byl i vzhledem k horku náročný zápas. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla ve dvou setech," řekla Muchová na tiskové konferenci.

"Byla jsem ráda, že jsem to ukončila na returnu. Do zápasu jsem šla s vědomím, že má trochu pomalejší servis. Především ten druhý. Určitě jsem byla ráda, že jsem za stavu 5:3 zahrála dobře, protože bych pak servírovala proti sluníčku, což bylo docela nepříjemné. Hrály jsme dlouhé výměny, bylo teplo, takže by to za stavu 5:4 bylo těžké. Jsem ráda, že se mi to podařilo zlomit," dodala.

Muchová postoupila do čtvrtfinále grandslamu počtvrté v kariéře a již na všech třech různých površích. Navázala na Wimbledon (2019 a 2021) a Australian Open 2021, na kterém došla až do semifinále. Od té doby mezi čtyřkou nejlepších na žádném turnaji nebyla.

O vyrovnání grandslamového maxima a ukončení bezmála dva a půl roku dlouhého čekání na semifinále se utká v úterý s předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou. Naposledy ji porazila před dvěma lety ve Wimbledonu, předtím jí podlehla ve dvou tie-breacích na antuce v Madridu.

"Zítra budu hodně spát, dám si nějaké dobré jídlo a kratší trénink úderů. Budu relaxovat a postupně se koncentrovat na ten další zápas," těší se Muchová.

31letá Pavljučenkovová v poledním osmifinále udolala po více než tříhodinovém boji 3:6, 7:6, 6:3 Belgičanku Elise Mertensovou, přestože prohrávala 3:6, 1:3 a čelila sedmi brejkbolům.

Bývalá světová jedenáctka Pavljučenkovová loni finále v Paříži neobhajovala, kvůli zranění kolena přišla o téměř celou sezonu a aktuálně figuruje až na 333. místě světového žebříčku.

