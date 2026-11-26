Plzeň zahájila ligovou fázi třemi porážkami v řadě, avšak ve čtvrtém kole porazila Lilleström 1:0 a oživila své naděje na postup. Tým Radoslava Kováče sice neprohrál v posledních pěti soutěžních zápasech, jeho trápení v Doosan Areně ale nevěstí nic dobrého. V posledních sedmi domácích duelech ve všech soutěžích totiž vyhrál pouze jednou. Do této bilance spadají i oba zápasy hlavní fáze Evropské ligy v sezoně. Plzeň navíc nevyhrála žádný z posledních šesti domácích utkání EL, což představuje její nejdelší sérii v kontinentálním poháru.
Benfica přijíždí do Česka s cílem dostat Plzeň ještě pod větší tlak. V tabulce ligové fáze je na prvním místě s perfektní bilancí a v průběhu 87 % času svých zápasů vedla, což je pohodlně nejvyšší podíl ze všech týmů. Dominance se pro tým Marca Silvy stala samozřejmostí. Benfica vyhrála posledních devět zápasů a snaží se držet krok s lídrem portugalské nejvyšší soutěže Portem. Eagles mohou čerpat sebevědomí také z toho, že v posledních devíti venkovních zápasech hlavní soutěže EL prohráli pouze dvakrát.
Vzájemná bilance
Půjde o první vzájemné utkání těchto dvou klubů. Plzeň prohrála pouze jeden z předchozích pěti duelů EL proti portugalským týmům (2 výhry, 2 remízy). Benfica se s českým soupeřem utká poprvé od března 1992.
Zajímavosti a série
Plzeň v této sezoně inkasovala jako první ve čtyřech ze šesti zápasů EL včetně tří ze čtyř utkání ligové fáze.
V devíti z 11 domácích zápasů Plzně v této sezoně skórovaly oba týmy.
Benfica vedla o poločase v pěti z posledních šesti evropských utkání.
Benfica vstřelila alespoň dva góly v každém z posledních čtyř venkovních zápasů.
Koho sledovat a absence
Prince Adu skóroval při posledních třech vystoupeních za Plzeň dvakrát, včetně vítězné branky proti Lilleströmu. Každý z jeho posledních pěti evropských gólů navíc padl před přestávkou. Gianluca Prestianni se při posledních třech startech v EL za Benficu podílel na čtyřech gólech (2 góly, 2 asistence), přičemž osm z posledních 10 zápasů na klubové úrovni, v nichž skóroval, odehrál venku.
Proti Viktorii ho ovšem do hry nepustí svalové problémy. Nestartují ani Fredrik Aursnes a Leandro Barreiro. Plzeň žádné nové ztráty nehlásí.